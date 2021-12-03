Чернов: «С любовью отношусь к ЦСКА, но сидеть там на замене не хотел»

Защитник «Крыльев Советов» объяснил, почему принял решение покинуть ЦСКА в 2019 году.

Конечно, были шансы закрепиться в составе армейцев. Просто я выбрал для себя дорогу, которая, может быть, чуть труднее. Через другие команды хотел получать больше игровой практики. Да, мог ещё остаться в ЦСКА , сидеть там на замене, ждать своего шанса и надеяться, что кто-то получит травму. Но мне не хотелось только из-за этого играть.