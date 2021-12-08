Колосков: «„Зениту“ против „Челси“ нужно поиграть для публики».

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси».

«Челси» должен выйти смешанным составом. Думаю, многие основные игроки не выйдут сегодня в матче. У «Зенита» больших кадровых потерь нет, последние матчи провели на хорошем уровне. Всё зависит от трёх факторов: первое – как сам «Зенит» подготовится, второе – будут ли травмированные, третье – сыграет ли «Челси» дублем. Если всё сложится, у «Зенита» есть хорошие шансы на победу.

Нужно ли Семаку играть закрыто? Милый мой, я что тренер? А что ему закрываться, какой смысл? Он уже с «Зенитом» ниже третьего места не опустится. Надо и для публики поиграть.