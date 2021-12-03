Гаджиев: «Трансферная цена „Зенита“ ничтожна против любого евроклуба»

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вчера, 19:08

Бывший тренер сборной России по футболу прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках, а также рассказал, почему наш уровень футбола ниже, чем в Европе:

У нас из своих воспитанников в топ-500 Европы входят только четверо: Артём Дзюба, Александр Головин, Александр Соболев и Антон Заболотный. Поэтому нам нужно прежде всего заниматься воспитанием своих мальчишек. Когда мы будем их развивать в большом количестве и качественно готовить игроков, и тогда, может быть, отдельные звездочки будут достигать европейского и мирового уровня. И тогда мы сможем конкурировать.