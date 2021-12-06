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Макаров: «Футболисты „Динамо“ будут бороться с „Зенитом“ за первое место»

вчера, 13:57
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит12.12.2021 в 14:00 Не начался

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров поделился ожиданиями от поединка с «Зенитом» в 18-м туре РПЛ:

Футболисты «Динамо» будут бороться с «Зенитом» за первое место. Это будет большая битва. Думаю, все будут заряжены.

23-летний Макаров играет за «Динамо» с лета этого года. В текущем сезоне российский полузащитник отметился тремя голами и тремя результативными передачами в 14 играх РПЛ.

Поединок «Динамо» — «Зенит» состоится в рамках 18-го тура РПЛ 12 декабря. Победитель матча уйдет на зимнюю паузу в чемпионате в качестве лидера таблицы.

Накануне Макаров завоевал престижную премию по итогам сыгранного матча.

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Все комментарии
Gunslinger
Gunslinger ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 13:50
Пусть будут готовыми, а отгрузим мы!!! :)))
makkie
makkie ответ Gunslinger (раскрыть)
вчера в 22:34
Ой, сильно сомневаюсь.
Вам еще с Челси играть на неделе, а динамики будут свеженькие.
Да и в уме поражение в Питере будет - выйдут злыми, готовыми отгрузить трёшку )))
Gunslinger
Gunslinger ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:28
Вот уж чья бы корова мычала! :)
Пусть переживают почти все, а победит Питер!!!
boris_spartak
boris_spartak
вчера в 17:20
Но Дюкаша уже назначил, кто будет чемпион.
berda2003
berda2003
вчера в 16:33
так говорит - вроде он не футболист...
вы уже в питере заряжались и жидко обо...рались...
SHMEL
SHMEL
вчера в 16:28
Искренне желаю Динамо победы!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:13
Желание похвальное, но ваше истинное положение в российском футболе покажет только второй сезон. Выстрелить в какой-то момент может любая команда, а вот удержаться на плаву несколько сезонов подряд как "Зенит", - единицы. Вот и посмотрим в дальнейшем, на что вы способны.
протон
протон
вчера в 15:52
чтобы что то не отдавать, надо сначала забрать)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:42
Будут бороться ....но главное победить в чем и желаю динамо в этом матче
lotsman
lotsman
вчера в 15:14
Будет очень интересный, по накалу, матч. Победит тот, кто лучше подготовится к этому матчу.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:07
Комуто же надо с ними бороться!
4RT
4RT
вчера в 14:54
Давайте динамики. Только не обделайтесь до матча
makkie
makkie
вчера в 14:39
Динамо удачи, почти все кроме Питера за них переживать будут.
Пора искоренять практику гегемонства в РПЛ.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:35
По составу должен победить Зенит.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:24
А мы всей страной поддержим вас!
YVG
YVG
вчера в 14:20
Хоть кто-то станет бороться, а не только истерить.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:17
Думаю, все будут заряжены.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1294472/makarov-denis

И судьи тоже)))
shur
shur
вчера в 14:16
... ну не берите у 23 -тних пацанов с полугодовалым опытом игры интервью, во первых
испортите парня, а во вторых ничего кроме зазнайства не услышите, факт!!!
alexgurzan
alexgurzan ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 14:13
Добрый день.
Всё именно так, как Вы и предположили)
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:12
В воскресенье нас ждёт возможно ключевой матч чемпионата. Если победят динамовцы - победа сможет придать москвичам уверенности, и вполне реальные шансы на чемпионство.
Поражение динамовцев - практически гарантирует чемпионство питерским (не хотелось бы).
Но главное, если Динамо не станет в ближайшие 2-3 года устраивать кадровые революции у команды есть все шансы стать сильнейшей в стране.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:10
Привет! Написано ваш комент стал лучьшим,а очки не начислены, наверное вы ошиблись,я не из тех,кто пишит ЛК, это не мой конёк! 😜
ДСА
ДСА
вчера в 14:08
Если Динамо проиграет, то Зенит можно уже награждать.
Про-сто болель-щик
Про-сто болель-щик
вчера в 14:00
Быть битве!!!
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