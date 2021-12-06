Гаджиев: «Игра с „Челси“ покажет готовность „Зенита“ к таким соперникам»

Бывший тренер сборной России и СССР по футболу прокомментировал предстоящий матч питерского «Зенита» против «Челси» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов:

Матч покажет, насколько «Зенит» готов играть с соперниками такого класса. С действующим победителем Лиги чемпионов наши команды встречаются редко. Появляется отличная возможность проявить и проверить себя на фоне «Челси».

Контролировать мяч питерцы могут лучше, чем было на «Стэмфорд Бридж». Обязательное условие для успешной игры с «Челси» — постоянное движение. Нельзя терять концентрацию даже на секунду.

Уверен, если «Зенит» сыграет в открытый футбол, то люди, которые этого хотят, сильно разочаруются (смеется). Ведь расстройство от содержания игры и количества пропущенных мячей окажется намного сильнее удовольствия от открытого футбола.