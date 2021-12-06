ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2021/2022

ПСЖ снова потерял очки. Итоги 17-го тура Лиги 1

сегодня, 00:39

Закончились все матчи 17-го тура Лиги 1.

«Марсель» — «Брест» 1:2
Голы: Жерсон 29 — Февр Ромен 53 (пенальти), Онора Франк 70

«Лилль» — «Труа» 2:1
Голы: Дэвид Джонатан 48, Жиродун Джимми 85 (автогол) — Дингом Тристан 6

«Ланс» — «Пари Сен-Жермен» 1:1
Голы: Фофана Секо 62 — Вейналдум Джорджиньо 90+1

«Сент-Этьен» — «Ренн» 0:5
Голы: Терье Мартен 22, Терье Мартен 28, Макон Иван 45 (автогол), Терье Мартен 48, Угочукву Чимуана 83

«Лорьян» — «Нант» 0:1
Гол: Сиприен Вилан 83

«Монако» — «Мец» 4:0
Голы: Диоп Софьян 2, Фолланд Кевин 44 (пенальти), Мартинш Желсон 57, Бен-Йеддер Виссам 87

«Монпелье» — «Клермон» 1:0
Гол: Вахи Сепе 28

«Реймс» — «Анже» 1:2
Голы: Экитике Уго 59 (пенальти) — Буфаль Софьян 49 (пенальти), Фулджини Анджело 75

«Ницца» — «Страсбур» 0:3
Голы: Ажорке Людовик 21, Диалло Хабибу 81, Томассон Адриен 84

«Бордо» — «Лион» 2:2
Голы: Густо Мало 36 (автогол), Элис Альберто 58 — Денайе Джейсон 29, Мендеш Тиаго 41

ПСЖ снова потерял очки. Итоги 17-го тура Лиги 1

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 07:04
Презираемый всеми адекватными болельщиками Месси топит клуб и тянет его на дно.
Phu Quoq
Phu Quoq ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:09
Месси (7зм) брал Кубок Америки и серебро ЧМ со сборной
Роналду (5зм) брал Кубок Европы с сборной
Ливандовский (0зм) в сборной пустышка, нервно курит в сторонке
Месси (7зм) большую часть карьеры отыграл в одном клубе, с которым собрал все возможные трофеи в течение одного года и ЧЕТЫРЕЖДЫ побеждал в Лиге Чемпионов. После чего перешёл в клуб из другого чемпионата
Роналду (5зм) играл в клубах из трёх сильнейших чемпионатов в Европе, с которыми семь раз становился чемпионом и 5 раз завоёвывал Лигу Чемпионов. Если переходил, то только в клуб из другого чемпионата
Ливандовский (0зм) предательски ушел из команды, которая боролась за самые высокие места как в Чемпионате, так и ЛЧ в стан злейшего врага. Которая является пристанищем для всех иуд бундеслиги. Там за восемь лет всего раз завоевал ЛЧ
протон
протон
сегодня в 00:46
Месси: 7 зм, 1 гол в чемпионате Франции. Роналду: 5 зм, 6 голов в АПЛ.
Левандовски: 0 зм, 16 голов в бундеслиге.
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