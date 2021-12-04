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«Мы не можем держать его вечно». Клопп — о ситуации Филлипса в «Ливерпуле»

вчера, 09:01

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признал, что защитник Натаниэль Филлипс может покинуть клуб в январе.

Мы не можем держать его вечно, это ясно. Мы нуждались в нем, просто на всякий случай, в течение этого полугодия. Мы посмотрим, что произойдет во время трансферного окна.

Летом сообщалось о целом ряде клубов, заинтересованных в трансфере Филлипса.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:39
Нат сильно выручил в прошлом проблемном сезоне. Играл в меру своих возможностей, было видно старание, желание помочь команде. Спасибо ему!
на данный момент центрзащитников с избытком, поэтому если Нат сам хочет уйти и играть постоянно в добрый путь и удачи ему!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:11
Пусть в аренду отдают с правом выкупа
sash71
sash71
вчера в 09:55
У Юргена состав его Ливерпуля на сегодня идеальный. Команда идеально подготовлена для великих побед. Ливерпуль сегодня это идеальное взаимодействие всех линий между собой и если Клопп заявляет, что команде дополнительно никто не нужен значит так оно и есть. Результаты говорят сами за себя.
beefs
beefs
вчера в 09:10
ну что же и такое бывает...
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