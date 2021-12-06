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Мурзагулов — о сравнении Агаларова с Тюкавиным: «Смотрите статистику»

вчера, 16:09

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что нет смысла в споре с тренером «Динамо» Андреем Ворониным, который назвал нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина более сильным футболистом, чем форвард уфимцев Гамид Агаларов.

Руководителям можно сколько угодно спорить, кто лучше. Отвечу так — смотрите статистику. Поэтому в этом споре нет никакого смысла.

В нынешнем сезоне Агаларов забил 13 мячей в 17 играх РПЛ, у Тюкавина — 4 гола в 17 матчах.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:27
оба лучшие, у обоих хорошие задатки
Capral
Capral
вчера в 17:42
Оба- из одного теста сделанные, только, разница в том, что у Тюкавина партнёры посильней, чем у Агаларова, вот и всё.
LOpp
LOpp
вчера в 17:29
Месси все равно всех сильней
makkie
makkie
вчера в 17:06
Агаларов и Тюкавин игроки молодёжной сборной России.
Оба конкуренты за место в основе национальной команды. С той же Испанией Агаларов ничего не показал, а вот вышедший на замену Тюкавин изрядно потерзал оборону испанцев - еще и победный гол им забил!

Ну а в целом, всегда приятно, когда в РПЛ появляются молодые перспективные игроки. Лишь бы не зазвездились.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:05
Тюкавин из 17 матчей полностью сыграл наверное в 6, а Агаларов от звонка до звонка все. Спор беспредметный.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 17:01
Ну да ну да. Либо ты в Уфе за 150 т кладёшь 13 мячей, либо в динамо за миллионы 3-4 мяча. Один уровень ведь
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:51
Чё воду в ступе толочь! Кокорин сильнее по любасу)))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:44
Зальём деньгами стремление обоих.
протон
протон
вчера в 16:38
Новая эпоха. После Роналду и Месси, Соболева и Шомуродова за престол борются два новых претендента
По голам сложно спорить, но у Динамо совершенно иная схема, где нападающим может быть любой минимум из 4-5 игроков
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:23
Если не будут лениться у обоих большое будущее
beefs
beefs
вчера в 16:23
на цвет и вкус товарищей нет...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:11
Статистика знает всё...
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