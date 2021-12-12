Колыванов: «У „Динамо“ неплохие шансы в матче с „Зенитом“»

Экс-игрок «Динамо» порассуждал о предстоящем матче москвичей с «Зенитом».

Играют два лидера чемпионата, которые любят атаковать. У «Динамо» неплохие шансы. В команде прекрасный молодой коллектив, они не боятся играть ни с каким соперником. «Динамо» если выиграет, то завершит первую часть сезона на первом месте.

У питерцев подбор игроков более опытные, в составе играют звёзды мирового класса, много бразильцев. Думаю, будет очень зрелищный матч. «Зенит» в последнем матче хорошо сыграл с «Челси» 3:3. В той игре вообще могли выиграть в два мяча. У питерцев скамейка больше, но делать оговорки что кого-то не будет — это разговор в пользу бедных.