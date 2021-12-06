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«Ювентус» одержал домашнюю победу над «Дженоа»

сегодня, 00:37
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаМатч завершен

Туринский «Ювентус» в поединке 16-го тура чемпионата Италии обыграл «Дженоа». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу подопечных Массимилиано Аллегри.

Открыл счет в игре на 9-й минуте забил колумбиец Хуан Куадрадо. На 82-й минуте упрочил преимущество туринцев нападающий Пауло Дибала. Подопечные Андрея Шевченко не сумели ничего противопоставить именитому сопернику.

«Ювентус» поднимается на 5-ю строчку с 27 очками. «Дженоа» (10 баллов) располагается на 18-й позиции в турнирной таблице Серии А.

В следующем туре «Ювентус» едет в гости к «Венеции», а «Дженоа» в генуэзском дерби сразится с «Сампдорией».

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Муслим90
Муслим90
сегодня в 09:06
Важная победа....надо уже подниматься в зону ЛЧ
h8you
h8you ответ BagioR (раскрыть)
сегодня в 08:48
ну с двумя слабейшими командами серии-а это неудивительно
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 08:05
Ювентус с победой.
BagioR
BagioR
сегодня в 07:31
Второй матч Макс не трусит и игра пошла. Вот так и надо играть. Когда он это поймет?
stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:11
Дженоа кандидат на вылет из Серии А
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 04:27
Дженоа совсем никакой. За весь матч не нанесли ни одного удара по воротам соперника. Зачем тогда вообще на поле выходили? Нельзя так безвольно проигрывать. Даже Салернитана, последняя команда лиги, в прошлом туре атаковала и создавала моменты у ворот Ювентуса. Даже в штангу один раз попала. Шевченко надо что то менять в игре. Такой футбол никуда не годится!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:33
Всех с Победой !!! VIVO JUVENTUS 🇮🇹 !!!
drug01
drug01
сегодня в 00:58
Влажные очки
Phu Quoq
Phu Quoq
сегодня в 00:47
Когда же владельцы Дженоа уберут этого фiзрука из команды
Это просто крик души
За то время, пока Шавченко у руля команды
Дженоа не забила НИ ОДНОГО! мяча. И нанесла за четыре матча всего шесть(!) ударов в створ
За то время, пока великий украинский стратег у руля команды некогда крепкий Дженоа окончательно закрепился в зоне вылета. Принципиальные соперники из Сампдории за это время ушли в отрыв, да и Удинезе с Торино регулярно забивают и набирают очки
У меня сердце кровью обливается за Дженоа
Шевчуган просто хоронит команду
Сколько это будет продолжаться?
протон
протон
сегодня в 00:44
Отличный матч от Юве! . Игра налаживается, видно, что игроки стали бегать, стали много двигаться. Зимой сделать несколько покупок и можно включаться в борьбу за скудо обратно!
Capral
Capral
сегодня в 00:43
Не знаю, кому пришло в голову пригласить Шеву в Дженоа. Ужас....
Artemon9
Artemon9
сегодня в 00:38
С победой всех наших болел!!
Идём дальше
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