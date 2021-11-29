Роналду обвинил во лжи главу издания, которое вручает «Золотой мяч»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своём инстаграме объяснил, почему не будет присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча».
Сегодняшний результат объясняет заявление Паскаля Ферре [главного редактора издания France Football] на прошлой неделе, когда он сказал, что я признался ему, что моя единственная цель — завершить карьеру с большим количеством золотых мячей, чем у Лионеля Месси.
Паскаль Ферре солгал, он использовал моё имя, чтобы продвигать себя и продвигать издание, в котором он работает. Недопустимо, чтобы человек, ответственный за вручение такой престижной награды, мог лгать таким образом, проявляя полное неуважение к тому, кто всегда уважал France Football и «Золотой мяч». И сегодня он снова солгал, оправдывая моё отсутствие якобы карантином, у которого нет причин для существования.
Я всегда хочу поздравить тех, кто побеждает благодаря спортивному мастерству и честной игре, которыми я руководствовался с самого начала, и делаю это, потому что я никогда не против кого-либо. Я всегда побеждаю для себя и для клубов, которые представляю, я побеждаю для себя и для тех, кто меня любит.
Самая большая цель в моей карьере — выиграть национальные и международные титулы для клубов, которые я представляю, и для национальной сборной моей страны. Самая большая цель в моей карьере — быть хорошим примером для всех, кто хочет стать профессиональным футболистом. Самая большая цель в моей карьере — оставить свое имя золотыми буквами в истории мирового футбола.
В заключение скажу, что моё внимание уже сосредоточено на следующей игре «Манчестер Юнайтед» и на всём, чего вместе с моими товарищами по команде и нашими болельщиками мы ещё можем добиться в этом сезоне.
Однозначно не Меся. Думаю, многие будут согласны что, Лёва заслужил этот мяч
Однозначно не Меся. Думаю, многие будут согласны что, Лёва заслужил этот мяч
Помню матч Реала, когда кто то там забил гол из его напарников, а пеналда от зависти стал показывать судье на офсайд.
Не понимаю как этого неприятного типа с натянутой злорадной усмешкой можно уважать. Видимо только такие же как и он сам
Помню матч Реала, когда кто то там забил гол из его напарников, а пеналда от зависти стал показывать судье на офсайд.
Не понимаю как этого неприятного типа с натянутой злорадной усмешкой можно уважать. Видимо только такие же как и он сам
а че ж ты при переходе с дятлом Вуди в контракт не прописал покупку клубом этого 73ового золотого мяча)) барыга Фарре с радостью бы продал, кто больше платит тому и безделуха.
а че ж ты при переходе с дятлом Вуди в контракт не прописал покупку клубом этого 73ового золотого мяча)) барыга Фарре с радостью бы продал, кто больше платит тому и безделуха.
Можно подумать нет таких мыслей у Роналду, и нет такой цели иметь больше остальных ЗМ 😀
Слова Криша - просто оправдание.
Можно подумать нет таких мыслей у Роналду, и нет такой цели иметь больше остальных ЗМ 😀
Слова Криша - просто оправдание.