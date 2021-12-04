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Болельщики «Спартака» покинули трибуны на 20-й минуте матча с «Ахматом»

вчера, 17:49
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Активные болельщики «Спартака» покинули трибуны на 20-й минуте матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата».

Такое решение было принято в знак солидарности с болельщиками ЦСКА, которые были задержаны на матче чемпионата России против «Зенита».

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 10:00, ред.
Гриша Смирнов, не указывай мне где и с чем сидеть. Кто вёл себя по-свински того и назвал. Если бы фанаты хотели к себе уважительного отношения - они бы также уважительно относились к остальным, а д...лов сами бы выгоняли. Раз этого не происходит - я делаю вывод, что их всё устраивает.
Всего доброго...
Гриша Смирнов
Гриша Смирнов ответ Антон Белянкин (раскрыть)
сегодня в 09:27
Сиди дома с семечками и смотри хоккейную команду своего города. И почему всегда во всем виноваты мясные болельщики? Можно подумать, что бомжи, кони и др. ведут себя как-то иначе в конце концов акция началась с задержания болел пфк. Акцию поддерживаю. Молодцы, сплотились не зависимо от цвета клуба.
112910415
112910415
вчера в 21:32
дело принципа
протон
протон
вчера в 20:30
Соболев присоединился к Акции! Респект!

Молодцы, уважение таким болельщикам
Goosfraba
Goosfraba
вчера в 19:44
Спасибо
boris333
boris333
вчера в 19:32
А зачем приходили?
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ Вихлюн (раскрыть)
вчера в 19:31
Ошибаешься, уважаемый. И с центральной трибуны отлично видно и слышно весь мат и нацистские заряды. И ещё никакого УГ без фанатов не будет. Адекватные нормальные болелы также способны гнать команду вперёд, я и это видел неоднократно. Дальше я спорить не желаю дабы не быть забаненым.
Р.S. я не против "фанатов" способных не превращаться в быдло. К сожалению, как показывает практика так бывает, мягко скажем, не со всеми.
Вихлюн
Вихлюн ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 19:24, ред.
Ты мог бы сесть на центральную трибуну и смотреть без фанатов игру. Фанаты неотъемленная часть футбола, без них будет УГ полное или ты забыл про корону, когда пустые трибуны были, смотреть невозно было.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:37
Хорошая акция. Надо привлечь внимание к проблеме. Фанаты молодцы.
Cat01
Cat01
вчера в 18:35
Жаль не увидели гол
ДСА
ДСА
вчера в 18:30
Ну и толку? Только время зря теряют.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:19
Теперь не смогут увидеть как команда проиграет!
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:14
Кому они сделали хуже?
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:09
Фанаты считают, что без них некому будет ходить на стадион. Что ж - это весьма спорное утверждение. Объясню - я из хоккейного города. У нас есть команда КХЛ. Футбол в городе в весьма плачевном состоянии. Ещё не так давно наша команда была завсегдатаем ФНЛ. В те времена на стадионе (футбольном) было весьма активное фанатское движение со всем сопутствующим поведением. Также хочу отметить, что у хоккейной команды также есть свои активные болельщики (я не хочу оскорблять их словом фанаты).
Так вот - я не раз ходил на хоккей всей семьёй, включая дочь ещё с тех времён когда она ходила в детский сад. И в целом на хоккее высокая культура боления (исключение составляют матчи когда в гости приезжает один московский красно-белый клуб, и то при условии, что матч проходит зимой в отсутствии футбола)
Взять дочь на футбол у меня ни разу не возникло желания от слова совсем. Как вы думаете почему?
beefs
beefs
вчера в 18:05
и флаг им в руки, и делайте так на всех матчах...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:57
Нормальные люди спокойно посмотрят футбол.
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:54
Это были больные фанаты.
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