«Челси» упустил лидерство. Итоги 15-го тура АПЛ

Завершились все матчи 15-го тура Английской Премьер-Лиги.
«Вест Хэм» — «Челси» 3:2
Голы: Лансини Мануэль 40 (пенальти), Боуэн Джаррод 56, Масуаку Артур 87 — Силва Тиаго 28, Маунт Мэйсон 44
«Ньюкасл Юнайтед» — «Бернли» 1:0
Гол: Уилсон Каллум 40
«Саутгемптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:1
Голы: Бройя Армандо 29 — Мопе Нил 90+8
«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» 0:1
Гол: Ориги Дивок 90+4
«Уотфорд» — «Манчестер Сити» 1:3
Голы: Кучо 74 — Стерлинг Рахим 4, Силва Бернарду 31, Силва Бернарду 63
«Лидс» — «Брентфорд» 2:2
Голы: Робертс Тайлер 27, Бэмфорд Патрик 90+5 — Баптист Шендон 54, Канос Серхи 61
«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» 1:0
Гол: Фред 77
«Тоттенхэм» — «Норвич Сити» 3:0
Голы: Моура Лукас 10, Санчес Давинсон 67, Сон Хын-Мин 77
«Астон Вилла» — «Лестер Сити» 2:1
Голы: Конса Эзри 17, Конса Эзри 54 — Барнс Харви 14
«Эвертон» — «Арсенал» 2:1
Голы: Ришарлисон 79, Грэй Демарай 90+2 — Эдегор Мартин 45+2
Так они за сотню накидают до конца сезона.
Так они за сотню накидают до конца сезона.