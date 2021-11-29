Роналду обвинил во лжи главу издания, которое вручает «Золотой мяч»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» в своём инстаграме объяснил, почему не будет присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча».

Сегодняшний результат объясняет заявление Паскаля Ферре [главного редактора издания France Football] на прошлой неделе, когда он сказал, что я признался ему, что моя единственная цель — завершить карьеру с большим количеством золотых мячей, чем у Лионеля Месси.

Паскаль Ферре солгал, он использовал моё имя, чтобы продвигать себя и продвигать издание, в котором он работает. Недопустимо, чтобы человек, ответственный за вручение такой престижной награды, мог лгать таким образом, проявляя полное неуважение к тому, кто всегда уважал France Football и «Золотой мяч». И сегодня он снова солгал, оправдывая моё отсутствие якобы карантином, у которого нет причин для существования.

Я всегда хочу поздравить тех, кто побеждает благодаря спортивному мастерству и честной игре, которыми я руководствовался с самого начала, и делаю это, потому что я никогда не против кого-либо. Я всегда побеждаю для себя и для клубов, которые представляю, я побеждаю для себя и для тех, кто меня любит.

Самая большая цель в моей карьере — выиграть национальные и международные титулы для клубов, которые я представляю, и для национальной сборной моей страны. Самая большая цель в моей карьере — быть хорошим примером для всех, кто хочет стать профессиональным футболистом. Самая большая цель в моей карьере — оставить свое имя золотыми буквами в истории мирового футбола.

В заключение скажу, что моё внимание уже сосредоточено на следующей игре «Манчестер Юнайтед» и на всём, чего вместе с моими товарищами по команде и нашими болельщиками мы ещё можем добиться в этом сезоне.