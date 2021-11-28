«Чёрная страница футбола, нам всем стыдно». «Бенфику» критикуют за избиение в стиле «Сочи» — «Ростов»

1638095604

28 ноября 2021, 13:33

Забили 7 мячей девятерым соперникам за тайм.

Ситуация намного хуже, чем в случае с «Сочи» — «Ростов»

В Ростове-на-Дону не любят клуб из соседнего региона после избиения младенцев Карпина. Прошлогодний матч против юношей завершился со счетом 10:1. Но не в пользу игроков Федотова. Одна из самых неприглядных страниц в истории РПЛ имени Прядкина. Нельзя было допускать бессмысленный поединок. И смешно ссылаться на строгий регламент, когда после этого многие клубы успешно скрывали вспышки коронавируса и выходили на поле.

Закон как дышло, но им решили не вертеть в пользу правосудия и здравого смысла. «Ростов» проиграл, но победил, а «Сочи» наоборот. Вот только на дворе был июнь 2020-го. Люди еще мыли упаковки продуктов, а маски ниже носа спускали реже. Неповоротливость бюрократической машины можно отчасти объяснить фактором времени. Матч «Сочи» и «Ростова» — ошибка, но случилась она не в ноябре 2021 года, когда хватало времени, чтобы найти выход.

И португальцам проще многих, у них вакцинировано 87% (в том числе дети старше 12 лет), а средняя смертность лишь 14 человек в сутки. С учетом разницы в населении получается, что в России могло гибнуть лишь 196 людей в день против реальных 1 200. Португальцы благодаря волевому вице-адмиралу Энрике Гувейа-и-Мелу, который оттеснил политиков от щекотливой для них темы (боялись потерять голоса), умирают реже, чем другие европейцы.

Но не надо путать защиту от погибели и заражения. Один из игроков «Белененсеша» играл в ЮАР , откуда родом новый и пока плохо изученный штамм «Омикрон» (врачи говорят, что рано пугаться, но штука точно заразная). В результате тренеры, персонал и футболисты основы на карантине, хотя почти все бессимптомные. Но почему не отказались от игры? Два технических поражения – снятие с чемпионата, аутсайдер «Белененсеш» специально вышел на поле.

В первой команде осталось 9 человек, лишь парочка из основного состава, а двое – голкиперы. Специально не допустили к матчу юношей, а заявили, что раз чиновники не додумались за два года изменить регламент в пользу здравого смысла – на поле будет 9 человек, а вратарь выйдет в нападении. И вот тут соперник — «Бенфика», попала в моральную западню.

Один из самых популярных клубов планеты подставился

«Орлы» забили девятерым резервистам и вратарям 7 мячей за тайм. На вторую половину вышло семь игроков «Белененсеша», а после травмы еще одного судья остановил матч. Разумеется, «Брага», «Спортинг» и остальные пошли в атаку на победителей. У «Бенфики» столько активных фанатов, что могут тягаться с любым грандом мира, ведь у них не глорихантеры, а болельщики со стажем и продуманная политика завлечения новых фанатов.

Но что-то сломалось. В этом году задержали президента «орлов» Луиша Филипе Виейру. Ему вменяют мошенничество, уклонение от налогов и отмывание денег. Арестовали еще троих человек, и хотя прокуроры копают скорее в сторону «короля кур» — Жозе Антониу душ Сантуша, который дружит с Виейрой и связан с «Бенфикой», репутация «орлов» пострадала. А тут еще «Спортинг» с юным тренером впервые за 19 лет выиграл чемпионат Португалии.

В новом сезоне лидируют «львы» и «драконы», и хотя «орлы» отстали лишь на один пункт, три свежих очка могут стать костью в горле. Руй Кошта как спортивный директор – выдающийся специалист. Но как менеджер, который должен думать о репутации клуба, совершил большую ошибку. Прекрасно, что в отличие от представителей «Сочи», Руй понимает моральную сторону ситуации:

Мы сожалеем о том, что произошло. Это черная страница португальского футбола и всей страны. «Бенфика» выполнила правила, она была обязана сделать это, как и «Белененсеш». Если бы мы не появились на поле, то потеряли бы очки. Нам всем должно быть стыдно.

Вот только Кошта, как и сочинцы, отказываются брать ответственность за ситуацию на себя:

Настаиваю, что ни при каких обстоятельствах «Бенфика» не несет ответственности за то, что произошло.

Но ведь никто не мешал Жезусу запретить команде забивать больше трех мячей. Ровно столько «Бенфика» получит после технического поражения «Белененсеша». Наконец, никто не мешал «орлам» выступить с инициативой экстренного пересмотра регламента. Вспышки коронавируса такого масштаба в футболе редкие, можно было оговорить перенос. Да, 2-3 игры «Белененсеша» подряд тяжело запихнуть в календарь, но это лучше, чем позориться всей лигой.

Матч «Ростова» с «Сочи» тоже стоило перенести. Или хотя бы выписать Карпину техническое поражение. С португальцами история проще, у них было время подумать. Представьте, что вчера «Зенит» или «Спартак» разнесли подростков из Ростова-на-Дону со счетом 10:1. Победителей бы ненавидела вся страна. Элементарный пример, когда здравый смысл и достоинство надо ставить выше бюрократии. Об этом в Португалии сейчас и говорят.

«Белененсеш» — профессиональные партизаны с историей

В Португалии сейчас два клуба называются «Белененсеш». Вчера играли ребята с приставкой SAD. Для команды из Лиссабона бунтовать – привычное дело. Первоначальный «Белененсеш» основан людьми из «Спортинга» и «Бенфики». В 2017-м клуб неудачно продали, ведь покупатель не сдержал слово и через суд забрал всю власть себе. В результате футболисты создали свою команду, отвоевали место в Примейре и, хотя играют невероятно слабо, бунтовать не разучились.

«Белененсеш» специально отказался от переноса. Специально не пустили на поле молодежь – под предлогом, что могли упустить зараженного и не хотят рисковать здоровьем подростков. Также не могли сразу принять техническое поражение. Думали, что протянут до конца матча, а заодно заручатся поддержкой народа, что у них точно получилось сделать. «Бенфика» же могла принципиально отказаться от выхода на поле, раз судьба подбросила им такой моральный выбор.

Посмотрели бы на чиновников, которые осмелились приписать «технарь» самому популярному клубу Португалии. Существовало много вариантов поступить с честью. А выбрали самый слабый и невыгодный самой «Бенфике». Побеждали под свист. Потеряли чемпионское лицо, а должны служить примером. Их оправдания, судя по комментариям, фанаты не оценили. Только чиновники не удивили – настолько ленивые, что не предусмотрели план действий на случай вспышки коронавируса в 2021 году.

А вот в «Белененсеше» сидят хитрые ребята, идеально разыграли карты. Медийно это их самая большая победа, о них говорит весь мир. Кадры всхлипывающего президента клуба Руи Педру Суареша увидят многие. Народ в Португалии эмоциональный, щемящие моменты их трогают. Как ростовские пацаны выиграли, уступив 1:10, так и маленький, но гордый португальский клуб победил, хотя разгромлен бывшим чемпионом.