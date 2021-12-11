Кулаков: «Хочу поздравить болельщиков, которые нас поддержали»

Защитник «Урала» рассказал о победе над «Ростовом».

Положительные эмоции, потому что это была заключительная игра в этом году. Хочу поздравить болельщиков, которые нас поддержали. Выезд был очень тяжелым.

В первом тайме мы имели четыре момента и реализовали их. После довели матч до логического завершения. Две голевые передачи? Это заслуга всей команды, мы тренировали это — всегда стараемся играть через фланги. Команда в хорошем настроении будет готовиться ко второй части чемпионата.