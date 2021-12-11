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Кафанов: «Мы создали больше моментов»

вчера, 23:33
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 4Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Наставник «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о поражении от «Урала».

6-я минута, 2:0 – это предопределило ход дальнейшей борьбы. Не сразу отошли после этих двух пропущенных голов, но затем взяли инициативу в свои руки, заработав пенальти. Потом пропустили несколько контратак, а «Урал» свои моменты реализовал.

Мы создали больше моментов и ударов было больше. Мы владели мячом большую часть времени. По всем показателям мы были лучше, но проиграли 4:1.

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Все комментарии
Vredinka_online
Vredinka_online
сегодня в 12:54
В футбол можно играть сколь угодно красиво. Но в данном виде спорта результат забитые голы.
112910415
112910415
сегодня в 09:06
Урал был лучше, вот и всё, что можно сказать !
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 08:37
оправдание - когда прокакался, а потом геморрой играть мешает) Никому зла не хочу, но понимаю, что это за гадость...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 08:34
Это вам не с двумя нарушениями забивать)
RuyVik
RuyVik
сегодня в 07:51
Таких тренеров нужно сразу гнать, не могут трезво оценивать ситуацию.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 07:46
Создали больше моментов? Разве только у своих ворот. Ростов разочаровал. Жаль глеблва. Пропадёт парень
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:28
Самый неудачный матч сезона для Ростова.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 07:25
Надо признать осеннюю часть ростовчане провалили. Главное сейчас остановить тренерскую чехарду и дать Кафанову спокойно поработать во время паузы. Потенциал у Ростова выше, чем борьба за выживание.
альсато
альсато
сегодня в 06:09
НИКОМУ Ваши показатели и НЕ УПЕРАЛИСЬ!...ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ-СМОТРИ НА ТАБЛО!))))
ОПС
ОПС
сегодня в 05:33
Моменты на табло не отражаются и в протоколе матча тоже. А результат войдет в историю.
1bear
1bear
сегодня в 04:37
ну и позорище ! нашёл оправдания...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:05
Такого разгрома никто не ожидал.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:34
Таким макаром Шалимов подтянет "Урал" в центр турнирной таблицы.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:08, ред.
Не такого результата сегодня ждали болельщики Ростова от игры своей любимой команды. "Дуплет" от Урала в первой пятиминутке матча и всё "Ростов" поплыл, треть команды, во главе с нашим вратарём Песьяковым уже наверное была мыслями в отпуске, вторая треть команды не смогла оправиться от такой оплеухи, а остальные хоть и пытались что-то изменить, но, как в том анекдоте, ....ну не шмогла я, не шмогла! Или точность подводила или Помазун, поймав кураж, тащил всё что летело к нему в створ. И хоть утверждает Кафанов, что команда имела огромное преимущество по владению мячом и большему числу нанесённых ударов, итоговый счёт говорит о том, что грош цена такому преимуществу, на табло преимущество Урала более, чем очевидное, сегодняшний домашний разгром подтверждает, что мы остаёмся самой пропускающей командой в РПЛ, чуть меньше двух мячей за матч. И тренеру сборной, тренирующих вратарей главной команды страны, коим является Виталий Витальевич должно быть стыдно за такую оборону. Будем надеяться, что на зимних сборах этому компоненту игры будет уделено особое внимание и уже весной болельщики жёлто-синих увидят совсем другую команду. Болейте за своих, а не против чужих!
mensk
mensk
вчера в 23:52
Ростов докатился дб трепа: Мы играли лучше, но проиграли...Играть надо.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 23:47
Не согласен с Кафановым. За весь матч Ростов создал 3 опасных момента. Два благодаря индивидуальным действиям Алмквиста и один из-за ошибок в защите Урала. Всё остальное время Ростов или пропускал контратаки или катал вату
У Ростова проблемы в центре поля. Какого вообще Виктор Милёхин, 18 летний защитник уже который матч затыкает дыру в центре?
Осипенко провёл без замен все 18 матчей и Ростов самая пропускающая команда в лиге. А Хаджикадунич уже давно в запасе
протон
протон
вчера в 23:37
Да. Тренер из Кафанова как из моей соседки фигуристка.
Всё хорошо Кафанов, продолжай в том же направлении.
beefs
beefs
вчера в 23:36
это называется достойно проиграли, не расстраивайтесь...
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