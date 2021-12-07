В 15-м туре Английской Премьер-Лиги «Эвертон» вырвал победу в матче с «Арсеналом» — 2:1.
В компенсированное к первому тайму время хавбек «канониров» Мартин Эдегор открыл счет, на 79-й минуте форвард «ирисок» Ришарлисон счет сравнял. На 90+2 минуте гол Демарая Грэя принес ливерпульцам победу.
В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» идет на 7-й строчке (23 очка), «Эвертон» — на 12-й позиции (18 очков).
Я конечно же получил море удовольствий и от публики и от результата.
Фанатам Эвертона срочно объявить это недоразумение - Обамеянг игроком матча. Такое НЕ забить на 97-ой минуте матча может только кривоногий.
Я конечно же получил море удовольствий и от публики и от результата.
Фанатам Эвертона срочно объявить это недоразумение - Обамеянг игроком матча. Такое НЕ забить на 97-ой минуте матча может только кривоногий.