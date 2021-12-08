«Атлетико» обыграл «Порту» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

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сегодня, 00:55

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» в гостях обыграл «Порту» со счетом 3:1.

Форвард мадридцев Антуан Гризманн забил на 56-й минуте, на 90-й нападающий Анхель Корреа удвоил преимущество команды, а на 90+2 Родриго де Пауль забил третий мяч «атлети». В составе «Порту» голом с пенальти отметился Сержиу Оливейра на 90+5'. С 67-й минуты «матрасники» играли в меньшинстве из-за удаления Янника Карраско. На 70-й красную получил игрок «Порту» Венделл. На 75-й минуте со скамейки был удалён вратарь «драконов» Агустин Маркесин.

«Атлетико» в шести матчах набрал 7 очков и вышел в плей-офф турнира со второго места, «Порту» занял третье место (5 очков) и продолжит выступление в Лиге Европы.