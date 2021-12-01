Роспотребнадзор разрешил увеличить посещаемость матчей в Москве до 70%

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вчера, 18:46

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что Роспотребнадзор согласовал увеличение количества зрителей на матчах РПЛ в Москве до 70% от общей вместимости.

Увеличение квоты распространяется на лиц, имеющих QR-код, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или перенесенное заболевание.

«Обращаем ваше внимание, что Роспотребнадзор будет внимательно следить за соблюдением всех правил», — сказал Зеленов.