ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Кулаков: «Хочу поздравить болельщиков, которые нас поддержали»

вчера, 23:39
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 4Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Защитник «Урала» Денис Кулаков рассказал о победе над «Ростовом».

Положительные эмоции, потому что это была заключительная игра в этом году. Хочу поздравить болельщиков, которые нас поддержали. Выезд был очень тяжелым.

В первом тайме мы имели четыре момента и реализовали их. После довели матч до логического завершения. Две голевые передачи? Это заслуга всей команды, мы тренировали это — всегда стараемся играть через фланги. Команда в хорошем настроении будет готовиться ко второй части чемпионата.

Все новости
Червиченко о травме Дзюбы: «Зачем поддерживать клуб, если хочется отдыха?»
Сегодня, 13:40 Комментарии1
Кобелев: «Сейчас персонально никто не обороняется»
Сегодня, 12:48 Комментарии2
Быстров: «В Европе Дзюба уже не может себя проявить так, как 2 года назад»
Сегодня, 12:47 Комментарии13
Президент «Урала» о победе над «Ростовом»: «Благодарен команде и тренерам»
Сегодня, 10:27 Комментарии2
В. Быстров: «У нас много богатых людей, которым небезразличен „Спартак“»
Сегодня, 10:25 Комментарии14
Колыванов: «У „Динамо“ неплохие шансы в матче с „Зенитом“»
Сегодня, 10:19 Комментарии3
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:15
зима пройдёт в отличном настроении !
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:54
Удивил Урал
ОПС
ОПС
сегодня в 07:36
Урал хорошо сыграл.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:29
Последний матч сезона удался.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 01:54
печально, фк " РОСТОВ " - теряет очки на своём поле...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:27
Круто разобрались с Ростовом.
Cat01
Cat01
сегодня в 00:10
Играли просто хорошо.... Молодцы!
Gahi
Gahi
вчера в 23:42
Урал молодцы сыграли свой лучший матч сезона. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100