Хасан Четинкая, вице-президент команды «Вестерло», которая выступает во втором по силе дивизионе Бельгии, заявил, что в будущем нападающий «Реала» Эден Азар может перебраться в его клуб.
Думаю, я могу рассматривать Эдена Азара как друга. Я познакомился с ним, когда он играл за «Лилль», и он рассказал мне, что однажды он будет выступать за «Фенербахче». «Вестерло» будет труднее переманить его, но никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. Может, он завершит свою карьеру в нашем клубе.
Все это время вывозил на таланте, а на тренировках не буду писать что он там пинал. И к нему относились с поблажкой, хавал свои бургеры.
Было бы у него хотя бы процентов 50 профессионализма Криштиану, Азару цены не было бы. Был бы на ровне с Месси и КР.
Перебрался в Мадрид, и организм, который не привык тренироваться, начал ломаться, плюс имея лишний вес. Вот и результат. Ему либо в Италию, либо, как он сам сказал, в Фенербахче.
Все это время вывозил на таланте, а на тренировках не буду писать что он там пинал. И к нему относились с поблажкой, хавал свои бургеры.
Было бы у него хотя бы процентов 50 профессионализма Криштиану, Азару цены не было бы. Был бы на ровне с Месси и КР.
Перебрался в Мадрид, и организм, который не привык тренироваться, начал ломаться, плюс имея лишний вес. Вот и результат. Ему либо в Италию, либо, как он сам сказал, в Фенербахче.