Фанаты «Зенита» поддержат протест против задержания болельщиков ЦСКА

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вчера, 22:03

Болельщики «Зенита» присоединятся к протесту против задержания фанатов московского ЦСКА в матче 16-го тура чемпионата России против питерского клуба. Данное объявление было опубликовано на объединённом сайте фанатов футбольного клуба «Зенит» Ландскрона.

В ходе воскресного матча ЦСКА — «Зенит» в результате использования пиротехнических средств армейскими фанатами целая трибуна была заблокирована сотрудниками полиции на несколько часов, было задержано более 400 человек, которых развезли по отделам. Далее фотографирование, дактилоскопия, а более 50 человек проверили на себе работу судов.



Аналогичный подход практикуется по отношению к фанатам по всей России — максимальное наказание для обвиняемых и максимальная коллективная ответственность в случае недостаточного количества задержанных. Каждое фанатское движение в стране может поведать много увлекательных историй, и все они ведут лишь к одному — жесткому пресечению неугодных фанатских активностей и подавлению фанатского сообщества как такового.



В связи с этим, в знак солидарности с фанатами ЦСКА , мы на 60-й минуте матча уйдем с трибуны. Таким образом мы хотим привлечь внимание к общей проблеме. Конструктивного диалога как не было, так и нет. Фанатские движения выживают вопреки всему.

Ранее выступить в знак солидарности против массового задержания фанатов призвали болельщики «Спартака» и «Крыльев Советов».