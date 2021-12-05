ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Болельщики «Химок» покинули матч с «Арсеналом» на 20-й минуте

вчера, 15:04
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Болельщики «Химок» покинули стадион на 20-й минуте домашнего матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» в знак протеста.

Ранее акцию протеста поддержали болельщики «Спартака», «Крыльев Советов», «Зенита», «Динамо» и «Локомотива».

Напомним, в концовке встречи 16-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит» (0:2) фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу. После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены» в Москве. Позднее фанаты красно-синих заявили, что уйдут со стадиона во время матча 17-го тура с «Крыльями Советов» в знак протеста против задержаний.

Все новости
«Парни, мы с вами, но так надо». Фанаты «Динамо» и «Уфы» покинули трибуны
Вчера, 17:58 Комментарии9
Болельщики «Локомотива» покинули трибуны на 20-й минуте матча с «Уралом»
04 декабря Комментарии7
Болельщики «Спартака» покинули трибуны на 20-й минуте матча с «Ахматом»
04 декабря Комментарии17
Фанаты «Зенита» ушли с трибун в солидарность с ультрас ЦСКА. Из звёзд футбола акцию поддержал только Семак
04 декабряСтанислав Горин в блоге Футбол - это больКомментарии8
Матч «Бавария» — «Барселона» пройдёт при пустых трибунах
03 декабря Комментарии13
В ЦСКА отреагировали на решение фанатов покинуть трибуны в ближайшем матче
03 декабря Комментарии18
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:44
Продолжают сходить с ума!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:30
Глупо!!! Все как в анекдоте :

- Ура, я кондуктора обманул.
- Как такое удалось???
- Я деньги заплатил , а сам не поехал.
ABir
ABir
вчера в 16:27
Сначала надо научиться правильно вести себя на стадионе
я из Химок
я из Химок
вчера в 15:55
Ну и болваны! Бросили свою команду!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:50
В итоге Химки без поддержки проиграли.
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:49
Если болельщики покидают стадион значит Путину скоро придёт п...дец.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:46
Нормальные остались,это точно.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:39
Болельщики? Не стоит путать болельщика непонятно с кем типа фанатами.
Болельщик не кинет команду, а фанат преследует свои интересы, а не клуба.
Позорная акция!!!
Cat01
Cat01
вчера в 15:13
Надо футбол любить
drug01
drug01
вчера в 15:13
Сколько это будет
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:09
Нормальные болельщики остались.
beefs
beefs
вчера в 15:05
это очень хорошо...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100