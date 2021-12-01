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Роспотребнадзор разрешил увеличить посещаемость матчей в Москве до 70%

вчера, 18:46

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что Роспотребнадзор согласовал увеличение количества зрителей на матчах РПЛ в Москве до 70% от общей вместимости.

Увеличение квоты распространяется на лиц, имеющих QR-код, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или перенесенное заболевание.

«Обращаем ваше внимание, что Роспотребнадзор будет внимательно следить за соблюдением всех правил», — сказал Зеленов.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:40
У нас как всегда всё наоборот делается, но лично я рад, что стадионы могут почти заполниться.
4RT
4RT
вчера в 21:40
Скоро водку вакцинированным при входе наливать будут
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:53
Не думаю, что в воскресенье на матч Динамо-Уфа трибуны стадиона заполнятся наполовину, не говоря уже о возможных допустимых семидесяти процентах.
МапС
МапС
вчера в 20:01
Щас введут исчо паспорт театрала и можно увеличить до ста процентов.
Конь 666
Конь 666 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:46
Как обычно, когда им надо - выборы,праздники - разрешают. Не надо - закрывают до 30%, а некоторые матчи под 0... Двуликие пернатые мужья кур:)
David Young
David Young ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:40
Как сказала однажды Елена Малышева - "Это норма!".
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:39
Как обычно, логика зашкаливает. В России 20+ дней подряд рекордная смертность в 1200+ смертей в день от ковида, в мире все закрывают от омикрона, который точно вытеснит дельту, тк он уже вытеснил её за пару недель в ЮАР, а тут.. Разрешили увеличить посещаемость
За адекватность
За адекватность
вчера в 19:05
"Роспотребнадзор будет внимательно следить за соблюдением всех правил"
Матчи 17-го тура в Москве: «Спартак» – «Ахмат», «Локомотив» – «Урал», «Динамо» – «Уфа». Роспотребнадзор может не переживать, 70% от общей вместимости вряд ли бы превысили, даже если бы разрешили 100% посещаемость, ну а штрафы клубам за не соблюдение болельщиками социальной дистанции и.т.п. при желании можно впаять и при 5% заполняемость стадиона. Лишь бы к 18-му туру, когда будет матч "Динамо"- "Зенит" эпидемиологическая обстановка резко не ухудшилась и разрешенные 70% не превратились бы условно в 10% . Как обычно личное мнение.
протон
протон
вчера в 18:52
Прикольно, в Европе матчи ЛЧ без зрителей пройдут, а тут аттракцион невиданной щедрости.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:47
Ну уже кое что!
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