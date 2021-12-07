«Наполи» и «Рома» потеряли очки. Итоги 16-го тура Серии А

Завершились все матчи 16-го тура чемпионата Италии.
«Милан» — «Салернитана» 2:0
Голы: Кессье Франк 5, Салемакерс Алексис 18
«Рома» — «Интер» 0:3
Голы: Чалханоглу Хакан 15, Джеко Эдин 24, Думфрис Дензел 39
«Наполи» — «Аталанта» 2:3
Голы: Зелински Петр 40, Мертенс Дрис 47 — Малиновский Руслан 7, Демирал Мерих 66, Фройлер Ремо 71
«Болонья» — «Фиорентина» 2:3
Голы: Бэрроу Муса 42, Хики Аарон 83 — Малех Юссеф 33, Бираги Кристиано 52, Влахович Душан 67 (пенальти)
«Специа» — «Сассуоло» 2:2
Голы: Манай Рей 35, Гьяси Эмануэль 48 — Распадори Джакомо 66, Распадори Джакомо 79
«Венеция» — «Верона» 3:4
Голы: Чеккарони Пьетро 12, Чрнигой Домен 19, Анри Томас 28 — Анри Томас 52 (автогол), Капрари Джанлука 65 (пенальти), Симеоне Джованни 67, Симеоне Джованни 85
«Сампдория» — «Лацио» 1:3
Голы: Габбьядини Маноло 89 — Милинкович-Савич Сергей 7, Иммобиле Чиро 17, Иммобиле Чиро 37
«Ювентус» — «Дженоа» 2:0
Голы: Куадрадо Хуан 9, Дибала Пауло 82
«Эмполи» — «Удинезе» 3:1
Голы: Стоянович Петар 50, Байрами Недим 59, Пинамонти Андреа 78 — Деулофеу Жерар 22
«Кальяри» — «Торино» 1:1
Голы: Жоао Педро 53 — Карбони Андреа 31 (автогол)