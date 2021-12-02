Фанаты «Зенита» поддержат протест против задержания болельщиков ЦСКА

Болельщики «Зенита» присоединятся к протесту против задержания фанатов московского ЦСКА в матче 16-го тура чемпионата России против питерского клуба. Данное объявление было опубликовано на объединённом сайте фанатов футбольного клуба «Зенит» Ландскрона.
В ходе воскресного матча ЦСКА — «Зенит» в результате использования пиротехнических средств армейскими фанатами целая трибуна была заблокирована сотрудниками полиции на несколько часов, было задержано более 400 человек, которых развезли по отделам. Далее фотографирование, дактилоскопия, а более 50 человек проверили на себе работу судов.
Аналогичный подход практикуется по отношению к фанатам по всей России — максимальное наказание для обвиняемых и максимальная коллективная ответственность в случае недостаточного количества задержанных. Каждое фанатское движение в стране может поведать много увлекательных историй, и все они ведут лишь к одному — жесткому пресечению неугодных фанатских активностей и подавлению фанатского сообщества как такового.
В связи с этим, в знак солидарности с фанатами ЦСКА, мы на 60-й минуте матча уйдем с трибуны. Таким образом мы хотим привлечь внимание к общей проблеме. Конструктивного диалога как не было, так и нет. Фанатские движения выживают вопреки всему.
Ранее выступить в знак солидарности против массового задержания фанатов призвали болельщики «Спартака» и «Крыльев Советов».
А на что расчитывают эти представители околофутболья за свои открытые и вызывающие противоправные действия - на стаканчики с мороженым или на оздоровительные бутылки с пивом в перерыве и по окончанию матча?...
Они упиваются своим коллективизмом, типа, братством, а заодно пробуют себя позиционировать силой, способной на некоторое влияние и противостояние... Но их влияние не бесконечно, а противостояние с каждым разом будет всё жёстче восприниматься и сопровождаться... И никакие клубные юристы не отбелят их от возможного наказания, если вдруг кто-то наверху решит устроить показательную порку... Скрутят, впАрят и закатают... Они не первые и не последние...
Так что, эти оголтелые пареньки примеряют шапку не по Сеньке и слишком переоценивают свои возможности...
Не вижу причин для сочувствия им, проявления солидарности и поклонения их светлым идеалам...
А на что расчитывают эти представители околофутболья за свои открытые и вызывающие противоправные действия - на стаканчики с мороженым или на оздоровительные бутылки с пивом в перерыве и по окончанию матча?...
Они упиваются своим коллективизмом, типа, братством, а заодно пробуют себя позиционировать силой, способной на некоторое влияние и противостояние... Но их влияние не бесконечно, а противостояние с каждым разом будет всё жёстче восприниматься и сопровождаться... И никакие клубные юристы не отбелят их от возможного наказания, если вдруг кто-то наверху решит устроить показательную порку... Скрутят, впАрят и закатают... Они не первые и не последние...
Так что, эти оголтелые пареньки примеряют шапку не по Сеньке и слишком переоценивают свои возможности...
Не вижу причин для сочувствия им, проявления солидарности и поклонения их светлым идеалам...
Болельщики в знак поддержки несправедливозадержанных болельщиков армейского клуба покидают трибуны в условленное время.....после чего узурпаторам пользующихся властью должно стать неимоверно стыдно и они обещают так больше не делать ???
Я правильно понял ???
Просто непонятно где гарантия что тем кто чинит невинно людезадержательный произвол вообще есть какое то дело до тех кто покинет трибуны ??
Болельщики в знак поддержки несправедливозадержанных болельщиков армейского клуба покидают трибуны в условленное время.....после чего узурпаторам пользующихся властью должно стать неимоверно стыдно и они обещают так больше не делать ???
Я правильно понял ???
Просто непонятно где гарантия что тем кто чинит невинно людезадержательный произвол вообще есть какое то дело до тех кто покинет трибуны ??