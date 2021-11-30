«Ювентус» могут отправить в Серию B и лишить последнего чемпионства

Президент итальянской ассоциации защиты прав потребителей CODACONS Марко Донцелли предложил перевести туринский «Ювентус» в Серию B, если будет доказано, что клуб занимался финансовыми махинациями.

Мы подадим жалобу в антимонопольное законодательство и федеральную прокуратуру с просьбой о переводе в Серию B для «Ювентуса» и отмене последних титулов в лиге, выигранных в результате этих потенциально незаконных операций.

Обвинения очень серьезны, изучаются прошедшие чемпионаты, в последние несколько лет было очевидно доминирование «Ювентуса», которое закончилось только в прошлом году. Если «Ювентус» незаконно получил преимущество перед соперниками, проводя операции такого типа, то этим можно объяснить стабильность результатов последних чемпионатов.