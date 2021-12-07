«РБ Лейпциг» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в Лигу Европы

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1.
Голами в составе немецкой команды отметились Доминик Собослои (24') и Андре Силва (71'). «Сити» ответил голом Рияда Мареза (77').
С 83-й минуты «Ман Сити» играл в меньшинстве из-за удаления Кайла Уокера.
«Манчестер Сити» с 12 очками вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе А. «РБ Лейпциг» (7 очков) продолжит борьбу в Лиге Европы.
Они совсем не играли !
Они совсем не играли !
Теперь ждём соперников по жеребьёвке в плей офф ЛЧ.
Теперь ждём соперников по жеребьёвке в плей офф ЛЧ.
Быкам удачи в ЛЕ.
Быкам удачи в ЛЕ.