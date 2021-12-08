ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2021/2022

«Реал» обыграл «Интер» в матче Лиги чемпионов

сегодня, 00:49
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Интер» со счетом 2:0.

Голами в составе мадридцев отметились Тони Кроос на 17-й минуте и Марко Асенсио на 79-й. С 64-й минуты итальянская команда играла в меньшинстве из-за удаления Николо Бареллы.

«Реал» в шести матчах набрал 15 очков и вышел в плей-офф турнира с первого места, «Интер» также сыграет в 1/8 финала, заняв второе место с 10 очками.

Все новости
«Милан» уступил «Ливерпулю» и покинул Лигу чемпионов
Сегодня, 00:56 Комментарии33
«Атлетико» обыграл «Порту» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Сегодня, 00:55 Комментарии19
«Боруссия» Д разгромила «Бешикташ» и вышла в Лигу Европы
Сегодня, 00:50 Комментарии9
«РБ Лейпциг» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в Лигу Европы
Вчера, 22:37 Комментарии21
ПСЖ разгромил «Брюгге» в ЛЧ. У Мбаппе и Месси по дублю
Вчера, 22:36 Комментарии17
«Челси» упустил лидерство. Итоги 15-го тура АПЛ
Вчера, 01:03 Комментарии12
Сортировать
Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
сегодня в 11:16
"Удар кулаком" 😂 Я видел момент, поэтому пишу как есть.
БРЫХня, а не судья! У детей и то кулак жёстче бьёт.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 11:03
Какое нарушение ?))))Там нарушение не было а красная за удар кулаком по Милитао .Хотя бы момент бы посмотрел а потом комментировал )))) Ахахах
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:42
фк РЕАЛ старался, играл дома всё таки...
Дух Самайна
Дух Самайна
сегодня в 09:36
Интер в первые минут 20 пытался играть агрессивно и забить, но после пропущенного мяча успокоились, хотя надо было наоборот наращивать темпы
Дух Самайна
Дух Самайна ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 09:34
Сегодня еще Бавария присоединится к Реалу и Ливерпулю, те тоже могут выиграть 6 матчей группы второй раз
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 09:02
Как всегда судейка отметилась. Ну какая красная? За такие нарушения игроки сливок даже жёлтые не получают 🤦‍♂️
h8you
h8you
сегодня в 08:35
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    сегодня в 07:37
    Да уж, компашка собралась на первых местах в группах: Бавария, Аякс, Ливерпуль, Сити, Челси, Реал. С такой игрой Интер в ЛЧ всё, без шансов. СериАлу в этом розыгрыше ЛЧ очень не повезло
    ABir
    ABir
    сегодня в 06:27
    Узнаю прежний Реал, который борется за самые высокие места во всех турнирах
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 05:59
    Спокойная уверенная победа.
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:55
    всё по заслугам
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 05:33
    Реал объективно был сильнее в группе
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 02:49
    Интер не особо и старался!
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 02:13
    Во первых хочется поздравить всех болельщиков Реала с Победой !!!
    Очень красивая игра без особого надрыва и истерик на поле со стороны сливочных. Гроссмейстер Анчелотти выстроил шахматную партию которая должна была только привести к красиво выстроенной игре без потерь и особых проблем окончательного результата .
    У Реала Анчелотти появился какой-то новый стиль игры в котором игроки располагаются и передвигаются по полю без особых физических проблем и это происходит все девяносто минут игрового времени. В команде появилась лёгкость и тактика которая не даёт шансов сопернику предложить свою игру, даже сегодняшний матч тому яркое подтверждение. А играл Реал не с каким-то середняком , а с чемпионом Италии. Глядя на статистику и не видя самого рисунка матча, можно предположить что это был равный матч , но картика и счёт на табло говорят сами за себя. И самое интересное что даже после удаления на 65 минуте у Интера , команда Анчелотти продолжала играть в свой футбол который она демонстрировала и при полных составах , спокойно и уверенно контролируя игру, доводя её до логического конца. Вообщем мне очень понравился сегодняшний Реал и то что он делал на поле. Спасибо вам за игру и конечно мои поздравления, с Победой тебя Реал и всех болельщиков !!! Всем Добра !!!
    kust07
    kust07
    сегодня в 01:29
    Черный день Италии в ЛЧ
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 01:26
    Заслуженная победа Реала! Голы красавцы!
    kasyak7
    kasyak7
    сегодня в 01:20
    Слабоват Интер сыграл, надеялся на лучшее
    Incredulous
    Incredulous
    сегодня в 01:15
    Довольно спокойная и уверенная победа Реала на классе. Минимум энергозатрат, минимум лишних движений. Все отыграли хорошо и практически без ошибок. Милитао стремительно набирает обороты с каждой игрой, значительно лучше стало взаимодействие и понимание между игроками по сравнению с началом сезона. Единственным, наверное, кто не сильно вписывался сегодня в команду был Йович, по сравнению с другими он выглядит каким-то медленным, грузным, неповоротливым, видно, что футболист он хороший, но просто Реал - это немного не его уровень. А в остальном работа папы Карло очень радует. Команда стала более универсальной, научились одинаково хорошо играть как с мячом, так и без него. Главное теперь не растерять эти навыки во второй половине сезона. Всех болельщиков Реала с победой!
    протон
    протон
    сегодня в 01:12
    Реал по праву первые в группе, Интер с выходом со второго, Форца!!!!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:04
    С победой на классе лучший клуб в истории футбола и болельщиков!!! Тони Кроос умеет забивать такие голы. Немец опять заиграл в норм футбол. Но а вот гол Марко Асенсио это шедевр. Мастерски исполнен был этот удар. Асенсио хорошо бьёт с дальней дистанции. Этот гол может стать лучшим голом недели в Лиге Чемпионов УЕФА. Карвахаль хорошо действовал на другой позиции. Эдер Милитао становится гигантом обороны Реала. Куртуа сухой матч. В основном, все понравились в этой игре, даже Лука Йович! Хорошо сыграл, в отсутствие Карима Бензема. Первое место- это главное, на данный момент для мадридцев. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
    амурец
    амурец
    сегодня в 01:03
    Реал с победой
    MORBIUS
    MORBIUS
    сегодня в 01:02
    Реал пока сметает все на своем пути.Сначала каталонский середняк, теперь Интер.
    S.L.I.P.
    S.L.I.P.
    сегодня в 01:02
    Ооо, это было круто. Анчелотти, браво и спасибо.
    Я даже не припомню, не хотелось бы сглазить, чтобы такой непростой интервал календаря проходил в такой непринужденной манере. Да, не разгромы, но и соперники не пальцем деланы, а при этом не покидает ощущение, что запас еще есть, даже при победах.
    Иначе не объяснить как 30+ Модрич, Кроос и Каземиро вывозят столько игр подряд.

    Милитао - лучший игрок матча. Казалось бы, Джеко - признанный мастер по игре в воздухе. Лично я очумел от прыгучести Милитао. На угловых Интера казалось, что сдерживать надо именно Милитао, а не что он должен кого-то сдерживать.

    Я не знаю, кто уже года 4 назад запустил мысль, что Крооса и Модрича надо менять - одно удовольствие от их игры.
    Кроос при Анчелотти стал капельку более атакующим игроком и вот результат.

    Судья Брых, вроде клевый рефери, сегодня был как с бодуна на мой взгляд. Я хот и болел Реала, но какая красная. Да и куча странных мелких решений. Единственный, кто "рвал" игру на лоскуты. Неожиданно от него.

    Отдельный респект Йовичу. Если б забил - порадовал бы очень. А так просто порадовал. Здорово, что не зациклен, в каком-то смысле, на голах. Прессинговал, боролся, передачи отдавал, бил только в очевидных ситуациях.
    Я бы не побоялся его увидеть в дерби с Атлетико - достоин!

    с победой, мадридисты!

    P.S. Забавно, Ливерпуль присоединился к Реалу по кол-ву 6 побед в групповом этапе (по 2 раза), а Реал не стал единолично трижды лидером по этому показателю из-за проигрыша... Шерифу. Дома :)) В этом весь Реал
    sash71
    sash71
    сегодня в 01:00
    Реал на сегодня выглядит очень мощно. Анчелотти сделал и мадридцев команду, которая взаимодействует как при лучших временах Зидана. По игре мадридцы претенденты на победу в ЛЧ если не первые то в тройке точно находятся.
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 00:55, ред.
    Победа на классе!
    Интер стал личным "клиентом" Реала,четыре матча за два сезона и четыре победы сливочных
    Хорошая работа от Карло Анчелотти,первое место с отрывом и в чемпионате и в группе лч,да ещё и ближайших конкурентов всех обыграли!
    Ждём дерби с Атлетико и победы!
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 00:54
    Реал с ПОБЕДОЙ !!!
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 00:54
    Спокойно.Солидно.Видно было что рвать как грелку в конце не хотели.Гуманизм-с..)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100