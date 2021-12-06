Мурзагулов — о сравнении Агаларова с Тюкавиным: «Смотрите статистику»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что нет смысла в споре с тренером «Динамо» Андреем Ворониным, который назвал нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина более сильным футболистом, чем форвард уфимцев Гамид Агаларов.
Руководителям можно сколько угодно спорить, кто лучше. Отвечу так — смотрите статистику. Поэтому в этом споре нет никакого смысла.
В нынешнем сезоне Агаларов забил 13 мячей в 17 играх РПЛ, у Тюкавина — 4 гола в 17 матчах.
Оба конкуренты за место в основе национальной команды. С той же Испанией Агаларов ничего не показал, а вот вышедший на замену Тюкавин изрядно потерзал оборону испанцев - еще и победный гол им забил!
Ну а в целом, всегда приятно, когда в РПЛ появляются молодые перспективные игроки. Лишь бы не зазвездились.
Оба конкуренты за место в основе национальной команды. С той же Испанией Агаларов ничего не показал, а вот вышедший на замену Тюкавин изрядно потерзал оборону испанцев - еще и победный гол им забил!
Ну а в целом, всегда приятно, когда в РПЛ появляются молодые перспективные игроки. Лишь бы не зазвездились.