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Фанаты «Зенита» поддержат протест против задержания болельщиков ЦСКА

вчера, 22:03

Болельщики «Зенита» присоединятся к протесту против задержания фанатов московского ЦСКА в матче 16-го тура чемпионата России против питерского клуба. Данное объявление было опубликовано на объединённом сайте фанатов футбольного клуба «Зенит» Ландскрона.

В ходе воскресного матча ЦСКА — «Зенит» в результате использования пиротехнических средств армейскими фанатами целая трибуна была заблокирована сотрудниками полиции на несколько часов, было задержано более 400 человек, которых развезли по отделам. Далее фотографирование, дактилоскопия, а более 50 человек проверили на себе работу судов.

Аналогичный подход практикуется по отношению к фанатам по всей России — максимальное наказание для обвиняемых и максимальная коллективная ответственность в случае недостаточного количества задержанных. Каждое фанатское движение в стране может поведать много увлекательных историй, и все они ведут лишь к одному — жесткому пресечению неугодных фанатских активностей и подавлению фанатского сообщества как такового.

В связи с этим, в знак солидарности с фанатами ЦСКА, мы на 60-й минуте матча уйдем с трибуны. Таким образом мы хотим привлечь внимание к общей проблеме. Конструктивного диалога как не было, так и нет. Фанатские движения выживают вопреки всему.

Ранее выступить в знак солидарности против массового задержания фанатов призвали болельщики «Спартака» и «Крыльев Советов».

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Источник: landscrona.ru
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Все комментарии
E5 E5
E5 E5
сегодня в 07:18
А что разве можно на аву ставить фак как у
Phu Quoq ?!?
112910415
112910415
сегодня в 06:17
в нашем обществе солидарность не в моде
а надо, чтоб была !
Asper
Asper
сегодня в 02:33
Счастливо, пацаны.
Выцыганить себе право позволять себе в плане поведения немного больше остальных (ну как вы этих называете - кузьма там и тп) прикрываясь особым статусом "фанат -душа футбола" не выйдет.
Конь 666
Конь 666 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 01:11
Какое дело? Привлечь внимание общественности к проблеме. Пох на пузатых комерсов и мусоров, не для них эти акции!
Kolenok
Kolenok
вчера в 23:37
Радуйтесь,что хоть кто то у нас в стране организован,а то как бабки только бухтеть в инете можете!
Kolenok
Kolenok
вчера в 23:33
Уважуха!!!
Phu Quoq
Phu Quoq ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:23
Ну это:
Медлячок, чтобы ты заплакала.
И пусть звучат они все одинаково.
И пусть банально, и не талантливо;
Но как сумел - на гитаре сыграл и спел
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 23:22
давайте все вместе переключим ТВ и будем смотреть шоу на Первом в поддержку фанатов
Phu Quoq
Phu Quoq ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:19, ред.
Да что непонятного. Как всегда в России. Группа лиц пользуясь информационным поводом хочет таким образом обратить на себя внимания и хайпануть на этом. Только и всего
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 23:18, ред.
Пусть вообще не приходят на матч. Ни эти , ни спартаковские, ни других клубов. Развесить красивый баннер могут и работники стадиона. Поддержать и пошуметь в рамках приличия смогут и обычные болельщики. А эти персонажи пусть где то изолированно встречаются с себе подобными из других фанатских объединений, раз не умеют себя прилично вести на стадионе. Если хотят повзрывать или поджечь что то, оголиться прилюдно, поорать нецензурщину или сделать перекличку какую нибудь, пусть где то на пустыре встречаются, подальше от цивилизованных людей , и там пусть хоть виибут друг друга. А нормальные люди с друзьями, с девушкой, с семьёй и детьми посмотрят матч на стадионе
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:14
Кто нибудь прояснит суть акции...??

Болельщики в знак поддержки несправедливозадержанных болельщиков армейского клуба покидают трибуны в условленное время.....после чего узурпаторам пользующихся властью должно стать неимоверно стыдно и они обещают так больше не делать ???

Я правильно понял ???
Просто непонятно где гарантия что тем кто чинит невинно людезадержательный произвол вообще есть какое то дело до тех кто покинет трибуны ??
Phu Quoq
Phu Quoq ответ Виктор1111 (раскрыть)
вчера в 23:13
В каком моменте?
ABir
ABir
вчера в 23:06
В матче с Челси лучше уйдите на 60 минут
bacek15
bacek15
вчера в 23:03
Фанаты матерились, жгли шашки, но продолжали приближать Фан ай-ди. )
drug01
drug01
вчера в 22:50
Будем смотреть футбол по телику
Futurista
Futurista ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 22:46
Странно, почему он еще не в Госдуме)...
LOpp
LOpp ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:45
Это амнорепер, который в 2018 году всем рассказывал как станет хорошо, когда на 5 лет увеличат пенсионный возраст)
Tex
Tex ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:43
Россия вообще страна не про солидарность......
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:42
Молодцы! В этой ситуации нужно всем объединяться вне зависимости от клубных пристрастий.
particular
particular
вчера в 22:39, ред.
Оторванные от простых болельщиков фанатские группировки, в различных своих видах и проявлениях, всё чаще стали применять протестные действия под распиаренными лозунгами солидарности и справедливости...
А на что расчитывают эти представители околофутболья за свои открытые и вызывающие противоправные действия - на стаканчики с мороженым или на оздоровительные бутылки с пивом в перерыве и по окончанию матча?...
Они упиваются своим коллективизмом, типа, братством, а заодно пробуют себя позиционировать силой, способной на некоторое влияние и противостояние... Но их влияние не бесконечно, а противостояние с каждым разом будет всё жёстче восприниматься и сопровождаться... И никакие клубные юристы не отбелят их от возможного наказания, если вдруг кто-то наверху решит устроить показательную порку... Скрутят, впАрят и закатают... Они не первые и не последние...
Так что, эти оголтелые пареньки примеряют шапку не по Сеньке и слишком переоценивают свои возможности...
Не вижу причин для сочувствия им, проявления солидарности и поклонения их светлым идеалам...
Виктор1111
Виктор1111
вчера в 22:33
Так же и футболистам в моменте следовало бы остановиться и поаплодировать трибуне. На всех матчах. Для кого играют?
Futurista
Futurista ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
вчера в 22:32
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:29
    Futurista
    Futurista ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
    вчера в 22:26
    Кто такой Баста?)...
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    вчера в 22:23
    по этому поводу хороший ответ Баста дал, советую послушать
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 22:21
    Вот более-менее правильный подход. Ранее я уже писал, что уходить на 11 или 19 минуте с секундами (?) смысла нет. Можно посмотреть бОльшую часть матча или почти весь, и так же уйти. И протест будет обозначен, и футболистам веселее, и деньги не в пустую потрачены...
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 22:16, ред.
    Да можно было написать, что фанаты всех команд РПЛ поддержат глупую акцию.
    Вот бы так во всех матчах: фанаты зашли, сожгли на первой минуте по фаеру и сразу на выход, где их уже ждут...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:13
    Уйдите на 69 минуте, так будет более толерантно
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 22:08
    ПРекрасный тур нас ожидает,акция под девизом :"Три дня без хам?ла".
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