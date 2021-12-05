«Парни, мы с вами, но так надо». Фанаты «Динамо» и «Уфы» покинули трибуны

1638716325

вчера, 17:58

Перед началом второго тайма поединка 17-го тура РПЛ «Динамо» — «Уфа» активные болельщики двух команд покинули трибуны.

Фанаты решили выразить протест в отношении массового задержания болельщиков ЦСКА после игры прошлого тура с «Зенитом».

«Парни, мы с вами, но так надо», — написано на баннере, который оставили болельщики «Динамо» на « ВЭБ Арене».