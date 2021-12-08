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Колосков: «„Зениту“ против „Челси“ нужно поиграть для публики»

вчера, 12:57
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси».

«Челси» должен выйти смешанным составом. Думаю, многие основные игроки не выйдут сегодня в матче. У «Зенита» больших кадровых потерь нет, последние матчи провели на хорошем уровне. Всё зависит от трёх факторов: первое – как сам «Зенит» подготовится, второе – будут ли травмированные, третье – сыграет ли «Челси» дублем. Если всё сложится, у «Зенита» есть хорошие шансы на победу.

Нужно ли Семаку играть закрыто? Милый мой, я что тренер? А что ему закрываться, какой смысл? Он уже с «Зенитом» ниже третьего места не опустится. Надо и для публики поиграть.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:17
Зенит смог бы наиграть на ничью, Ведь у Челси состав выйдет второй. Сразу пять игроков основного состава «Челси» не сыграют против «Зенита» в Лиге чемпионов
В турнирной таблице группы H лидирует «Челси», у лондонской команды 12 очков. Такое же количество баллов у «Ювентуса». Команда, которая выйдет в плей-офф с первого места, определится лишь в последнем туре. У «Зенита» 4 очка и третье место, у идущего последним «Мальме» 1 очко. Коллектив Сергея Семака в любом случае обеспечил себе третье место в таблице благодаря преимущество по личным встречам с «Мальме».
Alice Tract
Alice Tract
вчера в 16:28
"Милый мой, я что тренер?"
Милый наш, а Семак - тренер? Или говорящая на пресс-конференциях голова?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:30, ред.
Для публики уже было.......11:2 с Динамо и Спартаком...))

Зениту таблично по-боку что побеждать что проигрывать...
Наверное товарищеский матч...с небольшим бонусом победителю...3 млн $...))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:52
Нельзя допустить, чтобы для публики зенит опозорился.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ David Young (раскрыть)
вчера в 14:24
Новую загадку про Дзюбу нашел:
112910415
112910415
вчера в 13:56
Колосков всегда шутит со вкусом
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 13:44, ред.
Вообще не верю в тренерский гений Семака. Опять будет 5 защитников и навесы на Рукаку в надежде что мяч правильно попадёт ему в верхний отросток туловища. Правильно попадать мячом в голову Зюбе умел только Халк.
David Young
David Young ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 13:43
Покер Дзюбпула?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:42
Счет 5-5 нас устроит.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:22
Колосков: «„Зениту“ против „Челси“ нужно поиграть для публики».
Всё правильно говорит Вячеслав Колосков. Но дело думаю в том что они не умеют играть для зрителей в Еврокубках. Семак будучи играя у себя в родных стенах с командой аутсайдером Мальмё, решил играть в пять защитников, тем более что игра не несла никакой смысловой нагрузки и никак не влияла на турнирную таблицу и расклад . И что тогда можно ожидать от гения Семака когда у тебя в соперниках такой клуб как Челси. Если честно сказать, хоть и буду переживать и болеть за наш Зенит, но здравый смысл утвердительно говорит, что вариантов на победу вообще не может быть. Единственное что если Челси выставит на этот матч второй состав, то вот тут могут появиться шансы на ничейный результат. На что я и надеюсь и кстати сделал такую ставку. Наши клубы начинают проигрывать уже сразу перед началом самого матча. У них нет ни опыта, ни побед на таком уровне. И эта беда всего российского футбола ⚽️ , мы отстаём от европейских клубов на несколько порядков , что и наблюдаем каждый сезон из раза в раз. Так что реальность такова , что ожидание победы Зенита, это как фантастика Герберта Уэлсса .
Ну а мы , болельщики будем опять надеяться на Авось ... , и желать Удачи нашим клубам !!! Всем Добра !!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:13
Для публики пусть динамикам сольют
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:11
Чего ещё остаётся после бесславного вылета из ЛЧ.....
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:04
Вся игра будет для публики.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:59
Иваныч как всегда)))
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