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Фомин рассказал, как изменилась сборная России при Карпине

вчера, 11:35

Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин рассказал, как изменилась национальная команда при новом главном тренере Валерии Карпине.

При Черчесове обычно тренировки были утром, сейчас — вечером. Стало больше теории — почти как в «Динамо», до и после тренировки. С питанием строже теперь.

Ну, за 10 дней особо не почувствовал сложностей с отказом от сахара. Для меня это не было проблемой — и так стараюсь следить за питанием. Конечно, иногда могу чай с конфеткой попить, но и в сборной, и в «Динамо», где тоже жировую прослойку измеряют, я был в зелёной зоне. Так что всё отлично.

Валерий Георгиевич ближе к игрокам — много общается с командой. И спрашивает мнение ребят, что и как. Вот это общение, наверное, и сближает. Сейчас, например, было собрание сборной, хотя матчей в этом году больше нет. Но встретились, поговорили. Конечно, при таком общении люди ближе становятся.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:46
хорошо, а теперь нужна парочка побед
Phu Quoq
Phu Quoq ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 16:23
Hacpи?
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 15:45
Пусть с Дзюбой помирится! Тогда будет шанс пройти шляхтичей и следующего соперника и выйти на ЧМ!
1bear
1bear
вчера в 14:44
при Черчесове тренировки утром,при Карпине вечером,а нужно и утром,и вечером!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:39
Главное , что бы на пользу все это пошло , а там потом жри этот сахар ведрами...)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:26
Внутренний климат в сборной может и изменился, а вот кривоногость футболёров никуда не делась.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:10
При Черчесове тренировки - утром, а при Карпине - вечером ....
Ну это же издевательство, а когда по кабакам прогуляться ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:01
Дзюбы нет...хорваты бьют...сахар не дают...
Скука...
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:47
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:46
Отказ от сахара в сборной имеет под собой кое-какие серьезные основания:
протон
протон
вчера в 12:28
У Карпина более современный подход. У Черчесова более совдеповский) встали в 6 утра и на тренировку.. жри что хочешь, пей что хочешь)
kust07
kust07
вчера в 12:26
Карпин идёт на встречу игрокам. Осталось игрокам тренера не подвести в весенних играх.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:14
С уважением отношусь к молодому человеку но он не эксперт.
Gelious
Gelious
вчера в 12:10
Окончательно разучилась играть впереди, верить в свои силы, но стала чуть более везучей. Вот как.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:10
Меньше жрать,больше бегать!
particular
particular
вчера в 11:58
Если общение так помогает, то болтайте хоть с утра до ночи, даже без тренировок :)
Союзник противников
Союзник противников ответ YVG (раскрыть)
вчера в 11:55
У Лобановского была возможность тоталитарно держать свору взаперти,а до этого их в клубах так же держали на базах,и то умудрялись почудить.НО то были сплошь слесари и пекари(и многие в ВУЗах учились,или числились),а сейчас -миллионеры со средним(сильно пропущенным) образованием.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:52
Только часовые неба-зенитчики,на этой встрече не побывали,у их нищего клуба тёплой одежды не оказалось,поэтому Митрофан МедвеДюков решил своим золотым фондом не рисковать.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ YVG (раскрыть)
вчера в 11:42
Лобановский барбариски раздавал игрокам других сборных
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:41
Фомин очень сильный парень и умный игрок, будущее России
YVG
YVG
вчера в 11:40, ред.
Сахар, конфетки, ... а на чемпионат мира поедут другие. Лобановский собраний не устраивал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:36
Лишь бы на пользу...
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