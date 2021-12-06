Макаров: «Футболисты „Динамо“ будут бороться с „Зенитом“ за первое место»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров поделился ожиданиями от поединка с «Зенитом» в 18-м туре РПЛ:
Футболисты «Динамо» будут бороться с «Зенитом» за первое место. Это будет большая битва. Думаю, все будут заряжены.
23-летний Макаров играет за «Динамо» с лета этого года. В текущем сезоне российский полузащитник отметился тремя голами и тремя результативными передачами в 14 играх РПЛ.
Поединок «Динамо» — «Зенит» состоится в рамках 18-го тура РПЛ 12 декабря. Победитель матча уйдет на зимнюю паузу в чемпионате в качестве лидера таблицы.
Накануне Макаров завоевал престижную премию по итогам сыгранного матча.
Поражение динамовцев - практически гарантирует чемпионство питерским (не хотелось бы).
Но главное, если Динамо не станет в ближайшие 2-3 года устраивать кадровые революции у команды есть все шансы стать сильнейшей в стране.
Поражение динамовцев - практически гарантирует чемпионство питерским (не хотелось бы).
Но главное, если Динамо не станет в ближайшие 2-3 года устраивать кадровые революции у команды есть все шансы стать сильнейшей в стране.