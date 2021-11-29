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Роналду обвинил во лжи главу издания, которое вручает «Золотой мяч»

вчера, 21:18

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своём инстаграме объяснил, почему не будет присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча».

Сегодняшний результат объясняет заявление Паскаля Ферре [главного редактора издания France Football] на прошлой неделе, когда он сказал, что я признался ему, что моя единственная цель — завершить карьеру с большим количеством золотых мячей, чем у Лионеля Месси.

Паскаль Ферре солгал, он использовал моё имя, чтобы продвигать себя и продвигать издание, в котором он работает. Недопустимо, чтобы человек, ответственный за вручение такой престижной награды, мог лгать таким образом, проявляя полное неуважение к тому, кто всегда уважал France Football и «Золотой мяч». И сегодня он снова солгал, оправдывая моё отсутствие якобы карантином, у которого нет причин для существования.

Я всегда хочу поздравить тех, кто побеждает благодаря спортивному мастерству и честной игре, которыми я руководствовался с самого начала, и делаю это, потому что я никогда не против кого-либо. Я всегда побеждаю для себя и для клубов, которые представляю, я побеждаю для себя и для тех, кто меня любит.

Самая большая цель в моей карьере — выиграть национальные и международные титулы для клубов, которые я представляю, и для национальной сборной моей страны. Самая большая цель в моей карьере — быть хорошим примером для всех, кто хочет стать профессиональным футболистом. Самая большая цель в моей карьере — оставить свое имя золотыми буквами в истории мирового футбола.

В заключение скажу, что моё внимание уже сосредоточено на следующей игре «Манчестер Юнайтед» и на всём, чего вместе с моими товарищами по команде и нашими болельщиками мы ещё можем добиться в этом сезоне.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:08
эгоцентричная звезда ... искренностью здесь даже не пахнет
ДСА
ДСА
сегодня в 05:12
Больше мячей он точно не получит.
Sparta and K один и все
Sparta and K один и все
сегодня в 04:54
Мессифилам не что значит несправедливость
An Jo
An Jo
сегодня в 04:49
Золотой мяч уже ничего не стоит.
barca200885
barca200885 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 04:42
Думаю, Роналду никогда тренером не станет в принципе. Как футболист отличный, технарь, голеадор и т.д., но туповатенький. Хотя, если ему помощников наберут, а он будет выполнять роль флагмана, тогда может и станет.
Землянин
Землянин
сегодня в 03:49
Что Месси, что Роналду давно уже на лучшие. Их золотое время уже ушло безвозвратно
Bensurr
Bensurr
сегодня в 01:19
Да же Роналду был лучше Месси в прошлом году, да же и в этом году играет лучше, понятно Месси подарили очередную липовую награду.
Fury_Pitt
Fury_Pitt
сегодня в 00:35
Слова истинного чемпиона.
Hamman
Hamman ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 23:54
Постучали всё-таки...
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 23:15, ред.
думаю Роналду станет тренером Реала и будет блистать, как Зидан
DXTK
DXTK
вчера в 23:15
особенно португальца бомбило кода ЗМ 2018 года отдали его напарнику по Реалу луке модричу, тогда Кр обвинил даже старика переса намекнув........ что тот имеет влияние......теперь обвиняет франц футбола......... хотя те ему надарили 3 Золотых Мяча, чтобы тогда капризная принцесса смогла с Лео сравняться по 5 ЗМ....... но стоило аргентинцу снова вырваться вперед с 6 ЗМ......как началась истерика........которая длится уже три года......
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:14
Сейчас это уже никто не подтвердит и не опровергнет.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:01
титулы это слишком громко сказано, после 0-5,где КПД КР7 был равен нулю. Месси возьмёт титул,правда заслуги в этом его минимальная,что подписал контракт с ПСЖ,там и без его участия Пончик станет впервые с трофеем. Конечно же если бы перешёл в МС или Челси то шансов на трофей было бы значительно больше.Посадили бы на лавку и выпускали на сцену под занавес.
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:41
Спичрайтеры Роналду тут не помогут. К его сожалению, в офисе Франс-футбол всё уже решено кто получит з.м.
Однозначно не Меся. Думаю, многие будут согласны что, Лёва заслужил этот мяч
Elliada
Elliada
вчера в 22:35
Роналду хотел 7 ЗМ и 7 детей. ЗМ ему не видать, решил детей строгать.
RoArt
RoArt
вчера в 22:26
Золотой мяч стал картонным. Все что нужно знать о футбольных наградах.
Grouch
Grouch ответ Зеленыйслоник (раскрыть)
вчера в 22:21
Правильно. Как-будто сейчас короны нет.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:19
Обиделся просто что ему Золотой мяч не дали.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:14
Месси и Роналду оба не заслуживают никаких наград,кроме статуэтки Золотая Интрижка.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:12
в прошлые годы,внимания Роналду не было сосредоточенно на Реале.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 22:11
Жаль, что престижнейшая награда лучшему игроку превратилась в трофей покровителей Лео Месси. Становится ясно, что истинная причина невручения ЗМ 2020 не в короне, а в том, что после 8-2 от Баварии вручать ЗМ Лео не стал бы даже Франс футбол.
ZjzoRe
ZjzoRe
вчера в 22:03
вот только есть видео, где Роналду говорит, что его цель - получить 6-8 ЗМ, его спрашивают "в общем, чтобы обогнать Месси?" и он говорит "да"
зигзаг
зигзаг
вчера в 21:54
Началась истерика))))
Помню матч Реала, когда кто то там забил гол из его напарников, а пеналда от зависти стал показывать судье на офсайд.
Не понимаю как этого неприятного типа с натянутой злорадной усмешкой можно уважать. Видимо только такие же как и он сам
juvenale
juvenale
вчера в 21:49
про командное пусть сказки не рассказывает)если бы его заботили успехи команды,он бы уже после 5ой попытки пробить штрафной, перестал бы это делать,но он после 70ти не понял)
Навзир
Навзир ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 21:48
Да потому что истеричная мадам, не может быть шентельменом.😂
4RT
4RT
вчера в 21:48
Понял что ловить сегодня нечего
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:48, ред.
особенно смешно было... про престижную награду)))
а че ж ты при переходе с дятлом Вуди в контракт не прописал покупку клубом этого 73ового золотого мяча)) барыга Фарре с радостью бы продал, кто больше платит тому и безделуха.
Tostao
Tostao
вчера в 21:47
Я так и не понял, что у него в приоритете? Личное или командное? Все закамуфлировал, но уши эгоизма торчат.))
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 21:46
О как заистерил, это от безнадеги. Понимает, что Лео сегодня уйдёт в уже недостижимый отрыв
Agamaga........
Agamaga........ ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 21:45
А почему будет отсутвовать "настоящий джентльмен"?
Можно подумать нет таких мыслей у Роналду, и нет такой цели иметь больше остальных ЗМ 😀
Слова Криша - просто оправдание.
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