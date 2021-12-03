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Гаджиев: «Трансферная цена „Зенита“ ничтожна против любого евроклуба»

вчера, 19:08

Бывший тренер сборной России по футболу Гаджи Гаджиев прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках, а также рассказал, почему наш уровень футбола ниже, чем в Европе:

У нас из своих воспитанников в топ-500 Европы входят только четверо: Артём Дзюба, Александр Головин, Александр Соболев и Антон Заболотный. Поэтому нам нужно прежде всего заниматься воспитанием своих мальчишек. Когда мы будем их развивать в большом количестве и качественно готовить игроков, и тогда, может быть, отдельные звездочки будут достигать европейского и мирового уровня. И тогда мы сможем конкурировать.

У европейских клубов бюджеты в несколько раз больше. За сколько купят наш «Зенит»? Какова его цена трансферная? Она ничтожна по сравнению с ценой любого из евроклубов. Ещё 15 лет назад мы могли конкурировать, то сейчас это невозможно. Европейские лиги развиваются более быстрыми темпами. А мы 20 игр играем, одну выигрываем. Ну, в этом году ещё повезло: три выиграли.

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Все комментарии
vovan32
vovan32
сегодня в 07:04
Да наш футбол, это болото..Как АвтоВАЗ. Нахер он нужен такой! Огромные деньги вливаются, огромные зп футболистов, совершенно не заслуживающих таких денег. Лучше бы детям больным помогали и медецину развивали
BDA81
BDA81
вчера в 22:48
Вообще давно уже бюджеты в РПЛ не играют ни какой роли. Футболисты инвалиды, тренера российского производства для любительских клубов. Хозяева клубов которым не льзя и коров доверить пасти лезут в то что вообще не понимают. Да и вообще пора уже заканчивать с футболом в стране , а то одно издевательство над игрой номер №1 в мире.
BDA81
BDA81 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:43, ред.
Как заковыристо вы подытожили )))А если вспомнить как АЕКам с Кипра, атлантасам Литовским Спартак влетал )))там уж точно бюджеты не сравнить ))) Нужно уж полную картину разрисовывать )) А то всё Зенит вас волнует )) Да и Крылышки умудрялись Ирландцам проигрывать )) Тоже бюджетики не сопоставимы )) В РПЛ нет по моему не одного клуба который где нить не облажался ))
4RT
4RT
вчера в 22:37
Да он и здесь ни кому кроме кремлёвских не нужен
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 22:29
А Заболотный тут причём?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:02
Зенит ничтожен против РОСТОВА !
KLINSI
KLINSI
вчера в 21:57
... Поэтому нам нужно прежде всего заниматься воспитанием своих мальчишек...


Мля,Какая гениальная мысль, и как она раньше не кому в голову не приходила.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 21:37
Что, опять в самой большой и богатой стране ресурсов не хватает?
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:36
Цена Шерифа-21,18 млн!!!!
Это пол хрустального негра малколма(((((((((
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:26
Так какого хрена вы его берете!???
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:16
Гаджиев, для Зенита и Мальмё оказался евроклубом с сумасшедшей трансферной ценой....или Динамо Минск🤗
Gahi
Gahi
вчера в 21:15
Для того чтобы конкурировать нужно возродить систему качественной подготовки футболистов и тренеров которая была при Союзе. Уважаемый Гаджи Муслимович яркий пример того, какие стадии он прошёл от тренера местной школы ДЮСШ из которой его воспитанники продолжали расти в своем мастерстве в других клубов и ему за результаты доверили возглавить команду "Динамо" из Махачкалы выступавшей во второй лиге. Он сразу взялся за дело наладив спортивный режим в команде за нарушение которого отчислил с команды аж 15 футболистов. Вот таким был подход у многих тренеров того времени в работе. Но Гаджиев как тренер продолжал и сам учится набираться знания и опыта, окончил Высшую школу тренеров защитил диссертацию, стал кандидатом педагогических наук, Гаджиев начал работать в Федерации футбола СССР, являясь членом комплексно-научной группы сборных команд СССР, руководителем комплексно-научной группы ЦСКА (с 1980 по 1984 годы), тренером сборной СССР по работе с игроками ЦСКА (с 1982 по 1984 годы), тренером сборной СССР по учебно-тренировочному центру сборных команд в Новогорске (с 1985 по 1986 годы). И вся тренерская карьера тренера Гаджиева продолжалась со многими командами до 2018 года где последний командой тренера была команда "Амкар". Вот на примере самого Гаджи Муслимовича мы видим какое отношение было в качественной подготовки футболистов так и тренеров от ДЮСШ до команд мастеров клубов. Что давало большой выбор для сборных команд тренерам отбирать в конкурентной борьбе качественных футболистов для участия достойно во многих турнирах. Так что пока есть такие специалисты как Гаджи Муслимович Гаджиев чтобы они могли помочь советом и делом чётко определить всю вертикаль подготовки качественных футболистов и тренеров для прорыва из той ситуации в котором оказался Российский футбол. Удачи
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:10
Старина Гаджи, как и многие на этом сайте путают трансферную стоимость и реальный бюджет. Если трансферная стоимость это аморфная и гипотетическая величина, то бюджет это реальные деньги, которые в Европе клубы зарабатывают , а Зенит получает из госбюджета. Так вот по размеру бюджета годового Зенит входит в 20 клубов Европы. Но это деньги на ветер.
pomor45
pomor45 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 21:09
Просто леги в российских командах абсолютно не нужны - инородное тело, глисты.
pomor45
pomor45 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:07
Это совершенно не касается хоккея с мячом. Например, в моём любимом Воднике 26 игроков. Все россияне. 16 игроков воспитанники архангельского и области хоккея. Вот этого и Зениту желаю. Всех иностранцев долой - пустая трата денег: в ЕК - без толку, в РПЛ - не нужны. С финансами сразу всё придёт в норму: зарплата и всё остальное в рублях. Об интересе к собственным воспитанникам и говорить нечего.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:55
Разве это новость?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:41
неужели в Газпроме так все хреново ?
Все доллары ушли на корпоратив Миллера ?
А как же живут Урал, Уфа, Крылья ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 20:16, ред.
При чём здесь Мальмё ??
Зенит что уступил Мальмё??
Гаджиев говорит не о "мальмах"....
Я вообще не понимаю почему 80% антизенитчиков тут клавиатуру в пыль стирают крича что 170-ти миллионный Зенит должен и просто таки обязан ушатывать 300-550-миллионные Лейпциги-Бенфики-Лионы??? и запросто выходить играя с ними в плейофф ???
По-моему "непростительным" косяком является только влёт по всем статьям Брюгге....ибо при одинаковой стоимости состава считаю Зенит более "продвинутой" командой чем бельгийцы....и несмываемые 1:5 по итогам двух игр - шалопайство и разгильдяйство......
Всё остальное...напускное....и придуманное недовольными гегемонией и флагманством Питера в РПЛ...

Назовите кого нибудь НЕ ИЗ ТОП-5 кроме клубов-ферм (Порту,Бенфика и Аякс ) которые тоже кстати с составами 270-340 млн евро...выходили в плейофф ЛЧ ???
Да не выходит никто..
И почему Зенит обязан неизбежно выходить в два раза уступая даже этим клубам (коль четверть стоимости состава в лице Малкома вечно в лазарете) - НЕПОНЯТНО ......
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:08
И я о том же давно толкую внутриМКАДным, которые считают Малкома суперигроком и с ним одним нужно выигрывать у Челси с Ювентусом.
У которых игроки такой стоимости сидят на лавке в ожидании своих 10-15 минут на поле. На самом деле ЛЧ - это не уровень российских команд, наш уровень- с натяжкой ЛЕ, а ещё ближе -новая третьесортная ЛК...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:07
Тут главное свою зарплату получить, а футбол только потом.
Kolenok
Kolenok
вчера в 20:03
Гаджиев в Думу хочет!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:58
Кроме денег ничего в башке конструктивного и нет.А получит стадион за рубль аренды???Другие-то сами строят!
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 19:56
У нас при вове разрушили всё что можно .....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:55
Гаджи Муслимыч уважаемый человек, умеет рассуждать, в эфир нужно приглашать таких людей а не ловчева, который весь трясётся и заодно трясёт своими регалиями, кстати ничтожными.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:48
В некоторых встречах в еврокубках поражения на бюджет не спишешь. Беспомощная игра "Зенита" против "Мальме" и отскок при помощи пенальти, "Зенит" против "Брюгге", вылет "Рубина" от "Ракува", который дешевле одного Хвичи, поражение "Динамо" от грузинского небольшого клуба, первое поражение "Спартака" от "Легии" и противоположный пример - дубль из побед "Спартака" над "Наполи" (не пробовали сравнить стоимость составов?). Проблема гораздо многограннее и сложнее, чем просто трансферная стоимость, а тем более бюджеты, где тот же "Зенит" выглядит вполне конкурентноспособным (кроме реальных европейских топ клубов).
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:47
топ-500 Европы входят только четверо: Артём Дзюба, Александр Головин, Александр Соболев и Антон Заболотный.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1294152/gadzhiev-gadzhi-zenit

Вроде не пьёт Муслимыч)))
sv_1969
sv_1969 ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
вчера в 19:46
А про онаниста?
Конь 666
Конь 666
вчера в 19:46
Где он эти Топ 500 нашел, и у кого это у нас?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:27
Гаджиев видно совсем с ума поехал ...
Ну да , по сравнению с Мальме Зенит конечно нищий ... Разница в 100 миллионов евро .
Уж не смешил бы дедуля.
particular
particular
вчера в 19:22
Начал за здравие - за воспитание мальчишек, а закончил за упокой - за деньги и их влияние... А всё остальное по его словам - "...может быть..."
В общем, - не удивил :)))
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