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«Эвертон» вырвал победу в матче с «Арсеналом»

сегодня, 00:56
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)2 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

В 15-м туре Английской Премьер-Лиги «Эвертон» вырвал победу в матче с «Арсеналом» — 2:1.

В компенсированное к первому тайму время хавбек «канониров» Мартин Эдегор открыл счет, на 79-й минуте форвард «ирисок» Ришарлисон счет сравнял. На 90+2 минуте гол Демарая Грэя принес ливерпульцам победу.

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» идет на 7-й строчке (23 очка), «Эвертон» — на 12-й позиции (18 очков).

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:54
Арсенал перенёс болезненное поражение против Мю, поэтому психологически не смогли оправиться к матчу с ирисками. Однако, стоит отметить, несмотря на красивый сценарий и счёт в том матче (3-2), обе команды настолько сумбурно играли, без какой-либо идеи, что было грустно наблюдать за ними. Максимум 4 касания и потеря мяча с каждой стороны. И если МЮ сделал выводы и уволил Сульшера, то Арсенал пока будет тянуть судя по всему.
112910415
112910415
сегодня в 09:33
последний бой Бенитеса ?
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 09:01
Короче, "крылатые качели" продолжаются. Собственно иначе и быть не может при нынешнем тренере. МЮ без тренера обыграл Арсенал. Бенитес вырвал волевую победу на слухах об отставке и только Артета спокоен за своё кресло уже 2 года. Игра по типовому сценарию: забить в старте, если получится, сушить игру, удерживать минимальное преимущество (тоже если получится). Тащи Рамсдейл! В этот раз не получилось.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:55
На данный момент Эвертон был сильнее.
beefs
beefs
сегодня в 07:03
Неожиданно, но авсе в пределах...
протон
протон
сегодня в 05:14
Молодцы Эвертон, наконец то победили, а то было больно на них смотреть в последнее время, команда то приличная, вот только я думаю все равно надо прощаться с Бенитесом.
Bensurr
Bensurr
сегодня в 03:36
Бенитес похоронил Арсенал
kasyak7
kasyak7
сегодня в 02:48
Пушкари очень разочаровали. Но все по делу.
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 02:06
капец, так и знал
xxraps
xxraps
сегодня в 01:22
Независимо от того что Эвертон сыграл матч сезона, 2 забил и ещё 2 заВАРил, и всё таки взял 3 очка......стереть в порошок Вулвич им не удалось,
Я конечно же получил море удовольствий и от публики и от результата.
Фанатам Эвертона срочно объявить это недоразумение - Обамеянг игроком матча. Такое НЕ забить на 97-ой минуте матча может только кривоногий.
youtomee
youtomee
сегодня в 01:14
Эвертон смотрелся неплохо, особенно за счет энергии и желания победить. Арсеналу стоит повести в счете, садятся назад, и все равно не вывозят и пропускают, а потом судорожно пытаются что-то сделать на последних минутах, подключив к великой миссии "отыграться" Обаму, который будет не Обамой если не запорет 100% момент. В общем ничего нового...
mphuZ
mphuZ
сегодня в 01:05
Как хорошо, что темы с результатами матча стали делать снова отдельно от трансляции!
youtomee
youtomee
сегодня в 01:04
Эвертон 8 игр не выигрывал, и с кем он должен был прервать эту серию? Конечно же с Арсеналом...
EVERTON
EVERTON
сегодня в 00:59
Гудисон гудит.
EVERTON
EVERTON
сегодня в 00:58
Ну хвала ирискаи за такую победу.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 00:58
Эвертон с победой.
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