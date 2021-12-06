Лоза: «Игроков „Уфы“ выгнали, чтобы не дай бог „Динамо“ не упустило победу»

Советский и российский певец и композитор Юрий Лоза, в юные годы игравший за футбольный клуб «Кайрат», прокомментировал удаления футболистов «Уфы» в матче 17-го тура чемпионата России «Динамо» — «Уфа» (2:0):
Уфимцы от злости перестали играть. Ладно первого удалили, но второго за что? Показали потом по ВАРу, но там и мелкого нарушения не было. Бежал мимо, даже направления не изменил, а второй упал, хотя касания не было. Выгнали, чтобы подстраховаться, чтобы не дай бог «Динамо» не упустило победу.
В первом тайме поединка были удалены сразу два футболиста уфимского клуба. На 6-й минуте был удалён Вячеслав Кротов, а на 36-й минуте Эгаш Касинтура.
два раза тормозили откровенно Вендела руками,
затем (не плечом в плечо) а рукой оттолкнули Ракицкого...
но мало того но судейка не помнит или не знает одно важное правило:
"нельзя применять силовые приемы к игроку БЕЗ МЯЧА !!!
а мяч был далеко от момента.........
два раза тормозили откровенно Вендела руками,
затем (не плечом в плечо) а рукой оттолкнули Ракицкого...
но мало того но судейка не помнит или не знает одно важное правило:
"нельзя применять силовые приемы к игроку БЕЗ МЯЧА !!!
а мяч был далеко от момента.........
Нафига Лозе баян?
Нафига Лозе Уфа?
Нафига Лозе баян?
Нафига Лозе Уфа?
А Динамо и без удалений бы победило, просто после них Уфа автобус выставила.
А Динамо и без удалений бы победило, просто после них Уфа автобус выставила.
Я уверен на 100%, что если устроить опрос на улице в любом российском городе
99 человек из 100 не назовут ни одной его песни, кроме Плота
Я уверен на 100%, что если устроить опрос на улице в любом российском городе
99 человек из 100 не назовут ни одной его песни, кроме Плота
Цитировать психически нездоровых людей это уж совсем..
А хотя- можно было бы специальный раздел на ресурсе завести, что-нибудь
типа кунсткамеры..)
Лоза как раз очень подходящий персонаж для этого дела..)))
Цитировать психически нездоровых людей это уж совсем..
А хотя- можно было бы специальный раздел на ресурсе завести, что-нибудь
типа кунсткамеры..)
Лоза как раз очень подходящий персонаж для этого дела..)))
нет за Башкирию топит!!!
нет за Башкирию топит!!!
этот тур сплошные "ляпы" судеек..
и как "не странно" почему то только в пользу масквачей?!?
этот тур сплошные "ляпы" судеек..
и как "не странно" почему то только в пользу масквачей?!?
А специалисты по судейству Кафельников, Червиченко, Смородская и Боярский что нам скажут? :-)))
А специалисты по судейству Кафельников, Червиченко, Смородская и Боярский что нам скажут? :-)))