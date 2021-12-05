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«Парни, мы с вами, но так надо». Фанаты «Динамо» и «Уфы» покинули трибуны

вчера, 17:58
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Перед началом второго тайма поединка 17-го тура РПЛ «Динамо» — «Уфа» активные болельщики двух команд покинули трибуны.

Фанаты решили выразить протест в отношении массового задержания болельщиков ЦСКА после игры прошлого тура с «Зенитом».

«Парни, мы с вами, но так надо», — написано на баннере, который оставили болельщики «Динамо» на «ВЭБ Арене».

Ранее к акции присоединились фанаты и других клубов РПЛ, включая «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 19:59
Поддержать фанов Коней, вот главная цель наших фанатов. Респект!!! Зенит, Спартак, Локо, Динамо. Уфа, поддержали фанов ЦСКА. Респект всем ребятам!!!⚽️⚽️⚽️
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:16
Фанатам главное показать свою значимость.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:05
Им футбол не нужен.
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:04
Кто-то же руководит этим
youtomee
youtomee ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 19:02
а в чем он вообще должен помочь?
Брулин
Брулин
вчера в 18:37
Депутат Терюшков об уходе фанатов: «Не понимаю эту акцию. Не надо было зажигать файеры»
протон
протон
вчера в 18:27
Ну вот, Росгвардия ушла с фан-сектора
Два игрока "Уфы" поддержали акцию фанатов.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:25
Вряд ли поможет этот демарш.
Брулин
Брулин
вчера в 18:15
Два игрока "Уфы" поддержали акцию фанатов.
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