Россия подобралась ближе к Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА

Россия сократила отставание от Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА. Этому поспособствовала ничья «Зенита» против «Челси» в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов.
Сейчас в активе России, занимающей 10-ю позицию в таблице коэффициентов УЕФА, 32,882 балла. У Шотландии — 33,100 балла.
По итогам игр заключительного тура группового этапа Лиги Европы Россия может обогнать Шотландию и подняться на девятую строку. Для этого «Спартак» и «Локомотив» должны суммарно заработать не менее 0,4 балла (две ничьи), а «Селтик» и «Рейнджерс» уступить «Бетису» и «Лиону» соответственно.
Клубный рейтинг коэффициентов вычисляется на основании результатов команд в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций за последние пять сезонов.
Так что, остаётся довольствоваться тем, что имеем (или не имеем)...
Так что, остаётся довольствоваться тем, что имеем (или не имеем)...
Мы уже давным давно удивительный чемпионат. Руководство страны думает, что мы почти что турнир первой когорты лиг. Фанаты думают, что мы второсортный чемпионат. А фактически мы уже давно третьесортная лига. Лучше больше квот давали бы уже шотландцам, реально
Мы уже давным давно удивительный чемпионат. Руководство страны думает, что мы почти что турнир первой когорты лиг. Фанаты думают, что мы второсортный чемпионат. А фактически мы уже давно третьесортная лига. Лучше больше квот давали бы уже шотландцам, реально
Главное не спугнуть. А то потом к Эстонии будем подползать !
Главное не спугнуть. А то потом к Эстонии будем подползать !
Спартак играет с командой проигравшей последних 10 матчей из 11-ти...
А Локо с Марселем который по-любому покидает ЛЕ....
Спартак играет с командой проигравшей последних 10 матчей из 11-ти...
А Локо с Марселем который по-любому покидает ЛЕ....