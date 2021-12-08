Жирков считает, что «Зенит» может победить «Челси».

Бывший футболист «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

Мне кажется, если «Зенит» сыграет сегодня так же, как первую игру в Лондоне, то вполне может победить на своем поле.

— После первого матча многие говорили, что «Челси» был на тот момент не в лучшем состоянии.

Ну как не в лучшем — это уже был разгар сезона. Сейчас «Зенит» играет дома и зрителей может быть 50%. Так что шанс на хороший результат есть. К тому же «Зенит» может позволить себе играть раскованно — турнирная ситуация на него не давит. Можно постараться с холодной головой показать хорошую игру, тем более с таким соперником.