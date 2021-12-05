Болельщики «Химок» покинули матч с «Арсеналом» на 20-й минуте

Болельщики «Химок» покинули стадион на 20-й минуте домашнего матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» в знак протеста.
Ранее акцию протеста поддержали болельщики «Спартака», «Крыльев Советов», «Зенита», «Динамо» и «Локомотива».
Напомним, в концовке встречи 16-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит» (0:2) фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу. После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены» в Москве. Позднее фанаты красно-синих заявили, что уйдут со стадиона во время матча 17-го тура с «Крыльями Советов» в знак протеста против задержаний.
- Ура, я кондуктора обманул.
- Как такое удалось???
- Я деньги заплатил , а сам не поехал.
- Ура, я кондуктора обманул.
- Как такое удалось???
- Я деньги заплатил , а сам не поехал.
Болельщик не кинет команду, а фанат преследует свои интересы, а не клуба.
Позорная акция!!!
Болельщик не кинет команду, а фанат преследует свои интересы, а не клуба.
Позорная акция!!!