«Милан» уступил «Ливерпулю» и покинул Лигу чемпионов

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» на выезде обыграл «Милан» со счетом 2:1.
Голами в составе мерсисайдцев отметились Дивок Ориги (36') и Мохамед Салах (55'). За миланцев забил Фикайо Томори на 29-й минуте.
«Ливерпуль» в шести матчах набрал 18 очков и вышел в плей-офф с первого места, «Милан» покидает турнир (4-е место и 4 очка).
Даже как-то неприлично легко
Ливерпуль - первая английская команда, которая имеет 100% показатель в групповом этапе ЛЧ. Браво!
Даже как-то неприлично легко
Ливерпуль - первая английская команда, которая имеет 100% показатель в групповом этапе ЛЧ. Браво!
Ливерпуль сейчас настоящая иашина убийца, что они и показали даже в абсолютно ненужном для себя матче
Ливерпуль сейчас настоящая иашина убийца, что они и показали даже в абсолютно ненужном для себя матче
С такой игрой в плей-офф делать нечего
С такой игрой в плей-офф делать нечего
Вот Барса пусть там и играет. Думаю, Бавария основой выйдет и отправит каталонцев туда.
Вот Барса пусть там и играет. Думаю, Бавария основой выйдет и отправит каталонцев туда.
теперь можно сосредоточиться на скудетто
Ливерпуль экспериментальным составом заслуженно победил, удачи и побед в дальнейшем!!!
теперь можно сосредоточиться на скудетто
Ливерпуль экспериментальным составом заслуженно победил, удачи и побед в дальнейшем!!!