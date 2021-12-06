Де Брюйне – лучший плеймейкер года по версии IFFHS, Месси – на втором месте

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучшего плеймейкера 2021 года.
Им признан полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне. Бельгиец набрал 160 баллов. На втором месте форвард Лионель Месси («Барселона»/ПСЖ, 105).
Тройку замкнули полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш и Томас Мюллер из «Баварии» – по 15 очков.
Также недавно де Брюйне вошёл в число претендентов на звание лучшего игрока 2021 года по версии ФИФА.
Что-то международные рейтинги не квалифицируют его как форварда)
Что-то международные рейтинги не квалифицируют его как форварда)
Боюсь спросить, а на каком месте "лучший игрок 21-го века?"
Боюсь спросить, а на каком месте "лучший игрок 21-го века?"
Ну не знаю, Фернандеш так то больше тащил, да и Сити без КДБ неплохо справляется, а вот у МЮ без Бруно полная *опа.
Ну не знаю, Фернандеш так то больше тащил, да и Сити без КДБ неплохо справляется, а вот у МЮ без Бруно полная *опа.