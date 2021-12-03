Шлоттербек из «Фрайбурга» прокомментировал слухи об интересе «Баварии»

Защитник «Фрайбурга» прокомментировал слухи, связывающие его с переходом в «Баварию».

Вряд ли найдется игрок, которому не понравился бы вариант с «Баварией». Но сейчас я во «Фрайбурге» и сосредоточусь на сезоне до конца, а потом посмотрю, что ждет меня в будущем.

Я уже говорил летом, что должен обдумать свой следующий шаг. Теперь я решил, что следующий шаг — это «Фрайбург», и если я буду продолжать чувствовать себя так в течение следующего года или двух, потому что здесь я смогу развиваться дальше, я останусь во «Фрайбурге». Если в какой-то момент я замечу, что следующий шаг находится где-то в другом месте, тогда, возможно, придется поискать другие варианты.