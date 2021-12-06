Закончились все матчи 17-го тура Лиги 1.
«Марсель» — «Брест» 1:2
Голы: Жерсон 29 — Февр Ромен 53 (пенальти), Онора Франк 70
«Лилль» — «Труа» 2:1
Голы: Дэвид Джонатан 48, Жиродун Джимми 85 (автогол) — Дингом Тристан 6
«Ланс» — «Пари Сен-Жермен» 1:1
Голы: Фофана Секо 62 — Вейналдум Джорджиньо 90+1
«Сент-Этьен» — «Ренн» 0:5
Голы: Терье Мартен 22, Терье Мартен 28, Макон Иван 45 (автогол), Терье Мартен 48, Угочукву Чимуана 83
«Лорьян» — «Нант» 0:1
Гол: Сиприен Вилан 83
«Монако» — «Мец» 4:0
Голы: Диоп Софьян 2, Фолланд Кевин 44 (пенальти), Мартинш Желсон 57, Бен-Йеддер Виссам 87
«Монпелье» — «Клермон» 1:0
Гол: Вахи Сепе 28
«Реймс» — «Анже» 1:2
Голы: Экитике Уго 59 (пенальти) — Буфаль Софьян 49 (пенальти), Фулджини Анджело 75
«Ницца» — «Страсбур» 0:3
Голы: Ажорке Людовик 21, Диалло Хабибу 81, Томассон Адриен 84
«Бордо» — «Лион» 2:2
Голы: Густо Мало 36 (автогол), Элис Альберто 58 — Денайе Джейсон 29, Мендеш Тиаго 41
Роналду (5зм) брал Кубок Европы с сборной
Ливандовский (0зм) в сборной пустышка, нервно курит в сторонке
Месси (7зм) большую часть карьеры отыграл в одном клубе, с которым собрал все возможные трофеи в течение одного года и ЧЕТЫРЕЖДЫ побеждал в Лиге Чемпионов. После чего перешёл в клуб из другого чемпионата
Роналду (5зм) играл в клубах из трёх сильнейших чемпионатов в Европе, с которыми семь раз становился чемпионом и 5 раз завоёвывал Лигу Чемпионов. Если переходил, то только в клуб из другого чемпионата
Ливандовский (0зм) предательски ушел из команды, которая боролась за самые высокие места как в Чемпионате, так и ЛЧ в стан злейшего врага. Которая является пристанищем для всех иуд бундеслиги. Там за восемь лет всего раз завоевал ЛЧ
Роналду (5зм) брал Кубок Европы с сборной
Ливандовский (0зм) в сборной пустышка, нервно курит в сторонке
Месси (7зм) большую часть карьеры отыграл в одном клубе, с которым собрал все возможные трофеи в течение одного года и ЧЕТЫРЕЖДЫ побеждал в Лиге Чемпионов. После чего перешёл в клуб из другого чемпионата
Роналду (5зм) играл в клубах из трёх сильнейших чемпионатов в Европе, с которыми семь раз становился чемпионом и 5 раз завоёвывал Лигу Чемпионов. Если переходил, то только в клуб из другого чемпионата
Ливандовский (0зм) предательски ушел из команды, которая боролась за самые высокие места как в Чемпионате, так и ЛЧ в стан злейшего врага. Которая является пристанищем для всех иуд бундеслиги. Там за восемь лет всего раз завоевал ЛЧ
Левандовски: 0 зм, 16 голов в бундеслиге.
Левандовски: 0 зм, 16 голов в бундеслиге.