ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2021/2022

«Милан» уступил «Ливерпулю» и покинул Лигу чемпионов

сегодня, 00:56
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» на выезде обыграл «Милан» со счетом 2:1.

Голами в составе мерсисайдцев отметились Дивок Ориги (36') и Мохамед Салах (55'). За миланцев забил Фикайо Томори на 29-й минуте.

«Ливерпуль» в шести матчах набрал 18 очков и вышел в плей-офф с первого места, «Милан» покидает турнир (4-е место и 4 очка).

Все новости
«Атлетико» обыграл «Порту» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Сегодня, 00:55 Комментарии19
«Боруссия» Д разгромила «Бешикташ» и вышла в Лигу Европы
Сегодня, 00:50 Комментарии9
«Реал» обыграл «Интер» в матче Лиги чемпионов
Сегодня, 00:49 Комментарии27
«РБ Лейпциг» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в Лигу Европы
Вчера, 22:37 Комментарии21
ПСЖ разгромил «Брюгге» в ЛЧ. У Мбаппе и Месси по дублю
Вчера, 22:36 Комментарии17
«Челси» упустил лидерство. Итоги 15-го тура АПЛ
Вчера, 01:03 Комментарии12
Сортировать
Все комментарии
Kolenok
Kolenok
сегодня в 10:58
Земля пухом Гамуле!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:39
это следовало ожидать...
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Alhunah (раскрыть)
сегодня в 10:30
они 4ые, т.е. даже не в лигу европы
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:26
Итальяшки совсем играть разучились ?
shur
shur
сегодня в 10:19
...Салах как Овечкин, с любимой точки замыкает, рэспект Мастеру!!!
санек002
санек002 ответ Alhunah (раскрыть)
сегодня в 10:06
еще неизвестно!легия не подарок и не факт что не проиграем
Alhunah
Alhunah
сегодня в 10:05
Ливер сдал Милан, Спартак принял
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 09:14
это было, ну очень легко
Даже как-то неприлично легко

Ливерпуль - первая английская команда, которая имеет 100% показатель в групповом этапе ЛЧ. Браво!
Gahi
Gahi
сегодня в 08:39
Стало быть нужно ещё лучше играть чтобы достичь соответствующего уровня. Удачи
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:09
После долгожданного возвращения Rossoneri в ЛЧ, очень хотелось чтоб они продолжели свой путь в этом турнире как можно дольше, это придало бы молодому Милану уверенности,но увы,попали не в ту группу)
Ливерпуль сейчас настоящая иашина убийца, что они и показали даже в абсолютно ненужном для себя матче
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:58
прям как Зенит выступили
shlomo
shlomo
сегодня в 07:51
Ливер сейчас хорош
witynchik
witynchik
сегодня в 07:50
Прискорбно, но по делу
С такой игрой в плей-офф делать нечего
ОПС
ОПС
сегодня в 07:02
Ну, что ж, бывает.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:20
Обидно за Милан.
Over 9000
Over 9000 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 05:53
тоже думаю Интер и Аталанта главные претеденты
Over 9000
Over 9000
сегодня в 05:52
честно говоря каждый раз когда видел эти все восторги по Милану, не понимал, откуда они, футбол-то 77, и составчик так себе
112910415
112910415
сегодня в 05:38
Ливерпуль ожидаемо крут
sir_Alex
sir_Alex ответ протон (раскрыть)
сегодня в 05:30
Так и будет 😉
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 04:59
Туда ему и дорога!
Mangur
Mangur
сегодня в 04:31
Милан сосредоточится на внутреннем чемпионате .
Vintaje
Vintaje
сегодня в 02:26
Ну как же так. Такой шанс имели отличный чтобы занять второе место
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ sash71 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 01:55, ред.
Милан туда не попал и слава Богу. С какого перепуга в ЛЕ играть престижно, там денег не заработать, на перелёты больше потратишь чем призовые в ЛЕ.
Вот Барса пусть там и играет. Думаю, Бавария основой выйдет и отправит каталонцев туда.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:38
Милан не заслужил играть даже в ЛЕ
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 01:34
Всех Красных с победой! И 18 очками из 18 возможных. Удачи Милану в борьбе за скудетто.
IKER-RAUL
IKER-RAUL ответ sash71 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 01:21
они никуда не вышли
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:21
да уж, Милан "сыроват" еще для ЛЧ, может даже и к лучшему, что не вышли в ЕК
теперь можно сосредоточиться на скудетто
Ливерпуль экспериментальным составом заслуженно победил, удачи и побед в дальнейшем!!!
протон
протон
сегодня в 01:18
Фаны Милана с жиру бесятся я смотрю. Мега титулованная команда у них оказывается, что они от любых еврокубков отказываются и говорят слава богу. Будет очень весело когда скудетто возьмёт Интер или Наполи/Аталанта.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:17
Ожидаемая победа.
протон
протон
сегодня в 01:13
Ливерпуль сегодня вторым составом попустил не только Милан, но и всю Серию А! Первое место чемпионата на его же поле прибил. И дело не только в счёте( ибо проиграть можно по-разному), а в содержании игры! Позорище.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100