«Атлетико» и «Барселона» потерпели поражения. Итоги 16-го тура Примеры

Завершились все матчи 16-го тура чемпионата Испании.
«Гранада» — «Алавес» 2:1
Голы: Антонио Пуэртас 14, Ариас Сантьяго 86 — Абрам Луис 81 (автогол)
«Севилья» — «Вильярреал» 1:0
Гол: Окампос Лукас 16
«Барселона» — «Бетис» 0:1
Гол: Хуанми 79
«Атлетико» — «Мальорка» 1:2
Голы: Кунья Матеус 68 — Руссо Франко 80, Кубо Такефуса 90+1
«Реал Сосьедад» — «Реал» 0:2
Голы: Винисиус Жуниор 47, Йович Лука 57
«Райо Вальекано» — «Эспаньол» 1:0
Гол: Кабрера Леандро 54 (автогол)
«Эльче» — «Кадис» 3:1
Голы: Фидель 13 (пенальти), Моренте Тете 75, Фернандес Хосан 90+3 — Алекс 90+1
«Леванте» — «Осасуна» 0:0
«Сельта» — «Валенсия» 1:2
Голы: Аспас Яго 11 — Дуро Хьюго 19, Гомес Максимилиано 53
«Хетафе» — «Атлетик» 0:0