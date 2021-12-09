Россия подобралась ближе к Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА

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вчера, 10:18

Россия сократила отставание от Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА . Этому поспособствовала ничья «Зенита» против «Челси» в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов.

Сейчас в активе России, занимающей 10-ю позицию в таблице коэффициентов УЕФА , 32,882 балла. У Шотландии — 33,100 балла.

По итогам игр заключительного тура группового этапа Лиги Европы Россия может обогнать Шотландию и подняться на девятую строку. Для этого «Спартак» и «Локомотив» должны суммарно заработать не менее 0,4 балла (две ничьи), а «Селтик» и «Рейнджерс» уступить «Бетису» и «Лиону» соответственно.

Клубный рейтинг коэффициентов вычисляется на основании результатов команд в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций за последние пять сезонов.