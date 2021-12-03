Гаджиев: «Трансферная цена „Зенита“ ничтожна против любого евроклуба»

Бывший тренер сборной России по футболу Гаджи Гаджиев прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках, а также рассказал, почему наш уровень футбола ниже, чем в Европе:
У нас из своих воспитанников в топ-500 Европы входят только четверо: Артём Дзюба, Александр Головин, Александр Соболев и Антон Заболотный. Поэтому нам нужно прежде всего заниматься воспитанием своих мальчишек. Когда мы будем их развивать в большом количестве и качественно готовить игроков, и тогда, может быть, отдельные звездочки будут достигать европейского и мирового уровня. И тогда мы сможем конкурировать.
У европейских клубов бюджеты в несколько раз больше. За сколько купят наш «Зенит»? Какова его цена трансферная? Она ничтожна по сравнению с ценой любого из евроклубов. Ещё 15 лет назад мы могли конкурировать, то сейчас это невозможно. Европейские лиги развиваются более быстрыми темпами. А мы 20 игр играем, одну выигрываем. Ну, в этом году ещё повезло: три выиграли.