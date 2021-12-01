Роспотребнадзор разрешил увеличить посещаемость матчей в Москве до 70%

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что Роспотребнадзор согласовал увеличение количества зрителей на матчах РПЛ в Москве до 70% от общей вместимости.
Увеличение квоты распространяется на лиц, имеющих QR-код, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или перенесенное заболевание.
«Обращаем ваше внимание, что Роспотребнадзор будет внимательно следить за соблюдением всех правил», — сказал Зеленов.
Матчи 17-го тура в Москве: «Спартак» – «Ахмат», «Локомотив» – «Урал», «Динамо» – «Уфа». Роспотребнадзор может не переживать, 70% от общей вместимости вряд ли бы превысили, даже если бы разрешили 100% посещаемость, ну а штрафы клубам за не соблюдение болельщиками социальной дистанции и.т.п. при желании можно впаять и при 5% заполняемость стадиона. Лишь бы к 18-му туру, когда будет матч "Динамо"- "Зенит" эпидемиологическая обстановка резко не ухудшилась и разрешенные 70% не превратились бы условно в 10% . Как обычно личное мнение.
Матчи 17-го тура в Москве: «Спартак» – «Ахмат», «Локомотив» – «Урал», «Динамо» – «Уфа». Роспотребнадзор может не переживать, 70% от общей вместимости вряд ли бы превысили, даже если бы разрешили 100% посещаемость, ну а штрафы клубам за не соблюдение болельщиками социальной дистанции и.т.п. при желании можно впаять и при 5% заполняемость стадиона. Лишь бы к 18-му туру, когда будет матч "Динамо"- "Зенит" эпидемиологическая обстановка резко не ухудшилась и разрешенные 70% не превратились бы условно в 10% . Как обычно личное мнение.