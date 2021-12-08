Колосков: «„Зениту“ против „Челси“ нужно поиграть для публики».

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси».
«Челси» должен выйти смешанным составом. Думаю, многие основные игроки не выйдут сегодня в матче. У «Зенита» больших кадровых потерь нет, последние матчи провели на хорошем уровне. Всё зависит от трёх факторов: первое – как сам «Зенит» подготовится, второе – будут ли травмированные, третье – сыграет ли «Челси» дублем. Если всё сложится, у «Зенита» есть хорошие шансы на победу.
Нужно ли Семаку играть закрыто? Милый мой, я что тренер? А что ему закрываться, какой смысл? Он уже с «Зенитом» ниже третьего места не опустится. Надо и для публики поиграть.
Всё правильно говорит Вячеслав Колосков. Но дело думаю в том что они не умеют играть для зрителей в Еврокубках. Семак будучи играя у себя в родных стенах с командой аутсайдером Мальмё, решил играть в пять защитников, тем более что игра не несла никакой смысловой нагрузки и никак не влияла на турнирную таблицу и расклад . И что тогда можно ожидать от гения Семака когда у тебя в соперниках такой клуб как Челси. Если честно сказать, хоть и буду переживать и болеть за наш Зенит, но здравый смысл утвердительно говорит, что вариантов на победу вообще не может быть. Единственное что если Челси выставит на этот матч второй состав, то вот тут могут появиться шансы на ничейный результат. На что я и надеюсь и кстати сделал такую ставку. Наши клубы начинают проигрывать уже сразу перед началом самого матча. У них нет ни опыта, ни побед на таком уровне. И эта беда всего российского футбола ⚽️ , мы отстаём от европейских клубов на несколько порядков , что и наблюдаем каждый сезон из раза в раз. Так что реальность такова , что ожидание победы Зенита, это как фантастика Герберта Уэлсса .
Ну а мы , болельщики будем опять надеяться на Авось ... , и желать Удачи нашим клубам !!! Всем Добра !!!
Всё правильно говорит Вячеслав Колосков. Но дело думаю в том что они не умеют играть для зрителей в Еврокубках. Семак будучи играя у себя в родных стенах с командой аутсайдером Мальмё, решил играть в пять защитников, тем более что игра не несла никакой смысловой нагрузки и никак не влияла на турнирную таблицу и расклад . И что тогда можно ожидать от гения Семака когда у тебя в соперниках такой клуб как Челси. Если честно сказать, хоть и буду переживать и болеть за наш Зенит, но здравый смысл утвердительно говорит, что вариантов на победу вообще не может быть. Единственное что если Челси выставит на этот матч второй состав, то вот тут могут появиться шансы на ничейный результат. На что я и надеюсь и кстати сделал такую ставку. Наши клубы начинают проигрывать уже сразу перед началом самого матча. У них нет ни опыта, ни побед на таком уровне. И эта беда всего российского футбола ⚽️ , мы отстаём от европейских клубов на несколько порядков , что и наблюдаем каждый сезон из раза в раз. Так что реальность такова , что ожидание победы Зенита, это как фантастика Герберта Уэлсса .
Ну а мы , болельщики будем опять надеяться на Авось ... , и желать Удачи нашим клубам !!! Всем Добра !!!