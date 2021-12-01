Болельщики прислали более 500 писем в поддержку Кудряшова

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вчера, 15:35

Защитник сборной России получил 521 письмо от фанатов со словами поддержки после поединка отборочного турнира ЧМ -2022 с хорватами.

Встреча состоялась 14 ноября в Сплите и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, Кудряшов забил гол в свои ворота на 81-й минуте. После поединка болельщики оскорбляли футболиста в социальных сетях.

Пишет 8-летний Арсений Кудрин:

Хочу поддержать Федора Кудряшова. Я тоже однажды случайно забил автогол и очень хорошо понимаю его чувства в тот момент. Было грустно, но потом я забил красивый мяч — вся печаль ушла.

12-летняя Лилия Ахтямова:

Федя, я смотрю все ваши игры и сборной России. Вы хорошо играете. Пусть побед будет много, а поражения никогда не портят вам настроение.

От Андрея Новикова:

Много раз ставил себя на твое место, представлял, как трудно было пережить ситуацию. То, что нашел силы доиграть и сделал все возможное на поле до конца поединка — это поступок мужчины. У меня на сердце гордость за настоящую команду, когда тебя поддержали другие футболисты.

Сборная России после поражения от Хорватии заняла второе место в группе и отправилась в стыковые матчи. Первым соперником россиян стала сборная Польши.