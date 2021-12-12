Заболотный: «Это Ибрагимович и Холанд забивают в моём стиле, а не я в их»

Нападающий ЦСКА прокомментировал свой первый гол в ворота тульского «Арсенала» (2:0) в матче 18-го тура Российской Премьер Лиги:

Ну да, гол получился весьма красивый. Я думаю, Ильза (Ильзат Ахметов) просто хорошую передачу выпилил, поэтому прикольно, что получилось срезать мяч в ворота именно в таком стиле. Гол в стиле Жиру, Ибрагимовича или Холанда? Если честно, я думаю, что они в моем стиле забивают, а не я в их.