Азар может завершить карьеру во втором дивизионе Бельгии

Хасан Четинкая, вице-президент команды «Вестерло», которая выступает во втором по силе дивизионе Бельгии, заявил, что в будущем нападающий «Реала» может перебраться в его клуб.

Думаю, я могу рассматривать Эдена Азара как друга. Я познакомился с ним, когда он играл за «Лилль», и он рассказал мне, что однажды он будет выступать за «Фенербахче». «Вестерло» будет труднее переманить его, но никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. Может, он завершит свою карьеру в нашем клубе.