ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Главный тренер «Ростова»: «От вратаря зависит больше, чем от любого игрока»

вчера, 14:10

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов, являющийся также тренером сборной России по подготовке вратарей, в большом интервью рассказал, как успевает совмещать подготовку голкиперов и управление командой, а также поделился мнением о роли вратаря в футболе:

Пока всё успеваю: и отрабатывать вместе с игроками стандарты, и вести подготовку вратарей. У меня есть помощник Андрей Кондратюк. Мы с ним обсуждаем с утра каждую тренировку вратарей, проводим разборы их действий.

От голкипера очень многое зависит — больше, чем от любого другого игрока команды. Мы понимаем, что если в этом сезоне у «Ростова» такой сложный период, то без надёжных вратарей нам придётся ещё тяжелее. Пока у нас тут всё нормально: Сергей Песьяков играет ровно и стабильно, приносит клубу очки в трудных матчах.

Виталий Кафанов был назначен на должность главного тренера «Ростова» в конце октября этого года. С 26 июля 2021 года специалист входит в тренерский штаб сборной России, в качестве тренера вратарей. Кафанов снял 2 фильма и написал книгу о подготовке вратарей, а также создал чат по этой тематике в Telegram.

Все новости
Мурзагулов: «„Уфа“ может исчезнуть»
Сегодня, 18:37 Комментарии10
Боярский: «Буду болеть за „Спартак“. Надеюсь, он выйдет из группы в ЛЕ»
Сегодня, 14:50 Комментарии16
Орлов — о матче с «Челси»: «Если хорошо сыграешь, то попадёшь в историю»
Сегодня, 14:34 Комментарии8
Лещенко: «Никто не будет ругать Шварца, если „Динамо“ проиграет „Зениту“»
Сегодня, 13:05 Комментарии13
Ловрен — о матче с «Челси»: «Хотим завершить ЛЧ с высоко поднятой головой»
Сегодня, 12:36 Комментарии35
Семак: «Настраивать команду на матч Лиги чемпионов не нужно вообще»
Сегодня, 12:21 Комментарии19
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:59
"...Песьяков играет ровно и стабильно..."

Ростов на втором месте по пропускаемости сейчас, а так, да, всё стабильно и ровно.
kust07
kust07
вчера в 18:41
Возможно верно все сказано,если вратарь дырка ,это приговор.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:03
Это пол команды
протон
протон
вчера в 15:45
Вот и Кафанов раскрыл тайны работы своей и Бердыева, во второе пришествие в Казань... Их просто КИНУЛИ, а продажная пресса преподнесла уход больших тренеров из "Рубина", как отставку за неудовлетворительные результаты, хотя все адекватные болелы и эксперты знали правду про БАН 2 летний на ЕК и видели, что состав той команды состоял сплошь из собственных воспитанников и игроков ФНЛ, а основной задачей было сохранение команды в РПЛ. Вот болото.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:28, ред.
Футбол игра командная и важен каждый игрок. Вратарь может все тащить, но без забитых мячей очков не наберешь. Баланс должен быть в игре, причем во всех линиях. Один игрок не может тащить всю команду.
Как то так.
Всем здоровья.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:20
И поэтому фк Ростов в турнирной таблице с одним из самых низких показателей в РПЛ по пропущенным мячам.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 15:20
Любые потуги вратарей без забитых мячей ничего не стоят, дурачок всегда может залететь! Да и удары по воротам (в створ) чаще накрываются полевыми игроками нежели вратарем! Вратарь конечно ключевая фигура, но как пример Зенит: Крицюк посредственный вратарь, пропускает в каждой игре но Зенит при этом наверху!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:29
Хороший вратарь это половина команды !
( народная пословица)
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:25
Соглашусь с Кафановым. Не случайно существует пословица, что вратарь - это полкоманды.
Если у вратаря идёт игра - вся команда чувствует себя увереннее, если вратарь сыпется - это сведёт на нет усилия всей команды. Ни от одного игрока команда не имеет такой зависимости.
При этом, мне кажется вратарям должно быть обидно - награды лучшим игрокам обычно достаются тем кто забивает. Значимость же тех кто спасает и не позволяет забить преуменьшают. Посмотрите сколько было вратарей среди обладателей Золотого Мяча, а сколько нападающих?
Главный судья
Главный судья
вчера в 14:20
Сафонище и Акинфеев в последнем туре это подтвердили...
Аксинья
Аксинья
вчера в 14:19
Песьяков пять мертвых мячей берет, а шестого дурака пропускает((
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:11
Всё верно сказал...
7t69u8q7vzhe
7t69u8q7vzhe
вчера в 14:11
Не всегда это так
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100