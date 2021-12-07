ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Челси» упустил лидерство. Итоги 15-го тура АПЛ

сегодня, 01:03

Завершились все матчи 15-го тура Английской Премьер-Лиги.

«Вест Хэм» — «Челси» 3:2
Голы: Лансини Мануэль 40 (пенальти), Боуэн Джаррод 56, Масуаку Артур 87 — Силва Тиаго 28, Маунт Мэйсон 44

«Ньюкасл Юнайтед» — «Бернли» 1:0
Гол: Уилсон Каллум 40

«Саутгемптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:1
Голы: Бройя Армандо 29 — Мопе Нил 90+8

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» 0:1
Гол: Ориги Дивок 90+4

«Уотфорд» — «Манчестер Сити» 1:3
Голы: Кучо 74 — Стерлинг Рахим 4, Силва Бернарду 31, Силва Бернарду 63

«Лидс» — «Брентфорд» 2:2
Голы: Робертс Тайлер 27, Бэмфорд Патрик 90+5 — Баптист Шендон 54, Канос Серхи 61

«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» 1:0
Гол: Фред 77

«Тоттенхэм» — «Норвич Сити» 3:0
Голы: Моура Лукас 10, Санчес Давинсон 67, Сон Хын-Мин 77

«Астон Вилла» — «Лестер Сити» 2:1
Голы: Конса Эзри 17, Конса Эзри 54 — Барнс Харви 14

«Эвертон» — «Арсенал» 2:1
Голы: Ришарлисон 79, Грэй Демарай 90+2 — Эдегор Мартин 45+2

«Челси» упустил лидерство. Итоги 15-го тура АПЛ

Все новости
«Атлетико» и «Барселона» потерпели поражения. Итоги 16-го тура Примеры
Сегодня, 01:02 Комментарии8
«Эвертон» вырвал победу в матче с «Арсеналом»
Сегодня, 00:56 Комментарии16
«Наполи» и «Рома» потеряли очки. Итоги 16-го тура Серии А
Сегодня, 00:46 Комментарии6
ПСЖ снова потерял очки. Итоги 17-го тура Лиги 1
Вчера, 00:39 ФотоКомментарии5
«Ювентус» одержал домашнюю победу над «Дженоа»
Вчера, 00:37 Комментарии13
«Краснодар» в гостях обыграл «Сочи»
05 декабря Комментарии45
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:36
крепкая тройка наверху !
drug01
drug01
сегодня в 08:35
Вся борьба впереди
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:22
Походу в этом сезоне в АПЛ предстоит битва за чемпионство.
Elliada
Elliada
сегодня в 08:20
Истинный чемпион вернулся на первую строчку
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:18
Челси проиграл достойному сопернику.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 08:05
Лидерство будет переходить сейчас как знамя, от команды к команде.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:53
Думаю, что три команды и разыграют чемпионство...конкурентов больше нет..
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 07:31
Очуметь у «Ливерпуля» забиваемость. Просто какой-то другой уровень.
Так они за сотню накидают до конца сезона.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:37
Образцовый чемпионат АПЛ в этом году получается - с упорной борьбой за верхнюю строчку в таблице.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:51
Таблица принимает нормальный вид...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:59, ред.
Силу на Зенит берегут...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:27
Челси своё ещё нагонит!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100