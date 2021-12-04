«Мы не можем держать его вечно». Клопп — о ситуации Филлипса в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признал, что защитник Натаниэль Филлипс может покинуть клуб в январе.
Мы не можем держать его вечно, это ясно. Мы нуждались в нем, просто на всякий случай, в течение этого полугодия. Мы посмотрим, что произойдет во время трансферного окна.
Летом сообщалось о целом ряде клубов, заинтересованных в трансфере Филлипса.
на данный момент центрзащитников с избытком, поэтому если Нат сам хочет уйти и играть постоянно в добрый путь и удачи ему!
на данный момент центрзащитников с избытком, поэтому если Нат сам хочет уйти и играть постоянно в добрый путь и удачи ему!