Мурзагулов — о сравнении Агаларова с Тюкавиным: «Смотрите статистику»

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вчера, 16:09

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что нет смысла в споре с тренером «Динамо» , который назвал нападающего «бело-голубых» более сильным футболистом, чем форвард уфимцев .

Руководителям можно сколько угодно спорить, кто лучше. Отвечу так — смотрите статистику. Поэтому в этом споре нет никакого смысла.