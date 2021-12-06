Ганчаренко: «В кои-то веки одержали волевую победу»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал итоги гостевой победы его команды над «Сочи» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги:

Очень хорошая по качеству игра была, тот случай, когда две команды были хороши на поле, это касается атакующих действий, и мы пытались атаковать, и «Сочи». Наверное, моменты, которые у нас были в первые 10 минут, нужно было реализовать, чтобы матч перешел в другое русло. Мы одержали в кои-то веки волевую победу, это важно для того, чтобы команда себя чувствовала увереннее.

Когда произошло удаление, нам пришлось думать о сохранении ворот. Но и моменты для контратак у нас тоже были, могли выжать гол.