«Милан» уступил «Ливерпулю» и покинул Лигу чемпионов

1638914175

сегодня, 00:56

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» на выезде обыграл «Милан» со счетом 2:1.

Голами в составе мерсисайдцев отметились Дивок Ориги (36') и Мохамед Салах (55'). За миланцев забил Фикайо Томори на 29-й минуте.

«Ливерпуль» в шести матчах набрал 18 очков и вышел в плей-офф с первого места, «Милан» покидает турнир (4-е место и 4 очка).