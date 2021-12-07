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«Атлетико» и «Барселона» потерпели поражения. Итоги 16-го тура Примеры

сегодня, 01:02

Завершились все матчи 16-го тура чемпионата Испании.

«Гранада» — «Алавес» 2:1
Голы: Антонио Пуэртас 14, Ариас Сантьяго 86 — Абрам Луис 81 (автогол)

«Севилья» — «Вильярреал» 1:0
Гол: Окампос Лукас 16

«Барселона» — «Бетис» 0:1
Гол: Хуанми 79

«Атлетико» — «Мальорка» 1:2
Голы: Кунья Матеус 68 — Руссо Франко 80, Кубо Такефуса 90+1

«Реал Сосьедад» — «Реал» 0:2
Голы: Винисиус Жуниор 47, Йович Лука 57

«Райо Вальекано» — «Эспаньол» 1:0
Гол: Кабрера Леандро 54 (автогол)

«Эльче» — «Кадис» 3:1
Голы: Фидель 13 (пенальти), Моренте Тете 75, Фернандес Хосан 90+3 — Алекс 90+1

«Леванте» — «Осасуна» 0:0

«Сельта» — «Валенсия» 1:2
Голы: Аспас Яго 11 — Дуро Хьюго 19, Гомес Максимилиано 53

«Хетафе» — «Атлетик» 0:0

«Атлетико» и «Барселона» потерпели поражения. Итоги 16-го тура Примеры

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC
сегодня в 08:43
Вечно можно смотреть на три вещи-на женскую грудь на счёт 2:8 и на нынешнюю таблицу чемпионата Испании!
ДСА
ДСА
сегодня в 08:21
Поражения Барселоны уже не удивляют.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:07
Барса в этом году рискует остаться без лиги чемпионов.
Gahi
Gahi
сегодня в 07:40
Мадридский Реал уверенно идёт к очередному трофею. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:39
Барсу надо реанимировать
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:21
Реал серьёзно оторвался от преследователей.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 04:36
Барса совсем плоха...
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 02:05
Атлетик Бильбао ❤
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