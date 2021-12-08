«Реал» обыграл «Интер» в матче Лиги чемпионов

1638913756

сегодня, 00:49

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Интер» со счетом 2:0.

Голами в составе мадридцев отметились Тони Кроос на 17-й минуте и Марко Асенсио на 79-й. С 64-й минуты итальянская команда играла в меньшинстве из-за удаления Николо Бареллы.

«Реал» в шести матчах набрал 15 очков и вышел в плей-офф турнира с первого места, «Интер» также сыграет в 1/8 финала, заняв второе место с 10 очками.