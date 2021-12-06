Главный тренер «Ростова»: «От вратаря зависит больше, чем от любого игрока»

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вчера, 14:10

Главный тренер «Ростова» , являющийся также тренером сборной России по подготовке вратарей, в большом интервью рассказал, как успевает совмещать подготовку голкиперов и управление командой, а также поделился мнением о роли вратаря в футболе:

Пока всё успеваю: и отрабатывать вместе с игроками стандарты, и вести подготовку вратарей. У меня есть помощник Андрей Кондратюк. Мы с ним обсуждаем с утра каждую тренировку вратарей, проводим разборы их действий. От голкипера очень многое зависит — больше, чем от любого другого игрока команды. Мы понимаем, что если в этом сезоне у «Ростова» такой сложный период, то без надёжных вратарей нам придётся ещё тяжелее. Пока у нас тут всё нормально: Сергей Песьяков играет ровно и стабильно, приносит клубу очки в трудных матчах.

Виталий Кафанов был назначен на должность главного тренера «Ростова» в конце октября этого года. С 26 июля 2021 года специалист входит в тренерский штаб сборной России, в качестве тренера вратарей. Кафанов снял 2 фильма и написал книгу о подготовке вратарей, а также создал чат по этой тематике в Telegram.