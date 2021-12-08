«Не верится, просто шок! Не может такого быть!» Карпин — о смерти Гамулы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Гамулы.
Ну как так-то, Игорь Василич. Не верится, просто шок! Не может такого быть! Василич, нам тебя будет очень не хватать… Искренние соболезнования родным и близким! Светлая память.
Не хватает интеллигентного Севидова...
Не хватает честного и яростного Рейнгольда...
Теперь не будет хватать оптимистичного Гамулы...
Не хватает интеллигентного Севидова...
Не хватает честного и яростного Рейнгольда...
Теперь не будет хватать оптимистичного Гамулы...
Казалось, что он был всегда со своими приколами, воспринимается мамонтом нашего футбола.
Это потеря потерь
Казалось, что он был всегда со своими приколами, воспринимается мамонтом нашего футбола.
Это потеря потерь