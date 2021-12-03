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Чернов: «С любовью отношусь к ЦСКА, но сидеть там на замене не хотел»

вчера, 11:01

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов объяснил, почему принял решение покинуть ЦСКА в 2019 году.

Конечно, были шансы закрепиться в составе армейцев. Просто я выбрал для себя дорогу, которая, может быть, чуть труднее. Через другие команды хотел получать больше игровой практики. Да, мог ещё остаться в ЦСКА, сидеть там на замене, ждать своего шанса и надеяться, что кто-то получит травму. Но мне не хотелось только из-за этого играть.

Поэтому ушёл в «Крылья». Думаю, те результаты, которых мы достигаем, показывают, что тогда я сделал правильный шаг. Тем не менее с любовью отношусь к ЦСКА. Когда в октябре против них играли, после матча хорошо пообщался со всеми армейскими ребятами. Думаю, они мою точку зрения понимают и разделяют.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:05
Вот она логика игрока, сидеть и надеяться что выпустят, а не стараться потеть на тренировках и выигрывать конкуренцию, просто потому что ты достоин играть здесь и сейчас, а не кто другой...главная проблема лимита в этом!!! конкуренции нет и развития нет!
Mi6
Mi6
вчера в 18:18
Бездумная политика Гинера и Бабаева
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ доктоР7 (раскрыть)
вчера в 12:03, ред.
Речь о ситуации на 21 год. А между тем чернова в сборную ещё в 16 году Капелло брал и он сыграл один матч. Просто тогда Игнаш и Вася были титана и и Никите места не нашлось. А "класс" КутЯпова видеть уже 3,года после ЧМ 18
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:52
Хорошо рассуждает
4RT
4RT
вчера в 11:47
Пример для Кутепова. Хочешь играть? Играй
доктоР7
доктоР7 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:41
Будем объективны, Анатолий, но Никита не играл на Чм-2018. Хотя...Играя рядом с Игнашевичем и Маслов с Рассказовым станут на непродолжительный промежуток своей карьеры топами!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:38
Помнится по началу привозил голы, но ему доверяли и постепенно Чернов превратился в одного из лидеров команды. А сейчас поди разбери, кто лучше: "ЦСКА" или "Крылья Советов"?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ доктоР7 (раскрыть)
вчера в 11:34
В сравнении, например с ЗМС КутЯповым Чернов суперзвезда
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:32
Крылья его максимум.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:28
Правильно сделал Никита да и клуб пошёл ему на уступки.
доктоР7
доктоР7
вчера в 11:28
Футболист, хоть и посредственный, но футболист!!! Так и надо жить!!!
oFANATo
oFANATo
вчера в 11:06
Любой игрок хочет играть а не сидеть на замене....
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