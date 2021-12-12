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Заболотный: «Это Ибрагимович и Холанд забивают в моём стиле, а не я в их»

вчера, 09:48
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал свой первый гол в ворота тульского «Арсенала» (2:0) в матче 18-го тура Российской Премьер Лиги:

Ну да, гол получился весьма красивый. Я думаю, Ильза (Ильзат Ахметов) просто хорошую передачу выпилил, поэтому прикольно, что получилось срезать мяч в ворота именно в таком стиле. Гол в стиле Жиру, Ибрагимовича или Холанда? Если честно, я думаю, что они в моем стиле забивают, а не я в их.

Форвард армейцев в матче с туляками записал дубль на свой счёт. Второй гол Заболотный забил, реализовав пенальти.

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Все комментарии
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 22:13
Молодец! Хороший ответ и хорошая шутка!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 19:02
А этому Заболотному корона не мешает? Ибрагимович кто он такой рядом с Заболотным так игрочишка 🤣🤣🤣
протон
протон
вчера в 18:53
Вот поэтому он и Великий. А вообще мне раньше казалось, что у Зе как-то туго с самоиронией, но сейчас он похоже принял свой образ и всячески ему подыгрывает)
Если бы Златан знал бы о существовании Зла болотного, то завершил бы карьеру. А так пока продолжает. Но не надолго.
протон
протон
вчера в 18:53
Зебрагимович
Для напа главное забивать чаще,стиль не важен.
Жду интервью Ибры где он расскажет как он смог забить Удинезе в стиле великого Зе.
Верг
Верг
вчера в 16:07
FabrizioRavanelli
FabrizioRavanelli
вчера в 15:32
Если даже он лондонскому арсеналу так забил , он все равно заболотный остаётся
морозз
морозз
вчера в 15:15
Без смеха слушать вью Заболотного невозможно, амаргедон в образе победителя манекенов! Раздутое самомнение присуще коням!
Олег Борткевич
Олег Борткевич
вчера в 15:02
Да, да. Еще и манекены их не боятся, а как только Заболотного увидят, самостоятельно в кладовку прячутся.
cp9b8vgxpynz
cp9b8vgxpynz
вчера в 14:53
Привитый что-ли? Вырвал у здюбы его удушенного удава и понёс
valt134
valt134 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:26
Читал, Дядя. А тебе советую не только юмористов читать, но и к Классикам попытаться приобщиться.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 14:18
Мужичок, а ты однако видимо не читал жванецкого и задорнова. Чувствуется. Но какие твои годы наверстаешь
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 14:16
Вот именно. Слова не надо воспринимать буквально. Читай М. Задорнова чаще, полезно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 14:15
    Ayawrik
    Ayawrik
    вчера в 14:14
    прям сама скромность
    valt134
    valt134 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 14:12
    У нас,Дядя, разные понятия чувства юмора. Благодаря таким вот «шутникам» в лице Заболотного и почитателям его «таланта» (тут,конечно, ВЫ) над нами потешается весь футбольный МИР.
    pomor45
    pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 14:07
    Нельзя юмор смешивать с глупостью.
    pomor45
    pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 14:06
    «Под самым красивым павлиньим хвостом скрывается самая обычная куриная 63. Так что меньше пафоса, господа!» Фаина Раневская.
    GrimlocK
    GrimlocK
    вчера в 14:01
    лучше б забивал так же часто как они, а не языком чесал... понабрали имбицилов в команду
    pomor45
    pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 13:59
    У меня всё на своих местах и по божьему предназначению - я не футболист.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
    вчера в 13:48
    Именно это и не понимает большинство на этом сайте. Воспринимают слова за чистую монету, т.е. буквально. Ребята , читайте мемуары М. Задорнова. Полегчает.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
    вчера в 13:46, ред.
    Жаль, что чувство юмора, которое продемонстрировал Заболотный, не у всех на этом сайте есть. Очень жаль.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 13:44, ред.
    А не пробовал к себе применить?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ valt134 (раскрыть)
    вчера в 13:43
    Жаль. что на этом сайте много народа совсем без чувства юмора. Нельзя юмор принимать за чистую монету, уважаемый. Оказалось у Заболотного чувство юмора есть, а у тебя....... Но чем богаты, тем и рады.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 13:21
    Мяч угодил в пятку и удачно отскочил в ворота. Для Ибрагимовича это удача, для заболотного - стиль. Как бы он обозначил, если бы мяч отскочил не от пятки, а от ж...ы. Я бы в отношении его приравнял к голове.
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 13:13
    Эка хворь душевная Антона накрыла, надеемся, что отпустит, ну а Холанд и Ибрагимовичем сегодня о себе много нового узнают
    Брулин
    Брулин
    вчера в 13:09
    Заболотный перекрыл кислород Дзюбе в сборную.
    David Young
    David Young ответ valt134 (раскрыть)
    вчера в 13:07
    .
    valt134
    valt134
    вчера в 13:00
    Господь, чудны дела Твои:»Полено заговорило...» Будь ещё 100 таких ситуаций и в половине из них «Кумир Миллионов» даже по мячу не попадёт . На повторе видно, что он даже не поверил в забитый гол после удара. Холланд и Ибрагимович посрамлены... Конечно, куда им до «Лучшего Дриблера Всех Времён и Народов... И только Манекены улыбнулись...
    cska1948
    cska1948
    вчера в 12:42
    Лягнул - забил! Типичный конский гол. Антон всё правильно сказал.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 12:35
    От скромности Антоха не умрет.
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