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Шлоттербек из «Фрайбурга» прокомментировал слухи об интересе «Баварии»

вчера, 16:17

Защитник «Фрайбурга» Нико Шлоттербек прокомментировал слухи, связывающие его с переходом в «Баварию».

Вряд ли найдется игрок, которому не понравился бы вариант с «Баварией». Но сейчас я во «Фрайбурге» и сосредоточусь на сезоне до конца, а потом посмотрю, что ждет меня в будущем.

Я уже говорил летом, что должен обдумать свой следующий шаг. Теперь я решил, что следующий шаг — это «Фрайбург», и если я буду продолжать чувствовать себя так в течение следующего года или двух, потому что здесь я смогу развиваться дальше, я останусь во «Фрайбурге». Если в какой-то момент я замечу, что следующий шаг находится где-то в другом месте, тогда, возможно, придется поискать другие варианты.

22-летний Нико — воспитанник «Фрайбурга». За первую команду играет с 2019 года.

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Все комментарии
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 19:11
Вряд ли найдется игрок, которому не понравился бы вариант с «Баварией»
Найдётся. И имя ему Марко Ройс. Пример преданности клубу, что в современном продажном футболе редкость.
ДСА
ДСА
вчера в 16:56
Ну конечно хочется.
beefs
beefs
вчера в 16:45
это рассуждает мужичек, молодца...
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