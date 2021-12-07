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сегодня, 00:56

В 15-м туре Английской Премьер-Лиги «Эвертон» вырвал победу в матче с «Арсеналом» — 2:1.

В компенсированное к первому тайму время хавбек «канониров» Мартин Эдегор открыл счет, на 79-й минуте форвард «ирисок» Ришарлисон счет сравнял. На 90+2 минуте гол Демарая Грэя принес ливерпульцам победу.