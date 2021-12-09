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Россия подобралась ближе к Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА

вчера, 10:18
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Россия сократила отставание от Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА. Этому поспособствовала ничья «Зенита» против «Челси» в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов.

Сейчас в активе России, занимающей 10-ю позицию в таблице коэффициентов УЕФА, 32,882 балла. У Шотландии — 33,100 балла.

По итогам игр заключительного тура группового этапа Лиги Европы Россия может обогнать Шотландию и подняться на девятую строку. Для этого «Спартак» и «Локомотив» должны суммарно заработать не менее 0,4 балла (две ничьи), а «Селтик» и «Рейнджерс» уступить «Бетису» и «Лиону» соответственно.

Клубный рейтинг коэффициентов вычисляется на основании результатов команд в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций за последние пять сезонов.

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Россия вышла на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА, опередив Шотландию
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протон
протон
вчера в 21:04
Немного оттолкнулись от дна. Спасибо Зениту и Спартаку
Bivaliy67
Bivaliy67 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 15:12
Не переживайте Вы так! У человека вообще всегда - "раньше было лучше"! А будущее нам ничего хорошего не сулит в принципе! Причём, всем.)
Так что, остаётся довольствоваться тем, что имеем (или не имеем)...
Penokkio
Penokkio ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 15:09
Неудивительно, учитывая, что мы чемпионат, в котором по сути кроме Зенита никого нет. Тут хотя бы 2 команды

Мы уже давным давно удивительный чемпионат. Руководство страны думает, что мы почти что турнир первой когорты лиг. Фанаты думают, что мы второсортный чемпионат. А фактически мы уже давно третьесортная лига. Лучше больше квот давали бы уже шотландцам, реально
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:56
Россия подобралась к Шотландии ....
Главное не спугнуть. А то потом к Эстонии будем подползать !
David Young
David Young ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 14:34
Это смотря что иметь ввиду под нормальными командами. Средний уровень команд шотландской высшей лиги примерно тот же что средний уровень команд российской высшей лиги.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:31
Раньше с Португалией и Францией тягались, а теперь с Шотландией соревнуемся, у которой кроме Селтика и Рейнджерса нет нормальных команд. Дожили.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:19
Как в той песне: гоп стоп мы подошли из-за угла)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:18
Цыплят по окончании сезона считают!А там все плохо будет(((
B.Y.O.B.
B.Y.O.B.
вчера в 14:04
Роисся (кродеться)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:52
Незаметно подкралась 😉
Bivaliy67
Bivaliy67 ответ Главный судья (раскрыть)
вчера в 13:38
Желательно и Спартаку добраться до финала, чтоб наверняка!
альсато
альсато
вчера в 12:44
Даешь догнать и перегнать Шотландию по производству КИЛТ (юбка) на душу населения!
Главный судья
Главный судья
вчера в 12:31
что бы сохранить текущие позиции Зениту походу нужно выиграть ЛЕ)))а так скатимся фиг знает куда)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 12:06
Наоборот упадем и сильно, т.к. на будущий год выпадут очки за 16\17 год.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:49
Может быть догоним и перегоним а дальше нужно играть.
ОПС
ОПС
вчера в 10:45
Это еще ни о чем не говорит.
ДСА
ДСА
вчера в 10:43
Теперь слово за Спартаком.
s8qyt6kpqty8
s8qyt6kpqty8
вчера в 10:42
Можно уже сзади за килт подёргать, только руку протяни
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:37
Подкрались незаметно, так же незаметно и свалим .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:31, ред.
Сегодня обгоним "волынщиков"...))

Спартак играет с командой проигравшей последних 10 матчей из 11-ти...
А Локо с Марселем который по-любому покидает ЛЕ....
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:30
Мы должны гордиться этим?
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 10:27
Дожили Шотландию догоняем, спасибо всем нашим клубишкам в особенности Зениту за 4 места в ЛЧ
beefs
beefs
вчера в 10:23
это радует, но сомнения присутствуют...
Foxes
Foxes
вчера в 10:22
О, достижение ёпт!
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