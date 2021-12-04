Фанаты «Зенита» ушли с трибун в солидарность с ультрас ЦСКА. Из звёзд футбола акцию поддержал только Семак

1638603463

сегодня, 10:37

Хорошо, хоть ЦСКА и РПЛ не отмолчались.

Низовая поддержка – единственный путь

Фанатов многих клубов не всегда адекватно встречали в гостях. Недавно «железнодорожников» не выпускали с гостевого сектора как раз в Санкт-Петербурге. Без причин. Потом насильно погрузили в автобусы (людей с билетами на поезда и самолеты, или с личным транспортом у стадиона), ведь «так приказали». Возмущения, как и заверения РПЛ , что «такое не повторится», не сработали.

Пока общественное мнение не донесли до тех, кто отдает приказы, будут повторяться эксцессы на ровном месте. Уход «Виража» на 60-й минуте важного матча – достойное поведение, когда коллег-фанатов незаконно задержали. Эффектный ход использовали в декабре 2019-го, тогда поддерживали ультрас «Спартака». Сейчас все хуже, ведь не было ни единой причины охотиться за толпой мирных людей, а хватали сотнями.

Охране стоило лучше делать свою работу и наказать два десятка человек за использование пиротехники. Вердикты уже есть, а доказательства, как обычно, слабые. Но апелляции вряд ли позволят добиться отмены наказаний. Гуманные суды работают исправно. Бюрократия хочет победить, надо же разделить почти миллиард на внедрение Fan ID в футболе, поэтому нужен был показательный пример. Его не очень успешно, но создали.

И правильно, если поклонники других клубов последуют примеру «Виража» на выходных, тоже уйдут. Разобщенность в таком случае навредила бы всем. Кроме того, болельщики ведь не выдвигают никаких неадекватных условий. Они просят не хватать тех, кто просто пришел на футбол и файер в руках в жизни не держал. Неужели сложно?

Собак поддержали, а про людей забыли

На данный момент из почти 400 футболистов в новом сезоне РПЛ только один «высказался» по поводу задержаний фанатов ЦСКА . Причем в кавычки слово взяли неслучайно. Иван Обляков поставил смайлик поддержки сверху на фото с фанатами «армейцев». Будем считать, что заступился? Хорошо, что клуб ЦСКА исправился после многочасового молчания. Гинер дал отмашку Бабаеву и людям, ответственным за безопасность, повоевать с полицейскими.

Но юридическая помощь это хорошо, а внятная позиция звезд футбола еще лучше. Причем учтите, что несправедливо к фанатам без разбора и веских оснований относятся далеко не первый раз. Нередко в прошлые годы это были люди из «Спартака». В комментариях ерничали, что «они сами виноваты». А потом прессовали совершенно случайных ребят, отбивая охоту ходить на матчи РПЛ , и было уже не до шуток. Такие методы не ведут к безопасности стадиона.

Такие методы ведут к пустым аренам. А где же реакция игроков? Футболисты «Зенита» вышли на поединок против «Ростова» с собачками на руках. Взяли их из приюта, каждый щенок ищет новый уютный дом. Клуб организовал акцию в поддержку животных – круто, а параллельно из Санкт-Петербурга доносились слухи о давлении на «Вираж», чтобы те не поддерживали «армейцев» демонстративным уходом. Но ведь «Зенит» слишком большой, чтобы бояться.

Никто не мешал части разговорчивых футболистов РПЛ высказаться по поводу скандального эпизода. У всех названых команд большие базы фанатов, будут скандалы, пока нет спроса с правоохранителей в случае превышения полномочий, только с фанатов. Поддержали собак – молодцы, но пару слов в поддержку людей не мешало бы сказать. На данный момент внятно высказался один человек. Семак, когда его спросили о действиях полиции в Москве, не стал юлить:

Это абсолютно неправильно. Поставили людей в такую ситуацию, что они просто не хотят на футбол и поддерживать свои клубы. Я понимаю болельщиков. Все это можно решать другими способами. Тем более, что на нашем матче с ЦСКА не было беспорядков, только файеры.

Хачатурянц ведет диалог с полицией

Новый глава РПЛ осторожен. Судя по реакции, это общее отношение к тем, кто должен служить народу и его же защищать. При этом новый глава РПЛ Хачатурянц сразу отреагировал лучше, чем ЦСКА . Потом «армейцы» исправились, а в РПЛ продолжают настаивать, что футболу нужны болельщики. Странно, что такое надо артикулировать:

Болельщики – основа футбола, и мы очень сожалеем, что на ближайших матчах команды могут остаться без поддержки части своих фанатов. Со своей стороны Лига предпринимает все возможные усилия для скорейшего разрешения ситуации.

Пропустили фанатов с пиротехникой, ее сожгли, никто не пострадал. Прекрасно, в следующий раз не пустите с файерами – нет проблем. Не было темы для скандала, его раздули действия полиции. Ответная реакция всегда должна быть равна или меньше прямой, правило любой охраны. Нападение фанатов ЦСКА на фанатов «Зенита» — повод наказывать. Пиротехника – повод следить за проносом запрещенных вещей.

Каждый раз, когда фанаты совершают что-то реально опасное, их нужно наказать по закону. А тут пошли басни о хакерах, которые взломали конкретные камеры за пару минут до зажженных файеров. Такая координация не для ультрас. Не нужно превращать в фарс желание подогнать актуальную повестку под давнюю идею с Fan ID. Фанаты против, поскольку считают, что правом наказывать будут злоупотреблять.

Опасения имеют основания. Нынешние протесты на фоне именно злоупотребления правом на задержания случайных людей. Несложно выбрать сторону, чья позиция сформулирована четче. Фанаты ведь не доказывают, что пиротехника нужна на аренах. Они настаивают, что к людям надо относиться не хуже, чем к собакам. Что лично огорчает сильнее всего? Промолчали футболисты, которые получают деньги из казны.

Той самой, которую наполняют россияне. При этом игроки комментируют все, вплоть до свежего альбома Оксимирона. Обидно за людей. Тратят много времени, сил и денег, поддерживая на самые успешные и ярко играющие клубы. А в ответ получили поддержку Бабаева, Семака и молчание почти всех футболистов. Разумеется, если спросить прямо того же Джикию, то Георгий ответит адекватно. Знает, что фанатов нельзя унижать.

Ультрас и хулиганы – разные субкультуры, среди первых полно ваших соседей с обычными профессиями, есть женщины и фактически дети. За них ведущие футболисты РПЛ не заступились хотя бы толпой, показали отношение. Подумаешь, в Грозном прицепились к фанату «Спартака». Подумаешь, в Ростове-на-Дону били людей. Подумаешь, запирали в клетку. Еще заставляли женщин раздеваться. Что не выпускали из секторов.

Подумаешь, загрузили в автобусы и отвезли на вокзал тех, чьи авто были припаркованы у стадиона, а самолеты вылетали через пару часов. Подумаешь, 408 людям испортили матч ЦСКА – «Зенит». Причем ничего бы футболистам и тренерам не сделали за мнение. И Семаку ничего не будет за его заявление. В этом суть ситуации. Фанаты в конкретном случае правы, а их противники просто защищают идею Fan ID, причем не просто так.