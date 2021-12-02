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Фанаты «Спартака» покинут стадион на 19-й минуте матча с «Ахматом»

вчера, 14:04
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматЗавтра в 17:00 Не начался

Объединения болельщиков «Спартака» «Фратрия» и Supporters Group покинут трибуны в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» в знак солидарности с болельщиками ЦСКА, которые были задержаны на матче против «Зенита».

Вне зависимости от клубных пристрастий мы не можем закрывать глаза на события, которые произошли с болельщиками «красно-синих» в минувшие выходные. Кроме того, не можем оставить без внимания и тот факт, что подобные ситуации, которые выходят за рамки законов, повторяются из раза в раз.

Мы призываем всех болельщиков, которые посетят наш стадион в ближайшем туре, выразить своё несогласие с происходящим и свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам не только «армейцев», но и других клубов, ранее попадавшим в похожие ситуации.

Покинув трибуны на 19-й минуте 22-й секунде матча 17-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом», мы сможем наглядно продемонстрировать, каким будет футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка. Кроме того, мы полностью откажемся от флагов, двуручников, конторных баннеров и других визуальных атрибутов.

Отказ от активной поддержки нашей команды в эту субботу направлен именно на привлечение внимания к сложившейся ужасающей ситуации вокруг всех нас – футбольных болельщиков. В 2019 году мы уже реагировали на тревожные симптомы, но, к сожалению, приходится это делать снова.

Мы заявляем: поддержка своей команды – не преступление!

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Все комментарии
pele1981
pele1981 ответ E5 E5 (раскрыть)
сегодня в 01:19
Футбол для них - это средство зарабатывания денег и покупая билеты или абонементы ты делаешь им прибыль! Когда у них в кассе будет ноль, тогда они и задумаются, а почему нет денег.
pele1981
pele1981 ответ Kolenok (раскрыть)
сегодня в 01:15
Пустыми трибунами. Мог бы и сам догадаться!
Phu Quoq
Phu Quoq ответ Арсений Горбачев (раскрыть)
вчера в 23:30
Просто эти фанатские объединения 3 никому не нужны
Ни клубам, ни обычным болельщикам, никому
А таким образом пользуясь случаем эти штопаные деграданты пытаются привлечь к себе внимание
cska1948
cska1948 ответ МапС (раскрыть)
вчера в 20:39
Лучше бы покинуть матч на 20 минуте, 21 секунде - год похорон СпаМа его фанатами.
Игорь Гибизов
Игорь Гибизов ответ Джохар Нохчо (раскрыть)
вчера в 19:03
Они об этом и говорят
zamsb
zamsb
вчера в 18:44
".....Фанаты «Спартака» покинут стадион на 19-й минуте матча с «Ахматом»....."
"Напугал мужик бабу толстым членом".
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:23
Хулиганов надо наказывать, а не устраивать акции в их поддержку.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 17:51
    Джохар Нохчо
    Джохар Нохчо
    вчера в 17:47
    А че уходить? Вообще не ходите на стадион в знак протеста, если на то пошло
    112910415
    112910415
    вчера в 17:17
    это сильно и красиво - когда солидарность сильнее клубных пристрастий !
    Конь 666
    Конь 666 ответ Арсений Горбачев (раскрыть)
    вчера в 17:02
    Тебе, как активному кузьмичу, не понять такое. А скорее всего ты и не кузьмич, а любитель телика и тапочек.
    a3r3v3
    a3r3v3
    вчера в 16:16
    Если все свалите,менты вам только спасибо скажут.Бросят свои посты и пойдут чаи гонять
    B.Y.O.B.
    B.Y.O.B.
    вчера в 15:34
      Арсений Горбачев
      Арсений Горбачев
      вчера в 15:20
      сложно представить более тупое проведение дня: припереться на стадион и уйти :))
      E5 E5
      E5 E5 ответ pele1981 (раскрыть)
      вчера в 15:01
      Во-первых абоны мы выкупаем или продлеваем в начале сезона.
      Во-вторых нужна именно демонстрация массового ухода с трибун,
      просто не прийти -никто не обратит внимание!!!
      МапС
      МапС ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      вчера в 14:51
      Год основания Спартака. 1922
      МапС
      МапС
      вчера в 14:50
      Как бы не продержали на трибунах до конца матча+...
      E5 E5
      E5 E5
      вчера в 14:50
      Надеюсь максимально все клубы присоединятся к этой важно для всех акции!
      Зенит несколько лет назад уже проводил такое и это заставило тогда власти отступить в очередном зажиме прав фанатов и просто болельщиков....
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 14:46
      Мне интересно, с чем связано время выхода людей?
      За адекватность
      За адекватность ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 14:45
      Стадион портить не желательно, поэтому могу предложить изготовить макет и поджечь.
      stanichnik
      stanichnik
      вчера в 14:35
      Солидарность болельщиков на лицо
      Futurista
      Futurista ответ За адекватность (раскрыть)
      вчера в 14:35
      Как можно поджечь стадион условно?)...
      За адекватность
      За адекватность
      вчера в 14:34
      "мы сможем наглядно продемонстрировать, каким будет футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка." Да ладно. Тут весь чемпионат то при пустых трибунах, то условно 500 человек пускают, то 1000. Можно еще как истинные рЭволюционЭры за 19 минут своего пребывания до ухода закидать все поле файерами и условно стадион поджечь для наглядности, да и акция наряднее выглядеть будет.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 14:34, ред.
      Акция акцией...
      Но в эпоху ковидного безтрибунья навряд ли кто обратит должное внимание....
      Все уж начали привыкать к тому что арены пустые...
      Тем более телебонзы предусмотрительно не поставили в сетку вещания данную игру на федеральный канал...а покажут Локо-Урал.....
      Futurista
      Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      вчера в 14:29, ред.
      Ваших только беспредельщиков задержали или всех подряд в том числе несовершеннолетних?...
      ДАША Д
      ДАША Д
      вчера в 14:28
      Уж лучше тогда вообще не идти.
      Kolenok
      Kolenok ответ pele1981 (раскрыть)
      вчера в 14:24
      И как на это обратят внимание?!
      SHMEL
      SHMEL
      вчера в 14:23
      Круто, но малоэффективно.
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 14:22
      НАдеюсь,навсегда!
      pele1981
      pele1981
      вчера в 14:13
      Лучше вообще не приходить в знак протеста, чем купить билеты, абонементы потратив деньги, а потом демонстративно уйти!
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