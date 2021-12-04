Болельщики «Спартака» покинули трибуны на 20-й минуте матча с «Ахматом»

Активные болельщики «Спартака» покинули трибуны на 20-й минуте матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата».
Такое решение было принято в знак солидарности с болельщиками ЦСКА, которые были задержаны на матче чемпионата России против «Зенита».
Так вот - я не раз ходил на хоккей всей семьёй, включая дочь ещё с тех времён когда она ходила в детский сад. И в целом на хоккее высокая культура боления (исключение составляют матчи когда в гости приезжает один московский красно-белый клуб, и то при условии, что матч проходит зимой в отсутствии футбола)
Взять дочь на футбол у меня ни разу не возникло желания от слова совсем. Как вы думаете почему?
Так вот - я не раз ходил на хоккей всей семьёй, включая дочь ещё с тех времён когда она ходила в детский сад. И в целом на хоккее высокая культура боления (исключение составляют матчи когда в гости приезжает один московский красно-белый клуб, и то при условии, что матч проходит зимой в отсутствии футбола)
Взять дочь на футбол у меня ни разу не возникло желания от слова совсем. Как вы думаете почему?
Р.S. я не против "фанатов" способных не превращаться в быдло. К сожалению, как показывает практика так бывает, мягко скажем, не со всеми.
Р.S. я не против "фанатов" способных не превращаться в быдло. К сожалению, как показывает практика так бывает, мягко скажем, не со всеми.