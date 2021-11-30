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«Ювентус» могут отправить в Серию B и лишить последнего чемпионства

вчера, 08:56

Президент итальянской ассоциации защиты прав потребителей CODACONS Марко Донцелли предложил перевести туринский «Ювентус» в Серию B, если будет доказано, что клуб занимался финансовыми махинациями.

Мы подадим жалобу в антимонопольное законодательство и федеральную прокуратуру с просьбой о переводе в Серию B для «Ювентуса» и отмене последних титулов в лиге, выигранных в результате этих потенциально незаконных операций.

Обвинения очень серьезны, изучаются прошедшие чемпионаты, в последние несколько лет было очевидно доминирование «Ювентуса», которое закончилось только в прошлом году. Если «Ювентус» незаконно получил преимущество перед соперниками, проводя операции такого типа, то этим можно объяснить стабильность результатов последних чемпионатов.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 23:07
Вся разница, что в Италии государственные деньги в профессиональном футболе не крутятся, а у нас очень даже крутятся и без проблем. Так что разница есть и большая. У нас это называется "нецелевое использование бюджетных средств". А это статья УК РФ, либо АПК РФ ( в зависимости от размера).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 23:04
Вопрос риторический, а значит ответ будет гипотетический. Проверять будет Дюков - топ менеджер Газпрома. Смешно? Грустно и тоскливо.
Князь снова в строю
Князь снова в строю ответ h8you (раскрыть)
вчера в 17:30
    Князь снова в строю
    Князь снова в строю ответ Juventus-07 (раскрыть)
    вчера в 17:28, ред.
    В классе точно не понизят. Обвинения не имеют отношения к игре на поле. К тому же шиты белыми нитками. А хотелки пРезидента защиты прав потребителей не имеют к этому делу никакого отношения. Мало ли кто и кому сколько платит в конверте. Другим клубам никто это делать не мешает. Цена игрока тоже не регламентируется. Тут как на базаре - один продаёт, другой покупает. Если оценили днаря Артура в 80 лямов , а Пьянича в 60, то не вижу ничего противозаконного. Тем более ни один потребитель футбольной индустрии от этого не пострадал)
    Единственное, что если и правда тому же Роналду чёрным налом платили (в чём я очень сомневаюсь), то руководителей скорее всего привлекут к ответственности, а клуб оштрафуют.
    Ну и на последок подавать жалобу в антимонопольное законодательство и федеральную прокуратуру с просьбой о переводе в Серию B для «Ювентуса» и отмене последних титулов в лиге, выигранных в результате этих потенциально !!!!незаконных операций, просто вверх идиотизма. Хотя бы по причине того, что антимонопольный комитет промолчал, когда Гравина угрожал лишить прописки в серии А Ювентус после отказа туринцев выйти из суперлиги.
    А так согласен с тобой на все 100%, после эпопеи с СЛ, я сразу писал, что подковёрные игры в кабинетах против Ювентуса только начинаются - сперва обвинения Аллегри в незаконных ставках, потом судейство против нас в чемпионате и ЛЧ, зарплата Роналду и сфабрикованное обвинение в трансферных махинациях.
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    вчера в 17:25
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      вчера в 17:05
      Роналду ушёл и на Юву свалились все беды.
      E5 E5
      E5 E5 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      вчера в 16:13
      Ни в одной стране мира,ни в одной : владелец команды не имеет право занимать важные посты в фут союзе этих стран!!!
      гинер - фин директор рфс,а значит все з\п судеек зависят от него..КАК? такое возможно...это значит не надо и игроков покупать и тренера иметь (что и просходит в цска) просто управляй судейками....................
      E5 E5
      E5 E5 ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 16:02
      Газпром - полу гос корпорация!
      51% пренадлежит государству..
      Газпром на "свои" разрабатывает объекты,добывает на "свои" ,а государство (Россиия) только получает прибыль.
      Со "своих" 49% газпром спонсирует Зенит (и не только),строит спорт объекты ( у нас в каждом районе) и т.д. Налоги платит в России!!!
      Лукойл -частное предприятие!!! добывает ресурсы в России,но при этом налоги в России -НЕ ПЛАТИТ!!!
      могу по всем подробно пройтись....(ржд,втб и прочие)...
      Я не защищаю газпром ...по мне так все ВОРЬЁ и плюс дармоеды депутатишки и т.п...
      E5 E5
      E5 E5 ответ nikoladolgov (раскрыть)
      вчера в 15:43
        h8you
        h8you ответ Camellot (раскрыть)
        вчера в 14:34
        и когда еще раз у кого спросишь,загугли доклад палацци...потом узнай про паспорт рекобы
        h8you
        h8you ответ Camellot (раскрыть)
        вчера в 14:33, ред.
        хахах ты лучше разберись за точно такое же расследование китайцев в 2018 и 2008 хахаха и я не знаю у кого ты это спрашиваешь.Я у кого не спрошу,что такое интер,так слышу,кабинет,картон и пахучее итальянское слово
        Camellot
        Camellot
        вчера в 14:03
        Как бы вы не пытались отмыться этого вам не удастся. Даже далёкого человека спрашиваешь «ты знаешь что такое ю…» он отвечает что это команда которая что то мутила с судьями. Я молча умиляюсь его ответу.

        По теме конечно нужно подразобраться, особенно за рекордную стоимость игуаина за 90млн…
        Juventus-07
        Juventus-07 ответ sergsudak (раскрыть)
        вчера в 14:01
        Дай-то Бог)))
        Juventus-07
        Juventus-07
        вчера в 13:57
        Намедни удалось прочесть интервью Конте. Много слов конечно, ну и о Ювентусе в том числе..Одна фразочка резанула.."..ко мне пришли представители Интера и сказали, что хотят положить конец гегемонии Ювентуса... а потом я попросил Лукаку и Хакими... первого продали в два раза дороже, чем приобрели..... - говорил Конте(((
        По ходу как в пословице - паны дерутся, а страдает... Ювентус...
        А теперь выясняется, что с прошлого года тайное расследование инициировано..которое закономерно хотят притянуть к понижению в Лиге со всеми вытекающими...
        Это месть для Аньелли за суперлигу? По -другому нельзя?
        А зачем заморачиваться, даже? По знакомому сценарию шагаем... Разок прокатило, чего б еще не попробовать, а?
        Nazi
        Nazi
        вчера в 13:52
        Конкретнее бы. А то никрена непонятно в чем именно провинился клуб. Одно бла бла бла...
        Футбольный Гуру
        Футбольный Гуру ответ YVG (раскрыть)
        вчера в 13:41
        всех вместе Спартак-90, ЦСКА-2000,Зенит-2020 и только Рубин остается чистым
        YVG
        YVG
        вчера в 13:18
        Когда спартак будут лишать за 90-е?
        h8you
        h8you ответ протон (раскрыть)
        вчера в 13:18, ред.
        так в 2006 тоже самое было....все быстро сляпали,начали душить миланскими газетами и в итоге сделали козлом отпущения)потом оказалось,что никаких подкупов матчей не было и все так действовали,а интер так вообще больше всех(вот только скудо в кабинете ему и пару топ игроков из Юве)
        h8you
        h8you ответ Igo0rek (раскрыть)
        вчера в 13:16
        это нарушение даже и близко не то,за которое арабомешку всего лишь закрыли пару то
        h8you
        h8you ответ Vave666 (раскрыть)
        вчера в 13:15
        Ювентус просто ненавидят за их успехи в Италии и многим очень хочется чтобы они исчезли
        h8you
        h8you ответ cska1948 (раскрыть)
        вчера в 13:14
        незаконно купленных хахаха это как?кого он назаконно купил?Это Артур что ли повлиял на это после обмена с пьяничем?
        h8you
        h8you ответ Gahi (раскрыть)
        вчера в 13:13
        тогда Ювентус сделали козлом отпущения.У того же интера была статья спортивное мошенничество (доклад прокурора палаци).Но в итоге из-за срока давности им ничего не было + они еще и выгоду поимели после этого скандала.МАтчи кстати никто не покупал, это доказано.Ну а сейчас идет обычная война ,Аньелли видимо жестко дорогу перешл уефа с суперлигой,Переса то не возьмешь,а тут легкая добыча.А вообще смешно,что говорят о таких санкциях))в эпоху ковида клубам нужно выживать и соблюдать ффп,вот и завышают стоимость игроков и так делает большинство клубов
        Kolenok
        Kolenok
        вчера в 13:09
        зенит подстраховался от такого,Дюков,спонсоры УЕФА,СМИ,"+" садоводы-дачники!
        Q-J-G
        Q-J-G
        вчера в 13:00
        ЮВЕ не привыкать....
        Agamaga........
        Agamaga........
        вчера в 12:22
        Что за потенциально незаконные операции? Зарплату в конвертах платили?
        "антимонопольное законодательство", "федеральная прокуратура", все они ручные, для поддержания штанов "избранных" у власти.
        sv_1969
        sv_1969 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
        вчера в 11:56
        И коней до кучи)))
        kust07
        kust07
        вчера в 11:54
        Настает время Милана
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        вчера в 11:54
        Неужели опять на те же грабли наступили???
        Рефери
        Рефери ответ Baggio R. (раскрыть)
        вчера в 11:28
        +
        Союзник противников
        Союзник противников ответ Pampers1 (раскрыть)
        вчера в 11:24
        В прошлом копаться не будем,надо с настоящим разобраться.
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