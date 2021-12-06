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Лоза: «Игроков „Уфы“ выгнали, чтобы не дай бог „Динамо“ не упустило победу»

вчера, 16:41
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Советский и российский певец и композитор Юрий Лоза, в юные годы игравший за футбольный клуб «Кайрат», прокомментировал удаления футболистов «Уфы» в матче 17-го тура чемпионата России «Динамо» — «Уфа» (2:0):

Уфимцы от злости перестали играть. Ладно первого удалили, но второго за что? Показали потом по ВАРу, но там и мелкого нарушения не было. Бежал мимо, даже направления не изменил, а второй упал, хотя касания не было. Выгнали, чтобы подстраховаться, чтобы не дай бог «Динамо» не упустило победу.

В первом тайме поединка были удалены сразу два футболиста уфимского клуба. На 6-й минуте был удалён Вячеслав Кротов, а на 36-й минуте Эгаш Касинтура.

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Все комментарии
moscowkent
moscowkent
сегодня в 17:36
Не знал что лоза оказывается 56. Пора в Википедии указывать данную характеристику в биографии соответствующих людей.
nri57
nri57 ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 06:43
ага...тем что Зениту забили гол с КУЧЕЙ нарушений ?!?
два раза тормозили откровенно Вендела руками,
затем (не плечом в плечо) а рукой оттолкнули Ракицкого...
но мало того но судейка не помнит или не знает одно важное правило:
"нельзя применять силовые приемы к игроку БЕЗ МЯЧА !!!
а мяч был далеко от момента.........
Capral
Capral ответ Алексей Филин (раскрыть)
сегодня в 00:21
Повод можно найти всегда. Игроки Динамо- небезгрешны. Ошибаются все- и футболисты Ливерпуля, и Баварии. Я вспоминаю игру Зенит- Урал, когда судья удалил трёх игроков Урала. Сколько было шума, оскорблений в адрес Питера и судьи. А вот в игре Динамо-Уфа, оказывается всё честно было. Однозначно, Кротов заслужил удаление, но вот второе удаление- очень спорно. Я также понимаю, что всем надоела гегемония Зенита, однако, и в этом случае, надо сохранять лицо.
Алексей Филин
Алексей Филин ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:09
быть может просто повода не было не?
Capral
Capral
сегодня в 00:01
Я вам, так ребята скажу. Вы можете считать Лозу плохим музыкантом или невминяемым человеком, как кое-кто, здесь, но вспомните, когда в ворота Динамо последний раз ставили пенальти, и когда у Динамо удалялись игроки??? А вот в ворота соперников Динамо пенальти ставятся практически регулярно, ну, а про удаления в стане соперников, я уже и не говорю..... Призываю всех, в независимости от клубных пристрастий- быть объективными!
альсато
альсато ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 23:15
приплюснутая)))) с поясов!.....Объяснять нужно почему?
suiw
suiw ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 22:28
Ты так пошутил?
Gunslinger
Gunslinger ответ Phu Quoq (раскрыть)
вчера в 21:33
"Опять", "100 часов вдвоём", "Весна", "Над деревней Клюевкой" плюс всё что написал sten312, и много других. Могу и слова каждой по памяти. И под гитару.
Палыч82
Палыч82 ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 20:31
Причем добрался он до него еще лет 30 назад,) Хорошие были времена: трешток никому не нужен был и на ересь Лозы не обращали внимание,)
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:03, ред.
Нафига козе баян?
Нафига Лозе баян?
Нафига Лозе Уфа?
sten312
sten312 ответ Phu Quoq (раскрыть)
вчера в 19:20
Ничего не гуглил,а про мнения большинства,это потребление киркорова,моргенштерна и прочего попсошлака.
suiw
suiw
вчера в 18:41
Ещё один дилетант. Сначала комплексующий Радимов, теперь ещё этот
makkie
makkie
вчера в 18:28
Лоза не от мира сего, это многие уже поняли.
А Динамо и без удалений бы победило, просто после них Уфа автобус выставила.
Phu Quoq
Phu Quoq ответ sten312 (раскрыть)
вчера в 18:16
Признайся , ты загуглил и нашел эти названия?
Я уверен на 100%, что если устроить опрос на улице в любом российском городе
99 человек из 100 не назовут ни одной его песни, кроме Плота
sten312
sten312 ответ Phu Quoq (раскрыть)
вчера в 18:07
Довольно много-Тоска,Стерва,Девочка сегодня в баре,Мать пишет и другие....А безбородов действительно тридвараз,даже не считая эту игру.
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:06
Добра!Кати Лель не хватает)))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:04
Можно и так сформулировать.
баск
баск
вчера в 18:00
Что-то сегодня контент какой-то на Соккере непонятный.
Цитировать психически нездоровых людей это уж совсем..

А хотя- можно было бы специальный раздел на ресурсе завести, что-нибудь
типа кунсткамеры..)

Лоза как раз очень подходящий персонаж для этого дела..)))
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:47
Зениту тоже помогают.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:44
Уже не знает, как привлечь к себе внимание, то против прививок от кавида агитирует, теперь с критикой на Безбородова накинулся, а сам наверное и матч то не смотрел.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:35
Лоза то прав
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:29
Мне кажется, что мнение человека считающего Землю плоской не стоит рассматривать всерьёз.
shur
shur
вчера в 17:22
...Бога в суе не упоминаем !!! Пошло Динамо в гору, тут же доброжелатели появляются, сам Юрка в Москве уже 38 лет мог бы и клуб себе подобрать,
нет за Башкирию топит!!!
nri57
nri57
вчера в 17:14
Динамо в наглую тянут наверх...
этот тур сплошные "ляпы" судеек..
и как "не странно" почему то только в пользу масквачей?!?
ЧиП
ЧиП
вчера в 17:00
😁 У Лозы всё не слава богу.
Dinamo
Dinamo
вчера в 16:52
Кстати, этот индивид на полном серьёзе считает, что земля плоская.
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 16:48
Кто нибудь знает хоть одну песню это знаменитого российского и советского певца? Кроме песни про плот?
Сантус
Сантус
вчера в 16:45
Боже,этот клоун и до футбола добрался...
протон
протон
вчера в 16:43
Что он несёт? :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
А специалисты по судейству Кафельников, Червиченко, Смородская и Боярский что нам скажут? :-)))
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