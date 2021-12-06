Лоза: «Игроков „Уфы“ выгнали, чтобы не дай бог „Динамо“ не упустило победу»

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вчера, 16:41

Советский и российский певец и композитор Юрий Лоза, в юные годы игравший за футбольный клуб «Кайрат», прокомментировал удаления футболистов «Уфы» в матче 17-го тура чемпионата России «Динамо» — «Уфа» (2:0):

Уфимцы от злости перестали играть. Ладно первого удалили, но второго за что? Показали потом по ВАРу, но там и мелкого нарушения не было. Бежал мимо, даже направления не изменил, а второй упал, хотя касания не было. Выгнали, чтобы подстраховаться, чтобы не дай бог «Динамо» не упустило победу.

В первом тайме поединка были удалены сразу два футболиста уфимского клуба. На 6-й минуте был удалён , а на 36-й минуте .