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Ганчаренко: «В кои-то веки одержали волевую победу»

вчера, 10:20
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко прокомментировал итоги гостевой победы его команды над «Сочи» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги:

Очень хорошая по качеству игра была, тот случай, когда две команды были хороши на поле, это касается атакующих действий, и мы пытались атаковать, и «Сочи». Наверное, моменты, которые у нас были в первые 10 минут, нужно было реализовать, чтобы матч перешел в другое русло. Мы одержали в кои-то веки волевую победу, это важно для того, чтобы команда себя чувствовала увереннее.

Когда произошло удаление, нам пришлось думать о сохранении ворот. Но и моменты для контратак у нас тоже были, могли выжать гол.

«Краснодар» впервые победил «Сочи» в РПЛ в гостевом матче. Благодаря этой победе команда Ганчаренко поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата, набрав 28 очков в 17 турах.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:11
вперёд и выше !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Phu Quoq (раскрыть)
вчера в 23:08
Хочу возразить и встать на сторону вашего оппонента по поводу фразеологизма "по сути". Согласно фразеологического словаря, "по сути" обозначает "на самом деле" либо " в действительности", поэтому не может быть речи об условности фразы и тем более о притянутости "за уши", как об этом говорите вы в своём комментарии..
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:07
Если бы не курьёзный победный мяч в ворота "Сочи", была бы рядовая ничья.
1bear
1bear
вчера в 15:48
повезло "в кои то веки"))))))))))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:31
Молодцы! Показали характер и догнали Сочи в таблице. Если бы еще с аутсайдерами очки не теряли то могли бы сейчас бороться за чемпионство.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:01
и зачем тебя Гончаренко взяли в команду
Брулин
Брулин
вчера в 12:50
6-4 в пользу Краснодара должно быть ..по кайфу шпилили команды
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:29
Мне тоже так кажется
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:27
Добра . У Вити такая же заслуга в Краснодаре, как и Семака в Зените. Сека .✌😉
Phu Quoq
Phu Quoq ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:22
В твоем не особо большом сообщении три раза встречается слово "по сути" и ещё один раз "если бы"
Ты понимаешь, на сколько все в твоих рассуждениях условно и притянуто за уши?
Не хочется быть капитаном очевидность
Но если бы у бабушки был...
Phu Quoq
Phu Quoq ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:19
А кто может им помешать ?
В их составе лучший российский вратарь на данный момент, который сгладит многие косяки обороны
А с нападением у Краснодара полный порядок
У Сочи и Локомотива затяжной спад в игре
У ЦСКА практически нет атаки
Остальные очень далеко позади
Думаю минимум третье место Краснодару обеспечено
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:18
Состав "Сочи" по сути собран из г*на и палок, но благодаря Федотову команда показывает боевитый футбол, состав "Краснодара" просто обязывает бороться за вторую строчку в турнирной таблице, то есть заслуга Ганчаренко в том, что он ничего не испортил несвоевременными заменами, да и по сути "Краснодар" отскочил, если бы не было офсайда при ответном голе "Сочи" - по сути игра была ничейной.
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 12:15
С характером у команды Гончаренко полный порядок
Буквально в прошлом туре дважды отыгрывались в матче с Химками
В начале чемпионата была волевая победа над Арсеналом
И раза три отыгрывались на ничью проигрывая по ходу матча
Так что зря он ноет. Многие бы позавидовали таким результатам
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:14
Приветствую!А есть ли Вити заслуга в этом?)))
lotsman
lotsman
вчера в 12:03
Пожалуй это самая интересная игра Краснодара, за последние туры.
makkie
makkie
вчера в 11:34
Удивительно, как с такой игрой и результатами Краснодар идёт в зоне еврокубков.
Неужели в итоге попадут в Лигу Европы?
eu6buy782ghu
eu6buy782ghu
вчера в 11:19
Мало ли, может съели чё
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:07
Игра была обоюдоострая и в ней по качеству реализации моментов "Краснодар" превзошел "Сочи". "Краснодар" по качеству состава вполне может быть в тройке, вот только стабильности Ганчаренко порой не хватает.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:03
Вот и на улице Гончаренко перевернулся камаз с пряниками!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:52
Когда-то и повезти должно было быть.
beefs
beefs
вчера в 10:22
надо же, сам даже удивлен...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:22
Наконец то дождались.
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