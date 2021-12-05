Болельщики «Химок» покинули матч с «Арсеналом» на 20-й минуте

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вчера, 15:04

Болельщики «Химок» покинули стадион на 20-й минуте домашнего матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» в знак протеста.

Ранее акцию протеста поддержали болельщики «Спартака», «Крыльев Советов», «Зенита», «Динамо» и «Локомотива».