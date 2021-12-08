«Реал» обыграл «Интер» в матче Лиги чемпионов

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Интер» со счетом 2:0.
Голами в составе мадридцев отметились Тони Кроос на 17-й минуте и Марко Асенсио на 79-й. С 64-й минуты итальянская команда играла в меньшинстве из-за удаления Николо Бареллы.
«Реал» в шести матчах набрал 15 очков и вышел в плей-офф турнира с первого места, «Интер» также сыграет в 1/8 финала, заняв второе место с 10 очками.
Я даже не припомню, не хотелось бы сглазить, чтобы такой непростой интервал календаря проходил в такой непринужденной манере. Да, не разгромы, но и соперники не пальцем деланы, а при этом не покидает ощущение, что запас еще есть, даже при победах.
Иначе не объяснить как 30+ Модрич, Кроос и Каземиро вывозят столько игр подряд.
Милитао - лучший игрок матча. Казалось бы, Джеко - признанный мастер по игре в воздухе. Лично я очумел от прыгучести Милитао. На угловых Интера казалось, что сдерживать надо именно Милитао, а не что он должен кого-то сдерживать.
Я не знаю, кто уже года 4 назад запустил мысль, что Крооса и Модрича надо менять - одно удовольствие от их игры.
Кроос при Анчелотти стал капельку более атакующим игроком и вот результат.
Судья Брых, вроде клевый рефери, сегодня был как с бодуна на мой взгляд. Я хот и болел Реала, но какая красная. Да и куча странных мелких решений. Единственный, кто "рвал" игру на лоскуты. Неожиданно от него.
Отдельный респект Йовичу. Если б забил - порадовал бы очень. А так просто порадовал. Здорово, что не зациклен, в каком-то смысле, на голах. Прессинговал, боролся, передачи отдавал, бил только в очевидных ситуациях.
Я бы не побоялся его увидеть в дерби с Атлетико - достоин!
с победой, мадридисты!
P.S. Забавно, Ливерпуль присоединился к Реалу по кол-ву 6 побед в групповом этапе (по 2 раза), а Реал не стал единолично трижды лидером по этому показателю из-за проигрыша... Шерифу. Дома :)) В этом весь Реал
Я даже не припомню, не хотелось бы сглазить, чтобы такой непростой интервал календаря проходил в такой непринужденной манере. Да, не разгромы, но и соперники не пальцем деланы, а при этом не покидает ощущение, что запас еще есть, даже при победах.
Иначе не объяснить как 30+ Модрич, Кроос и Каземиро вывозят столько игр подряд.
Милитао - лучший игрок матча. Казалось бы, Джеко - признанный мастер по игре в воздухе. Лично я очумел от прыгучести Милитао. На угловых Интера казалось, что сдерживать надо именно Милитао, а не что он должен кого-то сдерживать.
Я не знаю, кто уже года 4 назад запустил мысль, что Крооса и Модрича надо менять - одно удовольствие от их игры.
Кроос при Анчелотти стал капельку более атакующим игроком и вот результат.
Судья Брых, вроде клевый рефери, сегодня был как с бодуна на мой взгляд. Я хот и болел Реала, но какая красная. Да и куча странных мелких решений. Единственный, кто "рвал" игру на лоскуты. Неожиданно от него.
Отдельный респект Йовичу. Если б забил - порадовал бы очень. А так просто порадовал. Здорово, что не зациклен, в каком-то смысле, на голах. Прессинговал, боролся, передачи отдавал, бил только в очевидных ситуациях.
Я бы не побоялся его увидеть в дерби с Атлетико - достоин!
с победой, мадридисты!
P.S. Забавно, Ливерпуль присоединился к Реалу по кол-ву 6 побед в групповом этапе (по 2 раза), а Реал не стал единолично трижды лидером по этому показателю из-за проигрыша... Шерифу. Дома :)) В этом весь Реал