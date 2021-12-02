Болельщики «Крыльев Советов» покинут трибуны на матче против ЦСКА

Фанатское объединение Ultras8, поддерживающее «Крылья Советов», призвало поддержать протест болельщиков московского «Спартака» и покинуть трибуны во время матча 17-го тура РПЛ с армейцами.
«Мы, объединение болельщиков Ultras8, являясь частью большого фанатского сообщества, разумеется, поддерживаем общероссийский протест против беспредела серых на матче »ЦСКА« — „Зенит“ в прошлом туре. Мы сами не раз с ним сталкивались, что далеко ходить: наш заводящий из-за величайшего преступления 21 века — снятия маски на трибуне, отбывает в данный момент наказание в виде полутора лет бана.
Мы призываем фанатов Крыльев Советов всех времён, всех, кто когда-либо ассоциировал себя с фанатской трибуной:
Во-первых, прийти на сектор в грядущем матче с ЦСКА к началу игры.
Во-вторых, выдать топовую поддержку нашей команде, которая показывает лучший футбол в лиге. Дать им такой заряд, чтобы его хватило до конца игры.
И в-третьих — присоединиться к общероссийскому протесту и покинуть фанатский сектор на 13-й минуте 12-й секунде.
И, разумеется, далее всех ждём на важнейшей домашней игре с „Рубином“! Благодарим за понимание и участие!» — сказано в записи сообщества Ultras8 в «ВКонтакте».
Напомним, в концовке встречи 16-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит» (0:2) фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу. После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены» в Москве. Позже РФС признал, что большинство из задержанных фанатов не причастны к правонарушениям.
Ни один нормальный болельщик не кинет свою команду, не оставит её без поддержки. Это ещё раз подчёркивает, что фанаты ходят на футбол не болеть за команду, а показать себя, самовыразиться.
Ну, а клубам надо делать выводы и начинать тотальную чистку фанатиков, на их место пусть лучше придут порядочные люди.
Ни один нормальный болельщик не кинет свою команду, не оставит её без поддержки. Это ещё раз подчёркивает, что фанаты ходят на футбол не болеть за команду, а показать себя, самовыразиться.
Ну, а клубам надо делать выводы и начинать тотальную чистку фанатиков, на их место пусть лучше придут порядочные люди.