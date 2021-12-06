«Ювентус» одержал домашнюю победу над «Дженоа»

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сегодня, 00:37

Туринский «Ювентус» в поединке 16-го тура чемпионата Италии обыграл «Дженоа». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу подопечных Массимилиано Аллегри.

Открыл счет в игре на 9-й минуте забил колумбиец Хуан Куадрадо. На 82-й минуте упрочил преимущество туринцев нападающий Пауло Дибала. Подопечные Андрея Шевченко не сумели ничего противопоставить именитому сопернику.

«Ювентус» поднимается на 5-ю строчку с 27 очками. «Дженоа» (10 баллов) располагается на 18-й позиции в турнирной таблице Серии А.

В следующем туре «Ювентус» едет в гости к «Венеции», а «Дженоа» в генуэзском дерби сразится с «Сампдорией».