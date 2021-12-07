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«РБ Лейпциг» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в Лигу Европы

вчера, 22:37
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

Голами в составе немецкой команды отметились Доминик Собослои (24') и Андре Силва (71'). «Сити» ответил голом Рияда Мареза (77').

С 83-й минуты «Ман Сити» играл в меньшинстве из-за удаления Кайла Уокера.

«Манчестер Сити» с 12 очками вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе А. «РБ Лейпциг» (7 очков) продолжит борьбу в Лиге Европы.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:43
Молодцы парни из Лейпцига!!!
112910415
112910415
сегодня в 06:28
мотивированные против немотивированных
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:25
Сити не напрягался.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:16
Горожане играли в полноги, но немцев стоит хвалить.
Gahi
Gahi
сегодня в 02:02
При всех проблемах у РБ Лейпциг команда могла собраться и сыграла так, что попала в Лигу Европы, молодцы. Удачи
амурец
амурец ответ Cayman (раскрыть)
сегодня в 01:56
Кто считает? Бундеслига, сериАл и ЛЛ очень серьёзные лиги и всегда их считали одними из сильнейших, АПЛ немного лига потруднее и получше, во всяком случае сейчас
Cayman
Cayman ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 01:06, ред.
Просто то ,что Бундеслигу считают колхозной, а Серия А почему то нет)
амурец
амурец ответ Cayman (раскрыть)
сегодня в 01:04
И что?
Cayman
Cayman ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 00:57, ред.
Ливерпуль тоже не сильно сторался, но Милан обыграли
амурец
амурец
сегодня в 00:15
МС решив свои дела, по ходу не сильно и старались
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 00:12
сити как робин гуд
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:07
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 00:03
    Брюгге явно слабее Ред Булла и очные встречи это показали.
    sash71
    sash71
    вчера в 22:52
    МС совсем не играл и биться до крови им ну совсем не ахти как. Скорей всего установка от Гвардиолы была поберечься и не лезть в жесткие стыки но Де Брюйне, Стоунз и Уокер не вняли этому совету. Соответсвенно две желтые и красная.
    Теперь ждём соперников по жеребьёвке в плей офф ЛЧ.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 22:51
    Результат не стал неожиданным.
    kasyak7
    kasyak7 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    вчера в 22:49
    Во всем мире сейчас не без этого.Договорняки везде есть.
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник
    вчера в 22:48
    МС выходят с первого места за тур до окончания группы, всем было ясно, что Пепка будет экономить силы.
    Bensurr
    Bensurr
    вчера в 22:44
      протон
      протон
      вчера в 22:42
      Болельщиков конечно не хватало. Хороший матч, РБ Лейпциг с победой, Манчестер Сити этот матч можно сказать не чего не решал.
      allemz
      allemz
      вчера в 22:41
      Понятно, что МС 66 клал на этот матч, но Уокер куда смотрел, отупел дико на секунду и рубанул по ногам соперника, подставив команду, точно пропустит первый матч 1/8, вот уж нелепость
      Быкам удачи в ЛЕ.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 22:41
      Попахивает договарничком!
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