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Болельщики «Крыльев Советов» покинут трибуны на матче против ЦСКА

вчера, 17:37
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 14:00 Не начался

Фанатское объединение Ultras8, поддерживающее «Крылья Советов», призвало поддержать протест болельщиков московского «Спартака» и покинуть трибуны во время матча 17-го тура РПЛ с армейцами.

«Мы, объединение болельщиков Ultras8, являясь частью большого фанатского сообщества, разумеется, поддерживаем общероссийский протест против беспредела серых на матче »ЦСКА« — „Зенит“ в прошлом туре. Мы сами не раз с ним сталкивались, что далеко ходить: наш заводящий из-за величайшего преступления 21 века — снятия маски на трибуне, отбывает в данный момент наказание в виде полутора лет бана.

Мы призываем фанатов Крыльев Советов всех времён, всех, кто когда-либо ассоциировал себя с фанатской трибуной:

Во-первых, прийти на сектор в грядущем матче с ЦСКА к началу игры.

Во-вторых, выдать топовую поддержку нашей команде, которая показывает лучший футбол в лиге. Дать им такой заряд, чтобы его хватило до конца игры.

И в-третьих — присоединиться к общероссийскому протесту и покинуть фанатский сектор на 13-й минуте 12-й секунде.

И, разумеется, далее всех ждём на важнейшей домашней игре с „Рубином“! Благодарим за понимание и участие!» — сказано в записи сообщества Ultras8 в «ВКонтакте».

Напомним, в концовке встречи 16-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит» (0:2) фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу. После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены» в Москве. Позже РФС признал, что большинство из задержанных фанатов не причастны к правонарушениям.

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Все комментарии
tovarishyBender
tovarishyBender
сегодня в 12:21
только дай слабину фанатам они разнесут и стадионы, не хера им давать спуска
13 RUS
13 RUS
сегодня в 08:11
Да уже пофиг как то, все равно футбол унылое г...
ATG
ATG
сегодня в 01:16
Всё правильно! Жечь нужно дымовухи! Ничего страшного в этом нет! И пива чтобы рфс нам завезла на трибуны! Совсем обнаглели! Всё равно никто на Футбик не ходит
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 01:09
А мне вот на Локо надо ехать почти за 400 км. И когда я попадаю на матч, то хочу вкусить полностью его атмосферу, а стерильный футбол я и дома по телеку посмотрю.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 23:34
    Phu Quoq
    Phu Quoq ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 23:32
    Золотые слова
    Igo0rek
    Igo0rek ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 22:56
    Не все хотят молиться на одетые на них кандалы. Закон запрещающий людям выражать свое мнение, ограничивающий свободу слову и права человека, является законом только на бумаге. Кто-то в силу своего консерватизма и ограниченности будет мириться с любой несправедливостью, а кто-то всегда будет в оппозиции вопиющего беспредела.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Igo0rek (раскрыть)
    вчера в 22:35
    Все гораздо проще. С агрессивным меньшинством лучше не связываться. Пример Украины это подтверждает. Порядок наводит агрессивная шпана. Так и на футболе. Почему на баскетболе, волейболе можно смотреть и нормально и громко болеть? А на футболе нужно материться , жечь Файеры, бросать петарды, вывешивать оскорбительные банеры? Большинству это не нужно и противно. Закон может быть и плохим, но это закон и его нужно соблюдать. А пиротехника - вне закона. Всё
    youtomee
    youtomee
    вчера в 22:24
    в принципе можете больше и не возвращаться, особо никто скучать не будет
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 21:55
    А деньги за билеты им вернут ?
    d_haus
    d_haus
    вчера в 21:37
    Цирк уже уехал, а клоуны остались 🥳
    andrefino13
    andrefino13 ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
    вчера в 21:30
    Армены, Арсены?
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 21:23
    Главное чтоб потом их не арестовали как иноагентов ...
    kasyak7
    kasyak7
    вчера в 21:15
    Весёлый тур ожидается
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    вчера в 21:10
    Короче, непривитых выгнали со стадионов. Теперь выгонем фанов. Потом надо выгнать тех, кто не покупает жратву до и в перерыве матча. Потом тех, кто не купил абонемент. Потом выгонем всех, кто не поддерживает партию власти и президента. ВОТ ТОГДА НА СТАДИОНАХ БУДЕТ СКАЗКА, будут сидеть только самые лучшие и САМЫЕ НОРМАЛЬНЫЕ люди страны.
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс
    вчера в 21:09
    Каждому своё. Болелам-футбол , фанатам-майдан.
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 21:02
    Покорность и смирение взяты как догматичный девиз ваших "порядочных" людей. С вашим гротескном амфитеатром, российский футбол потеряет свой последний плюс. Я просто напомню, что команда после матча идет благодарить фанатскую трибуну, а не жующую семечку кузьму.
    YVG
    YVG
    вчера в 20:57
    Очень хорошо, пусть и дальше не ходят на футбол, он им особо и не нужен.
    Capral
    Capral ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 20:57
    Согласен, неправильно, но, так уж получилось.
    cska1948
    cska1948 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:56
    Это верно, у каждого свой путь, но игнорировать ВСЮ команду из-за одного человека, на мой взгляд неправильно.
    Capral
    Capral ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 20:53
    У каждого свой путь и свой выбор. Признаюсь, мне, самому дико, осознавать то, что сейчас со мной происходит....
    cska1948
    cska1948 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:49
    Так они мечтают, если мечтают, уехать в Европу не в знак протеста, что ДМ тренирует Шварц. Время такое.
    Я за ЦСКА с малых лет и тоже во всех видах спорта, но как бы команда не играла, кто бы её не тренировал, мне и в голову не приходило перестать болеть за свою любимую команду.
    sv_1969
    sv_1969 ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 20:44
    Наверное надеются что подействует
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
    вчера в 20:37, ред.
    я ходил и хожу на футбол много лет. Сейчас пореже - возраст уже , да и ситуация не та. У меня много друзей вполне нормальных и современных людей. И нам не нравится, что порядки на трибунах устанавливает агрессивное меньшинство. Оскорбления, мат, дымовуха, мягко говоря не очень приличные банеры, нам это не нравится, просто терпели и терпим до поры до времени. Такой дикости как у нас в Европе нет ( я не беру Сербию, Чехию и пр) Пора становится цивилизованными. В Англии, где дикость на трибунах процветала еще лет 10-15 назад, сейчас все цивилизованно. Если часть людей не может быть такой, значит пусть не ходит на футбол. А людей, кому интересна игра, а не возможность выплеснуть свою агрессию, большинство. И среди нас не только женщины и дети.
    Capral
    Capral ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 20:34, ред.
    Молодые пацаны лезут из кожи только ради того, чтобы их увидели в Европе. Теже Захарян или Тюкавин, были бы счастливы, уже сейчас переехать в условную Барселону или Реал, и никакая литера "Д" их не удержит. Это только М.Гершкович и В.Козлов могли у Г.Д.Качалина, несколько лет сидеть в дубле и терпеливо ждать своего часа.... За этих людей- стоило болеть!!!
    pomor45
    pomor45 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 20:33, ред.
    Да, нет. Это фанаты почитают всех остальных болельщиков быдлом (кузьмичами). Хозяева стадионов, епт.
    pomor45
    pomor45 ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 20:30
    Очень жаль, что они им так ограниченно пользуются. Надо бы покинуть трибуны навсегда, а так это просто, как громко пёрнуть. Они же считают, что без них футбол загнётся, вот и проверили бы.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 20:27
    Очень интересное развитие событий. Очень поддерживаю и призываю всех фанатов всех клубов поддержать этот почин и, однажды покинув трибуны кто на какой минуте захочет, уже никогда на них не возвращаться. Воздух значительно очистится и места нормальным болельщикам станет больше.
    cska1948
    cska1948 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:27
    Шварцы приходят и уходят, а Динамо остаётся! Считаю ваш демарш ребячеством. В чём перед вами провинилась команда московского Динамо, что вы отказываетесь за них болеть? Приезжайте в Москву и устраивайте пикеты протеста против решения руководства клуба назначить тренером Шварца. Но вы устроили демарш против молодых пацанов, которые из кожи лезут, чтобы порадовать, в кои то веки, своих болельщиков.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ ответ isamsn (раскрыть)
    вчера в 20:26
    Можно разместить симфонический оркестр на пустых секторах, а зрителям выдавать театральные бинокли.
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