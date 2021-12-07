ПСЖ разгромил «Брюгге» в ЛЧ. У Мбаппе и Месси по дублю

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ обыграл «Брюгге» со счетом 4:1.
Дублями в составе парижской команды отметились Килиан Мбаппе (2' и 7') и Лионель Месси (38' и 76'). В бельгийской команде гол забил Матс Ритс (68').
ПСЖ вышел в плей-офф ЛЧ со второго места (11 очков), «Брюгге» покидает турнир, заняв 4-е место (4 очка).
В этом матче была одна команда это ПСЖ. Брюгге играл на столько на сколько им позволяли парижане. Поведя уже к 7’. игры 2:0 ПСЖ снял все вопросы о победите. Связка Ди Мария, Месси, Мбапе пожалуй самая оптимальная для Парижа. После очередного шедевра на 38’ Месси положившего великолепную банку с своём стиле ПСЖ совсем расслабились и начали «засыпать» уже прямо на поле. Хочу отметит отличный ассист Мбапе на Лео. У Брюгге было пару моментов но надежно сыграл вратарь № 1 Доннарумма. На 68’ Ритс разбудил уже совсем отключающийся ПСЖ и немного взбодрил своим голом. Стоило парижанам заиграть, после пропущенного гола чуть живее, как оборона бельгийцев сбивает обладателя ЗМ 2021 в штрафной площадке. Пенальти от Месси был пробит словно бильярдный шар в лузу. Воротник даже не дернулся.
Вообщем так ! Дежурная ожидаемая победа ПСЖ меня ничем особо не удивила на фоне разбалансированого Брюгге. Зато, повторюсь, понравилась связка Ди Мария, Месси и Мбапе.
В этом матче была одна команда это ПСЖ. Брюгге играл на столько на сколько им позволяли парижане. Поведя уже к 7’. игры 2:0 ПСЖ снял все вопросы о победите. Связка Ди Мария, Месси, Мбапе пожалуй самая оптимальная для Парижа. После очередного шедевра на 38’ Месси положившего великолепную банку с своём стиле ПСЖ совсем расслабились и начали «засыпать» уже прямо на поле. Хочу отметит отличный ассист Мбапе на Лео. У Брюгге было пару моментов но надежно сыграл вратарь № 1 Доннарумма. На 68’ Ритс разбудил уже совсем отключающийся ПСЖ и немного взбодрил своим голом. Стоило парижанам заиграть, после пропущенного гола чуть живее, как оборона бельгийцев сбивает обладателя ЗМ 2021 в штрафной площадке. Пенальти от Месси был пробит словно бильярдный шар в лузу. Воротник даже не дернулся.
Вообщем так ! Дежурная ожидаемая победа ПСЖ меня ничем особо не удивила на фоне разбалансированого Брюгге. Зато, повторюсь, понравилась связка Ди Мария, Месси и Мбапе.