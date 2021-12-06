Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о том, хотел ли бы он видеть в своей команде нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина. Напомним, что при Газизове форвард перешел из «Сочи» в «Спартак».
Готов ли я позвать Кокорина в «Уфу»? Я-то готов. Но у нас нет таких финансовых возможностей. Я бы с удовольствием его пригласил, зная уровень Кокорина.
Не потянем его по финансам? Конечно. Я по-прежнему считаю Александра игроком высокого уровня. Он бы помог «Уфе». Но…
Почему у Александра не получилось в Италии? Ну подождите еще. Разве его история там закончилась? Не бегите впереди паровоза. Рано делать такие выводы.
У него и в «Зените» всё было хорошо. И в «Сочи». И в «Динамо». Ну… так бывает. Что поделать. В его футбольных и человеческих качествах лично у меня сомнений нет.
Продажа Кокорина в «Фиорентину» — афера века? Дураков нет. Еще раз повторю Кокорин — игрок высокого уровня.
Александр "Карета" Кокорин. Величайший русский наподающий. Одно только появление в заявке этого форварда, бударажит вооброжение противника. Представьте как не легко приходиться аналитическим штабам соперников, ведь надо перелопатить все социальные сети и миллионы террабайт информации. Кстати последние игры чётко показывают, что бывает, когда Сашко попадает в заявочный лист...а его появление в разминочной зоне, практически является гарантом победы Фиорентины. Фактически Александр является неким тактико-психологическим оружием в умелых руках Виченцо Итальяно. Несомненно, когда опоненты поймут в чём действительно выражается сила русского феномена, его трансферная стоимость вырастет до таких высот, что позволить себе такое приобритение смогут лишь топ клубы и то вскладчину
Александр "Карета" Кокорин. Величайший русский наподающий. Одно только появление в заявке этого форварда, бударажит вооброжение противника. Представьте как не легко приходиться аналитическим штабам соперников, ведь надо перелопатить все социальные сети и миллионы террабайт информации. Кстати последние игры чётко показывают, что бывает, когда Сашко попадает в заявочный лист...а его появление в разминочной зоне, практически является гарантом победы Фиорентины. Фактически Александр является неким тактико-психологическим оружием в умелых руках Виченцо Итальяно. Несомненно, когда опоненты поймут в чём действительно выражается сила русского феномена, его трансферная стоимость вырастет до таких высот, что позволить себе такое приобритение смогут лишь топ клубы и то вскладчину