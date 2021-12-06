Де Брюйне – лучший плеймейкер года по версии IFFHS, Месси – на втором месте

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вчера, 19:04

Международная федерация футбольной истории и статистики ( IFFHS ) определила лучшего плеймейкера 2021 года.

Им признан полузащитник «Манчестер Сити» . Бельгиец набрал 160 баллов. На втором месте форвард («Барселона»/ ПСЖ , 105).

Тройку замкнули полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш и Томас Мюллер из «Баварии» – по 15 очков.