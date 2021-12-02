".....Фанаты «Спартака» покинут стадион на 19-й минуте матча с «Ахматом»....."

Объединения болельщиков «Спартака» «Фратрия» и Supporters Group покинут трибуны в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» в знак солидарности с болельщиками ЦСКА , которые были задержаны на матче против «Зенита».

Вне зависимости от клубных пристрастий мы не можем закрывать глаза на события, которые произошли с болельщиками «красно-синих» в минувшие выходные. Кроме того, не можем оставить без внимания и тот факт, что подобные ситуации, которые выходят за рамки законов, повторяются из раза в раз.

Мы призываем всех болельщиков, которые посетят наш стадион в ближайшем туре, выразить своё несогласие с происходящим и свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам не только «армейцев», но и других клубов, ранее попадавшим в похожие ситуации.

Покинув трибуны на 19-й минуте 22-й секунде матча 17-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом», мы сможем наглядно продемонстрировать, каким будет футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка. Кроме того, мы полностью откажемся от флагов, двуручников, конторных баннеров и других визуальных атрибутов.

Отказ от активной поддержки нашей команды в эту субботу направлен именно на привлечение внимания к сложившейся ужасающей ситуации вокруг всех нас – футбольных болельщиков. В 2019 году мы уже реагировали на тревожные симптомы, но, к сожалению, приходится это делать снова.

Мы заявляем: поддержка своей команды – не преступление!