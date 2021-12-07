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ПСЖ разгромил «Брюгге» в ЛЧ. У Мбаппе и Месси по дублю

вчера, 22:36
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 1Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ обыграл «Брюгге» со счетом 4:1.

Дублями в составе парижской команды отметились Килиан Мбаппе (2' и 7') и Лионель Месси (38' и 76'). В бельгийской команде гол забил Матс Ритс (68').

ПСЖ вышел в плей-офф ЛЧ со второго места (11 очков), «Брюгге» покидает турнир, заняв 4-е место (4 очка).

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Все комментарии
MORBIUS
MORBIUS
сегодня в 10:17
Мбаппе хорош.Пора ему в Реал, там он будет королем.Посмотрит на барсу в лиге конференций😂😂😂
olba
olba
сегодня в 09:54
Месси молодец, и голы кладёт исключительно красивые, даже с пенальти! Лучший!
olba
olba ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 09:47
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:36
    в этот раз всё убедительно !
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 04:45
    Всё таки прав был отец Месси: «Бла-бла-бла... Продолжайте»
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:13
    Вообщем то результат предсказуемый, ну и даже Месси забил, хотя как обычно с пенальти и никому не нужный гол, го зато можно порадоваться за гномолюбов, теперь огни ещё неделю будут взахлёб рассказывать, что благодаря именно Месси ПСЖ обыграл Брюгге, а так ПСЖ с победой и Мбаппе просто молодец
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 23:54
    Мусорные голы, от такого же обладателя ЗМ. Короче, как обычно.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 23:43
    У Месси с Мбаппе отличная связка. Если так продолжат и дальше играть то ПСЖ может даже на победу в Лиге чемпионов замахнуться.
    Cayman
    Cayman
    вчера в 23:02, ред.
    Прям как Нкунку и Форсберг из РБ, когда те грамили Брюгге 5:0, так сказать игроки одного уровня)
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 22:52
    Месси просто сказал: "Спокойной ночи")
    Alex12357
    Alex12357
    вчера в 22:51
    Стыдно Меська Барселоновскими способами зарабатывать пенальти,грош тебе цена /Золотой мячик/!
    MORBIUS
    MORBIUS
    вчера в 22:48
    Мбаппе хорош.Пора ему в Реал, там он будет королем.Посмотрит на барсу в лиге конференций😂😂😂
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 22:48
    Месси супер игрок.
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 22:45, ред.
    И чего все Месси здесь ругают,он ведь сделал дубль в лиге чемпионов
    Ну молодец же ведь!
    протон
    протон
    вчера в 22:43
    Такими темпами Месси вслед за Неймаром будет отдыхать в тени Мбаппе
    MORBIUS
    MORBIUS
    вчера в 22:41
    Король липового мяча отобрал пенку у Мбаппе,хотя тот мог сделать хет-трик.Мерзкий игрочишка забил с пенки сам,как говорится своя стихия))) С МС нулевой,с топом Брюгге боевой)))))
    sash71
    sash71
    вчера в 22:39
    С читаемой победой ПСЖ !
    В этом матче была одна команда это ПСЖ. Брюгге играл на столько на сколько им позволяли парижане. Поведя уже к 7’. игры 2:0 ПСЖ снял все вопросы о победите. Связка Ди Мария, Месси, Мбапе пожалуй самая оптимальная для Парижа. После очередного шедевра на 38’ Месси положившего великолепную банку с своём стиле ПСЖ совсем расслабились и начали «засыпать» уже прямо на поле. Хочу отметит отличный ассист Мбапе на Лео. У Брюгге было пару моментов но надежно сыграл вратарь № 1 Доннарумма. На 68’ Ритс разбудил уже совсем отключающийся ПСЖ и немного взбодрил своим голом. Стоило парижанам заиграть, после пропущенного гола чуть живее, как оборона бельгийцев сбивает обладателя ЗМ 2021 в штрафной площадке. Пенальти от Месси был пробит словно бильярдный шар в лузу. Воротник даже не дернулся.
    Вообщем так ! Дежурная ожидаемая победа ПСЖ меня ничем особо не удивила на фоне разбалансированого Брюгге. Зато, повторюсь, понравилась связка Ди Мария, Месси и Мбапе.
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