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Болельщики прислали более 500 писем в поддержку Кудряшова

вчера, 15:35
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитник сборной России Федор Кудряшов получил 521 письмо от фанатов со словами поддержки после поединка отборочного турнира ЧМ-2022 с хорватами.

Встреча состоялась 14 ноября в Сплите и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, Кудряшов забил гол в свои ворота на 81-й минуте. После поединка болельщики оскорбляли футболиста в социальных сетях.

Пишет 8-летний Арсений Кудрин:

Хочу поддержать Федора Кудряшова. Я тоже однажды случайно забил автогол и очень хорошо понимаю его чувства в тот момент. Было грустно, но потом я забил красивый мяч — вся печаль ушла.

12-летняя Лилия Ахтямова:

Федя, я смотрю все ваши игры и сборной России. Вы хорошо играете. Пусть побед будет много, а поражения никогда не портят вам настроение.

От Андрея Новикова:

Много раз ставил себя на твое место, представлял, как трудно было пережить ситуацию. То, что нашел силы доиграть и сделал все возможное на поле до конца поединка — это поступок мужчины. У меня на сердце гордость за настоящую команду, когда тебя поддержали другие футболисты.

Сборная России после поражения от Хорватии заняла второе место в группе и отправилась в стыковые матчи. Первым соперником россиян стала сборная Польши.

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Все комментарии
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
вчера в 22:28
Надо было так и заглавить: "Более 500 детей...." а болельщика не проведёшь, он всё видит.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:00
Хорошо, что Кудряшов забил мяч в свои ворота, а мы попали в стыки, из которых можем не выбраться. Делать нам на ЧМ с Дивеевыми, Чаловыми, Заболотными, Кузяевыми, Караваевыми, Кудряшовыми, Ерохиными, Смоловыми, иностранцами из Италии и Франции не-че-го. От одного перечисления фамилий этих игроков становится дурно. Если не самые статусные (может, ошибаюсь) хорваты возили нас носом по газону весь матч, то что говорить о других командах, с которыми нам придётся встречаться. Не надо трепать нам нервы, лично я (как другие - не знаю) не хочу плеваться, глядя на игру названных мною "футболистов", которые могут испортить самый лучший праздник.
tsk116
tsk116
вчера в 19:43
Федя верим
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:54
Одни дети написали, что ли?
1bear
1bear
вчера в 17:43
несколько наивных деток,а остальные "поддержки" он сам себе написал...
David Young
David Young ответ Конь 666 (раскрыть)
вчера в 17:20
Зависит от ребёнка. Но в целом и в среднем так.
Конь 666
Конь 666
вчера в 17:17
Ну в 8-10 лет дети не знают слов неподдержки:)
dzvinka
dzvinka ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 16:49
остановка будет на дне, если упеют дать по тормозам и дно не будет пробито...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:44
А сколько миллионов послали проклятия ?
David Young
David Young
вчера в 16:36, ред.
Куда писать Саше Кокорину в связи со скорой утратой прекрасной жизни во Флоренции?
adekvat
adekvat
вчера в 16:35
По ходу внуки дедушку поддержали. Что делает этот пер дун в сборной - вопрос к Валере ?
Хиромант
Хиромант
вчера в 16:33
- А почему из детского сада письма не опубликовали? Было бы уже аж 510!

- Футбольная Россия, куда же ты катишься???

- Где же будет остановка?...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:27
Я пятьсо первый.
memphis
memphis
вчера в 16:23
Что за тухлый пиар? Я вообще не понимаю как в сборную попали (при любом тренере) Кудряшов, Заболотный и Бакаев? Их уровень - чемпионат Казахстана, при всем уважении.
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 16:17
Было бы интересно почитать для сравнения самые злостные послания в его адрес
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:14
Я тоже поддерживаю !!!👍✊
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 16:13
Я не против .
Диванные войска
Диванные войска
вчера в 16:11, ред.
Более 500 писем в пользу поддержки против 100 000 000 комментариев "Гори в Аду"...статистика не в пользу первого :))

PS: То чувство когда ты играешь на уровне 8-летних мальчиков и 12-летних девочек которые тебя понимают :)
Oplot
Oplot
вчера в 16:05
По технико-тактическим действиям Федор Кудряшов лучший игрок сборной послених 5 лет Удивляет,как в свое время такой игрок не перешел в какой нибудь Атлетико или Реал.Карпин должен ставить его в основу и капитаном.
ЧиП
ЧиП
вчера в 16:00, ред.
Ладно бы игра была как говориться "без центра поля", а так просидели в наглую всю игру в своей штрафной, да ещё в свои умудрились закатить. Потом ещё жалей их! Вот бедняги🤬. Профессионалы своего дела☝️
Ну нет! Нет у меня чувства сожаления ни к кому и поддержать их, за эту игру, не за что. 👎
Oplot
Oplot
вчера в 15:59, ред.
Федор Кудряшов легенда Отечественного футбола! Тот уровень, азарт, невероятное чтение игры, шикарный последний пас, должны убедить Карпина не обращать внимание на такую мелочь как автогол. Действительно, кто не забивал в свои ворота-то?! Поэтому должен быть в основе в стыках, причем желательно капитаном!И с гордостью, уверенностью, вывести сборную на Чемпионат Мира, попав туда куда уже будет совсем другая игра и другой разговор.
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:51
Да мы все поддерживаем Фёдора Кудряшова, с кем не бывает, только, пожалуйста, Валера, не вызывай ты его уже в сборную, он там своё уже отыграл, он стар и медлителен и к тому же не имеет игровой практики. Ну какой мотив ещё может побудить Карпина опять призвать Кудряшова под знамёна сборной? Опыт? У нас уже пол команды под 30, почти все прошли Евро, плюс отборы к Евро и ЧМ. Опыта у нас хватит и без Фёдора. Фёдору можно сказать спасибо и пожелать всё же найти клуб, где он смог бы завершить свою отличную карьеру, поиграв там ещё года 2-3.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:50
Отлично, теперь Кудряшов написать пятьдесят миллионов писем болельщикам, которые смотрели матч "Хорватия - Россия" и получили от этого моральную травму.
Archvlad87
Archvlad87
вчера в 15:49
Так и должно быть, легко другого человека осудить, раскритиковать его ошибк, а вот пусть любой будет на его месте
shur
shur
вчера в 15:49
...это Россия , детка ! Убил - так мы ему вместо смертной казни-пожизненно,
изнасиловал тоже пожалеем, забил один автогол, не расстраивайся следующий
раз забьёшь два....так и живём, а главное ДЕТИ тут причём???!!!!!
drug01
drug01
вчера в 15:37
Мой 502
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