Макаров: «Футболисты „Динамо“ будут бороться с „Зенитом“ за первое место»

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вчера, 13:57

Полузащитник «Динамо» поделился ожиданиями от поединка с «Зенитом» в 18-м туре РПЛ :

Футболисты «Динамо» будут бороться с «Зенитом» за первое место. Это будет большая битва. Думаю, все будут заряжены.

23-летний Макаров играет за «Динамо» с лета этого года. В текущем сезоне российский полузащитник отметился тремя голами и тремя результативными передачами в 14 играх РПЛ .

Поединок «Динамо» — «Зенит» состоится в рамках 18-го тура РПЛ 12 декабря. Победитель матча уйдет на зимнюю паузу в чемпионате в качестве лидера таблицы.

Накануне Макаров завоевал престижную премию по итогам сыгранного матча.