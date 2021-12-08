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«Не верится, просто шок! Не может такого быть!» Карпин — о смерти Гамулы

вчера, 12:17

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Гамулы.

Ну как так-то, Игорь Василич. Не верится, просто шок! Не может такого быть! Василич, нам тебя будет очень не хватать… Искренние соболезнования родным и близким! Светлая память.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:19
Не хватает мудрого Маслаченко...
Не хватает интеллигентного Севидова...
Не хватает честного и яростного Рейнгольда...
Теперь не будет хватать оптимистичного Гамулы...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:46
Присоединяюсь к словам соболезнования родным и близким 🙏
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:42
Жаль Игоря(( вседа был обьективен и интересный собеседник, мои соболезнования родным и близким.
Asper
Asper
вчера в 14:30
Ему было всего 62??
Казалось, что он был всегда со своими приколами, воспринимается мамонтом нашего футбола.
Это потеря потерь
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:11
Остается только присоединиться к соболезнованиям.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:58
Это был очень интересный человек, его интервью и виденье игры всегда было интересно послушать. Говорил всё прямо всегда. Жаль, был молод ещё.
dеigandre
dеigandre
вчера в 12:29
Я в шоке
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:22
Мои соболезнования родным!
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