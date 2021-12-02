Болельщики «Крыльев Советов» покинут трибуны на матче против ЦСКА

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вчера, 17:37

Фанатское объединение Ultras8, поддерживающее «Крылья Советов», призвало поддержать протест болельщиков московского «Спартака» и покинуть трибуны во время матча 17-го тура РПЛ с армейцами.

«Мы, объединение болельщиков Ultras8, являясь частью большого фанатского сообщества, разумеется, поддерживаем общероссийский протест против беспредела серых на матче » ЦСКА « — „Зенит“ в прошлом туре. Мы сами не раз с ним сталкивались, что далеко ходить: наш заводящий из-за величайшего преступления 21 века — снятия маски на трибуне, отбывает в данный момент наказание в виде полутора лет бана.

Мы призываем фанатов Крыльев Советов всех времён, всех, кто когда-либо ассоциировал себя с фанатской трибуной:

Во-первых, прийти на сектор в грядущем матче с ЦСКА к началу игры.

Во-вторых, выдать топовую поддержку нашей команде, которая показывает лучший футбол в лиге. Дать им такой заряд, чтобы его хватило до конца игры.

И в-третьих — присоединиться к общероссийскому протесту и покинуть фанатский сектор на 13-й минуте 12-й секунде.

И, разумеется, далее всех ждём на важнейшей домашней игре с „Рубином“! Благодарим за понимание и участие!» — сказано в записи сообщества Ultras8 в «ВКонтакте».