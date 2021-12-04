«Мы не можем держать его вечно». Клопп — о ситуации Филлипса в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» признал, что защитник может покинуть клуб в январе.

Мы не можем держать его вечно, это ясно. Мы нуждались в нем, просто на всякий случай, в течение этого полугодия. Мы посмотрим, что произойдет во время трансферного окна.