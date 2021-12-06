ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

Гаджиев: «Игра с „Челси“ покажет готовность „Зенита“ к таким соперникам»

вчера, 13:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗавтра в 20:45 Не начался

Бывший тренер сборной России и СССР по футболу Гаджи Гаджиев прокомментировал предстоящий матч питерского «Зенита» против «Челси» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов:

Матч покажет, насколько «Зенит» готов играть с соперниками такого класса. С действующим победителем Лиги чемпионов наши команды встречаются редко. Появляется отличная возможность проявить и проверить себя на фоне «Челси».

Контролировать мяч питерцы могут лучше, чем было на «Стэмфорд Бридж». Обязательное условие для успешной игры с «Челси» — постоянное движение. Нельзя терять концентрацию даже на секунду.

Уверен, если «Зенит» сыграет в открытый футбол, то люди, которые этого хотят, сильно разочаруются (смеется). Ведь расстройство от содержания игры и количества пропущенных мячей окажется намного сильнее удовольствия от открытого футбола.

Все новости
Мурзагулов: «„Уфа“ может исчезнуть»
Сегодня, 18:37 Комментарии10
Боярский: «Буду болеть за „Спартак“. Надеюсь, он выйдет из группы в ЛЕ»
Сегодня, 14:50 Комментарии16
Орлов — о матче с «Челси»: «Если хорошо сыграешь, то попадёшь в историю»
Сегодня, 14:34 Комментарии8
Лещенко: «Никто не будет ругать Шварца, если „Динамо“ проиграет „Зениту“»
Сегодня, 13:05 Комментарии13
Ловрен — о матче с «Челси»: «Хотим завершить ЛЧ с высоко поднятой головой»
Сегодня, 12:36 Комментарии35
Семак: «Настраивать команду на матч Лиги чемпионов не нужно вообще»
Сегодня, 12:21 Комментарии19
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:01
истину глаголет маэстро
форева
форева
вчера в 18:54
А чего, до сих пор, кто то не в курсе этой готовности?))
nri57
nri57
вчера в 17:19
Эта игра вообще ничего не решает!
и силы тратить нечего...
kasyak7
kasyak7
вчера в 17:17
Зениту наплевать на матчи ЛЧ. Тем более с грандами они не играют.
протон
протон
вчера в 15:56
Болельщики ждут качественного футбола, а не с открытым забралом с шашками. Хотим увидеть за счёт чего Зенит собирается забивать голы. Это вы почему-то решили что зрелищный футбол - это 10 игроков в атаку и один вратарь в центральном круге. Защищая Семака утрируете и перевираете фразы.
Futurista
Futurista ответ a3r3v3 (раскрыть)
вчера в 15:30
a3r3v3
a3r3v3 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:20
Боярский вискарь зажуёт
Futurista
Futurista ответ a3r3v3 (раскрыть)
вчера в 15:09
Если проиграют не пропадет)...Семак сжует на веганский завтрак...
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 15:04
В Питере уже мешок лаврушки закупили,венок Семаку плести
4RT
4RT
вчера в 14:57
В этом матче всё зависит только от Челси. Захотят придушить Зенит,сделают это без проблем
particular
particular
вчера в 14:55, ред.
Если Челси забьёт на игру, то Зенит, возможно, забьёт мяч (-и)... А это невЕрное отражение готовности...
oFANATo
oFANATo
вчера в 14:50
Да же второй состав Челси должен обыгрывать автобус Зенита.
Брулин
Брулин
вчера в 14:38
Люди, которые серьезно требуют от Семака результата с Челси и Ювентусом, живут либо в мире бескрайнего хейта, либо в мире безумных иллюзий.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:30
Скорее всего закрытый футбол, количество мячей не более трех, Семак постарается вырвать ничейку, но как обычно ничего не получится.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:25
Уважаю Муслимыча но он лучше чем кто либо другой чем эта игра закончится.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:07
Хорошего все равно не ждем.
beefs
beefs
вчера в 13:55
чего загадывать, скоро все сами увидим...
drug01
drug01
вчера в 13:50
Желаем удачи
Cat01
Cat01
вчера в 13:49
Ждём результат
Futurista
Futurista
вчера в 13:45
Зенит и открытый футбол в ЛЧ?)...смешная шутка...пусть рискнут...разгром обеспечен...
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:44, ред.
Гаджиев: «У „Зенита“ есть отличная возможность проявить себя с „Челси“».

Разве что феерверками 🎆🎆🎆 в честь Победы Челси , после матча ☝😉
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100