Кафанов: «Мы создали больше моментов»

Наставник «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о поражении от «Урала».

6-я минута, 2:0 – это предопределило ход дальнейшей борьбы. Не сразу отошли после этих двух пропущенных голов, но затем взяли инициативу в свои руки, заработав пенальти. Потом пропустили несколько контратак, а «Урал» свои моменты реализовал.

Мы создали больше моментов и ударов было больше. Мы владели мячом большую часть времени. По всем показателям мы были лучше, но проиграли 4:1.