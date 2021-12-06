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Газизов: «Я-то готов позвать Кокорина в „Уфу“, но по финансам не потянем»

вчера, 19:31

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о том, хотел ли бы он видеть в своей команде нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина. Напомним, что при Газизове форвард перешел из «Сочи» в «Спартак».

Готов ли я позвать Кокорина в «Уфу»? Я-то готов. Но у нас нет таких финансовых возможностей. Я бы с удовольствием его пригласил, зная уровень Кокорина.

Не потянем его по финансам? Конечно. Я по-прежнему считаю Александра игроком высокого уровня. Он бы помог «Уфе». Но…

Почему у Александра не получилось в Италии? Ну подождите еще. Разве его история там закончилась? Не бегите впереди паровоза. Рано делать такие выводы.

У него и в «Зените» всё было хорошо. И в «Сочи». И в «Динамо». Ну… так бывает. Что поделать. В его футбольных и человеческих качествах лично у меня сомнений нет.

Продажа Кокорина в «Фиорентину» — афера века? Дураков нет. Еще раз повторю Кокорин — игрок высокого уровня.

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Все комментарии
Asper
Asper ответ Якутск_Спартаковский (раскрыть)
сегодня в 17:25
Согласен.
Но здесь почему-то любят переделать интервью в монолог Гамлета)
Якутск_Спартаковский
Якутск_Спартаковский ответ Asper (раскрыть)
сегодня в 17:20
Ну согласитесь, это читать не очень приятно чтоли 🤷🏻
Можно же как то выделять , кто задаёт и кто отвечает
neukomm
neukomm
сегодня в 14:23
Да он задаром нам не нужен тут в Уфе. Пусть катиться на все 4 стороны.
Asper
Asper ответ Якутск_Спартаковский (раскрыть)
сегодня в 14:19
Это адаптация интервью, т.е. диалога с журналистом, чтобы, возможно, сократить текст или не знаю что. Манера местных редакторов.
Т.е. в реальности было так:

- Шамиль, что за дурацкая манера самому себе задавать вопросы и отвечать на них?
- Люблю сам с собой вести беседы.

А в редакции вышло как у вас.
(Тут готовый автор текстов для Соккера, обратите внимание)
зигзаг
зигзаг
сегодня в 14:11
Двух бразильцев молодых лучше взять
Nick Ch
Nick Ch
сегодня в 08:52
С лимитом и гос финансированием всегда найдётся для подобных паспортистов с заоблачной зарплатой тёплое местечко в нашей лиге приколов.
112910415
112910415
сегодня в 07:42
имеет смысл взять кредит !
Якутск_Спартаковский
Якутск_Спартаковский
сегодня в 04:59
Что за манера задавать самому себе вопрос и отвечать на него?!?!
Веду беседу сам собой….
Ген Геныч
Ген Геныч ответ протон (раскрыть)
сегодня в 03:34
А ля Бэйл!!!!!!!!!!!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 03:13
Он и в Уфе на лавку сядит.
m7wcgnnn3x6p
m7wcgnnn3x6p
сегодня в 03:01
Я-то готов позвать Кокорина в „Уфу“, но стульев жалко
Caniggia
Caniggia
сегодня в 01:18
Гонит всё Газизов. Никогда бы он такого Кокошу не подписал.
YVG
YVG
вчера в 23:57
Спартак за все заплатит.
Tostao
Tostao
вчера в 23:34
Кокоша столько лечится, что пора ему инвалидность давать.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:33
Продаст виллу - купит Уфу и будет играть !
Tostao
Tostao ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 23:31
Тогда он будет бесплатно не играть. Совсем.)
kust07
kust07
вчера в 22:35
28 минут игрового времени да он и даром никому не нужен.
Roman73
Roman73
вчера в 22:35
А что все всполошились ?
Какорин ? разве он футболист ?
Это Бузова от футбола , пора привыкнуть к звёздным тусовщикам.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 22:00
Кокоша должен заплатить Уфе, чтоб его взяли!
shur
shur
вчера в 21:24
Еще раз повторю Кокорин — игрок высокого уровня. Где? В чём? Для кого?
Sparta and K один и все
Sparta and K один и все
вчера в 21:08
Ну Газизов, ну ты антизачаточник
протон
протон
вчера в 20:50
А ведь самое страшное, что говорит об уровне нашего футбола лучше прочего - тот факт, что такой персонаж, как Кокорин, и вправду ещё может быть востребован в России…
Александр "Карета" Кокорин. Величайший русский наподающий. Одно только появление в заявке этого форварда, бударажит вооброжение противника. Представьте как не легко приходиться аналитическим штабам соперников, ведь надо перелопатить все социальные сети и миллионы террабайт информации. Кстати последние игры чётко показывают, что бывает, когда Сашко попадает в заявочный лист...а его появление в разминочной зоне, практически является гарантом победы Фиорентины. Фактически Александр является неким тактико-психологическим оружием в умелых руках Виченцо Итальяно. Несомненно, когда опоненты поймут в чём действительно выражается сила русского феномена, его трансферная стоимость вырастет до таких высот, что позволить себе такое приобритение смогут лишь топ клубы и то вскладчину
протон
протон
вчера в 20:49
20 к в месяц в рублях не стоит, одно имя Кокорин, возможно когда то и стоил денег, а сейчас атрофирован все мышцы забиты алкоголем. максимум 10 к в месяц в рублях.
KLINSI
KLINSI
вчера в 20:49
Газизов случайно в "Крокодиле" не подрабатывает, рассмешил похлеще КуКрыНиксов.

Я по-прежнему считаю Александра игроком высокого уровня.

у Александра не получилось в Италии? Ну подождите еще. Разве его история там закончилась)).

у Александра не получилось в Италии? Ну подождите еще. Разве его история там закончилась

Сашок ещё лет 10 походит в перспективных, ну а потом держись европы))))
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:47
В Уфу, пойдёт, если только за могучий российский МРОТ играть согласится.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:43
Ну бесплатно он играть не будет.
Futurista
Futurista
вчера в 20:43
Газизов тот еще жучара...уже планирует наверное взять Кокорина по-дешевке и куда-нибудь в Барсу его впарить)...верит что второй раз получится...
Брулин
Брулин
вчера в 20:36
В Уфе есть хорошие кофейни куда иногда заглядывают госслужащие?!
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 20:32
"газизовы" в отечественном футболе тоже нужны
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 20:30
Никогда не думал что это дермишко стоит больших денег....лет 5 назад он был футболистом,а сейчас скамейкасид,запасник,сбитый пилот и т.д.Его поезд ушёл,он прс..л всё отрываясь не на поле,а в кабаках....
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