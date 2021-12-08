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«Атлетико» обыграл «Порту» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

сегодня, 00:55
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту1 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» в гостях обыграл «Порту» со счетом 3:1.

Форвард мадридцев Антуан Гризманн забил на 56-й минуте, на 90-й нападающий Анхель Корреа удвоил преимущество команды, а на 90+2 Родриго де Пауль забил третий мяч «атлети». В составе «Порту» голом с пенальти отметился Сержиу Оливейра на 90+5'. С 67-й минуты «матрасники» играли в меньшинстве из-за удаления Янника Карраско. На 70-й красную получил игрок «Порту» Венделл. На 75-й минуте со скамейки был удалён вратарь «драконов» Агустин Маркесин.

«Атлетико» в шести матчах набрал 7 очков и вышел в плей-офф турнира со второго места, «Порту» занял третье место (5 очков) и продолжит выступление в Лиге Европы.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:40
мотивация у фк АТЛЕТИКО - выше , вот вам и результат...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:20
Матч был огненным, но не из-за футбольных действий, а околофутбольных. Симеоне мало кто обыграет в интригах и провокациях.
У Порту был реальный шанс обыграть Атлетов, было много моментов, но всё испортил Вендел. Собственно из-за этого персонажа я и зашёл на сайт, чтоб написать, какой он дол....ч.
Твоя команда только что осталась в большинстве. На кону выход в стадию плей-офф, большие деньги, престиж... Ну как можно быть таким убогим, чтобы на ровном месте в ауте заработать красную карточку? Ну пытались у тебя мяч забрать, зачем бить локтём игрока из-за мяча? Ну не ты же решаешь, кто вводит аут. Ну просто не отдавай мяч, обратись к судье. Но в эпоху ВАР взять и ударить кого-то, это 100% удаление, неужели есть такие, до кого это ещё не дошло. Подвёл команду. Я бы его вообще за тупость выбросил из клуба или в дубль бы на перевоспитание перевёл.
Потом ещё и дурачка включил после удаления, оставался на поле долгое время, типа он в игре. Просто уникальнейший д.....
ОПС
ОПС
сегодня в 08:10
Хороший футбол.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:24
Рад за клуб, рад за Симеоне.
112910415
112910415
сегодня в 05:47
рано их хоронить, как выяснилось !
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 04:27
Испанцы объективно сильнее. Подеда заслуженна
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 03:09
Браво Атлетико Мадрид!
амурец
амурец
сегодня в 01:57
ну что же матрасы в алей офф, и это не плохо
d5xmqwn3gtj6
d5xmqwn3gtj6
сегодня в 01:43
Все таки дожали.
протон
протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
сегодня в 01:25
не попадут уверен
протон
протон
сегодня в 01:25
Гризман реанимирует свою карьеру,которую почти сломал Каталонский середняк с своим Месськой.
Маэстро Антуан
протон
протон
сегодня в 01:15
В матче Боруссия левая красная от Летексье, это притом, что Вар его позвал посмотреть, мол, сомнительная красная
Тюрпен вообще игру Атм Порту потерял
Ну и немец Брых - в своём стиле Милитао тупо в щит убивает Барреллу, да, Баррела там лёжа рукой по ноге смешно отмахнулся, но удалять тогда нужно было и Милитао, либо обоим по жёлтой.
Ужасное судейство в ЛЧ, неудивительно, что Карась в Европе в топы вырывается
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 01:12
Надеюсь, в первом же туре плэй офф попадут на кого-нибудь типа Сити, Баварии.
faneng
faneng
сегодня в 01:08
Эх, жаль, я рассчитывал на Порту. Не люблю Атлетико.
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 01:05
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 01:01
    С победой Атлетико и с выходом в плей офф! Молодцы. Вышли из сложной ситуации, хотя перед последним туром их шансы на второе место были ниже чем у Порту и Милана. Браво Симеоне! Он на таких матчах собаку съел. Матч огонь! Градус напряжения зашкаливал. И не все футболисты его выдержали. Две красные карточки. Драки. Матч оправдал все ожидания. Милану не место в плей офф ЛЧ если они неспособны даже резерв Ливерпуля обыграть, что они будут делать против сильнейших команд Европы? Атлетико заслужил плей офф. Да сейчас они тяжело играют, но до весны думаю Симеоне наведет порядок. Потенциал у матрасников велик.
    Землянин
    Землянин
    сегодня в 00:58
    Удивительно, как оскочили с последнего то места
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 00:57
    Очень драматичный матч, но очень интересный.
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 00:56
    Выкрутились таки....:)
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