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Жирков считает, что «Зенит» может победить «Челси»

вчера, 12:06
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

Мне кажется, если «Зенит» сыграет сегодня так же, как первую игру в Лондоне, то вполне может победить на своем поле.

— После первого матча многие говорили, что «Челси» был на тот момент не в лучшем состоянии.

Ну как не в лучшем — это уже был разгар сезона. Сейчас «Зенит» играет дома и зрителей может быть 50%. Так что шанс на хороший результат есть. К тому же «Зенит» может позволить себе играть раскованно — турнирная ситуация на него не давит. Можно постараться с холодной головой показать хорошую игру, тем более с таким соперником.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:09
"Семак в ЛЧ" и "расковано" - антонимы.
Alice Tract
Alice Tract
вчера в 16:32
"Сейчас «Зенит» играет дома и зрителей может быть 50%"
Юра планирует, что половину Баклан-арены выпустят на поле, чтобы они своей массовкой мешали англичанам? Других шансов у Зенита нет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:47
Из вежливости Юра не может сказать правду.
Asper
Asper
вчера в 14:33
Это фейк, Юра не мог так много слов сказать за раз, тут его недельная норма, ахах
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:27
Понял!
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:12
Ну все Юрик, Челси можно второй состав выпускать.....
YVG
YVG ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 13:02
Как Наполи у спартаку?
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 12:47
Если «Челси» захочет, «Зенит» может победить «Челси».
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:45
"Челси" не "Наполи"....
Тухель не Лучано...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:43
Если Челси только несерьезно подойдет к игре, тогда шансы есть.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:39
Ну если Жирков так считает, тогда я спокоин!
beefs
beefs
вчера в 12:34
эх, мечты, мечты, а на самом деле что...
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:29
Жирков считает, что «Зенит» может победить «Челси».
И тут я проснулся ⏰ !!!)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:16
Зенит не может победить Челси, даже когда им это очень надо, а сегодня игра для них нечего не значит, они уже выполнили свою основную задачу по паподанию в ЛЕ, но показать хороший футбол на своём поле они просто обязаны! Ждём! Удачи им!
Телогрейка
Телогрейка
вчера в 12:15
Юра ты, что бамбук там куришь, Челси и зенит это как космос и телега с совхоза "Большое дышло".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:14
Теоретически всё возможно...
Mangur
Mangur
вчера в 12:09
Оптимист это недоинформированнвй пессимист
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:08
Хотелось бы, конечно, надеяться, но шансов мало.
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