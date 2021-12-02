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Азар может завершить карьеру во втором дивизионе Бельгии

вчера, 14:51

Хасан Четинкая, вице-президент команды «Вестерло», которая выступает во втором по силе дивизионе Бельгии, заявил, что в будущем нападающий «Реала» Эден Азар может перебраться в его клуб.

Думаю, я могу рассматривать Эдена Азара как друга. Я познакомился с ним, когда он играл за «Лилль», и он рассказал мне, что однажды он будет выступать за «Фенербахче». «Вестерло» будет труднее переманить его, но никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. Может, он завершит свою карьеру в нашем клубе.

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Все комментарии
Франц Кафка
Франц Кафка ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 19:34, ред.
Не имел ввиду, что он совсем ничего не делал на тренировках.
То, что его столько сезонов в Апл рубили, сказалось только тогда, когда он перешел в Реал?
К лишнему весу и недостатку профессионализма добавился возраст.
В свои последние 2-3 сезона в Реале Криш очень сильно схуднул, избавился от лишней мышечной массы, чтобы сохранить ловкость и скорость, потому что возраст уже не позволял.
Был бы Азар так щепетилен к деталям, может быть и пошло бы в Реале. Но что уж гадать теперь.

В Челси у него проблем не было с лишним весом, но и атлетичным он не был. Мне он казался пухленьким всегда. Плюс строение тела, низкий таз.

В общем, он вывозил на таланте и возрасте. Он был(или может и сейчас есть) очень талантлив и к тому же молодой, молодой организм лучше переносит нагрузки.
Bensurr
Bensurr
вчера в 18:30
Азару надо в Ювентус может там раскроет свой талант.
Конь 666
Конь 666
вчера в 17:00
При чем тут Фенер? Турк обкурился
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:35
В Бельгии Азар ещё успеет поиграть. Но на данный момент ему обязательно нужно уходить, не пошло у него в Реале, и не пойдёт уже скорее всего. Слишком много он ломается на ровном месте. Мечта детства сбылась, а карьера пошла по наклонной.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Франц Кафка (раскрыть)
вчера в 16:29
Интересно...если он играя в Челси не тренировался, то как тогда держал высокую планку из сезона в сезон? Если он не тренировался, почему у него не было проблем с лишним весом? Если он не тренировался, то как ему получалось быть работоспособным на поле? Почему он не ломался и не получал травмы, в то время, как на протяжении 6 сезонов в АПЛ в каждом сезоне он был лидером чемпионата по фолам на себе? Его срубали жестко
David Young
David Young ответ Франц Кафка (раскрыть)
вчера в 16:05
Уже далеко не все клуба Серии A он сможет легко потянуть, увы. Но в целом пока лучше не переходить в клуб вне европейской и мировой Топ-5, что до Фенербахче, то, на мой взгляд, лучше уж домой, в Бельгию. Там высшая лиги плюс минус по уровню как турецкая, денег может быть и меньше будут платить (скорее всего), зато дом, может помочь футболу своей страны к тому же.
Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 16:03
Азар не сдулся, Азар и не надувался.
Все это время вывозил на таланте, а на тренировках не буду писать что он там пинал. И к нему относились с поблажкой, хавал свои бургеры.
Было бы у него хотя бы процентов 50 профессионализма Криштиану, Азару цены не было бы. Был бы на ровне с Месси и КР.
Перебрался в Мадрид, и организм, который не привык тренироваться, начал ломаться, плюс имея лишний вес. Вот и результат. Ему либо в Италию, либо, как он сам сказал, в Фенербахче.
1bear
1bear
вчера в 16:01
ну и бред же несёт этот парень...хотя может и к лучшему,что лёгкие наркотики у них легализованы...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:56
Там до пятидесяти можно играть
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:39
Ну это уж совсем низко.
4k35hh7m7ne7
4k35hh7m7ne7
вчера в 15:30
Что-то сильно забористое курит этот Хасан
shur
shur ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 15:21
...другого слова и не подберёшь, именно сдулся вмиг и come back не получится,
при всём уважению к этому очень неплохому футболисту!!!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:11
Совсем сдулся после того как ушел из Челси. Второй дивизион Бельгии и есть его нынешний уровень.
протон
протон
вчера в 15:00
А не лучше его до конца сезона не выпускать.пусть полностью вылечится
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:53
Это уже его выбор.
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