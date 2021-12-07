«РБ Лейпциг» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в Лигу Европы

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вчера, 22:37

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

Голами в составе немецкой команды отметились Доминик Собослои (24') и Андре Силва (71'). «Сити» ответил голом Рияда Мареза (77').

С 83-й минуты «Ман Сити» играл в меньшинстве из-за удаления Кайла Уокера.

«Манчестер Сити» с 12 очками вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе А. «РБ Лейпциг» (7 очков) продолжит борьбу в Лиге Европы.