«Не верится, просто шок! Не может такого быть!» Карпин — о смерти Гамулы

Главный тренер сборной России выразил соболезнования в связи со смертью .

Ну как так-то, Игорь Василич. Не верится, просто шок! Не может такого быть! Василич, нам тебя будет очень не хватать… Искренние соболезнования родным и близким! Светлая память.