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Де Брюйне – лучший плеймейкер года по версии IFFHS, Месси – на втором месте

вчера, 19:04

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучшего плеймейкера 2021 года.

Им признан полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне. Бельгиец набрал 160 баллов. На втором месте форвард Лионель Месси («Барселона»/ПСЖ, 105).

Тройку замкнули полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш и Томас Мюллер из «Баварии» – по 15 очков.

Также недавно де Брюйне вошёл в число претендентов на звание лучшего игрока 2021 года по версии ФИФА.

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Все комментарии
h8you
h8you
сегодня в 08:39
рыжего неплохо пиарят....как не посмотрю решающий матч,что в сборной,что в клубе, его вообще на поле нет
a8hwyg56js4n
a8hwyg56js4n
сегодня в 02:52
Дномяра давно не при делах
MORBIUS
MORBIUS
сегодня в 00:41
Липовый карлан😂
Rattlehead
Rattlehead ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 23:17
Плеймейкер - роль, форвард - позиция.
Мessi 10
Мessi 10 ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 22:22
Так это приписка соккера. А рейтинг определил его в плеймейкеры, а не форварды
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 20:59
Де Брюйне – лучший.
Rattlehead
Rattlehead ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 20:42
«На втором месте форвард Лионель Месси»
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 19:40
К слову о том, как хейтеры орут, что Месси чистый форвард и он такой слабый, что не может догнать Роналду))
Что-то международные рейтинги не квалифицируют его как форварда)
Cat01
Cat01
вчера в 19:35
Это верный результат
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:26
Заслужил парень это признание...
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 19:23
Пешком и второй в списке лучших плеймейкеров? Мощно! И такой разрыв от третьего места.
Боюсь спросить, а на каком месте "лучший игрок 21-го века?"
протон
протон
вчера в 19:18
Кдб очень крут, ещё бы меньше травм получать
Ну не знаю, Фернандеш так то больше тащил, да и Сити без КДБ неплохо справляется, а вот у МЮ без Бруно полная *опа.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:04
Молодец
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