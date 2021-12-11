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Аджоев: «Панин не назначил чистый пенальти на Давиташвили»

вчера, 22:25
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев отреагировал на поражение от ЦСКА.

Это была ничейная игра. В конце первого тайма в ворота ЦСКА судья Панин не назначает чистый пенальти на Давиташвили и не даёт красную карточку. Наш игрок получает травму, не может продолжить игру, делаем вынужденную замену. На судейском языке это называется лишение явной возможности забить гол. Плюс нанесение травмы. Человек после матча на костылях. На игре работает VAR, на котором сидит судья Турбин. Ни просмотра, ни подсказа, ни проверки, ничего.

У меня вопрос. Зачем нужен VAR, за который клубы, в том числе и тульский «Арсенал», платят серьёзные деньги? Это наши расходы, которые получается, работают против нас. Пенальти такой, что более явный придумать сложно. В итоге в абсолютно равном матче, где мы были точно не хуже, получаем поражение.

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Все комментарии
tfng
tfng
сегодня в 05:01
коням можно всё....
и руками в наглую играть и игроков травмировать...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:56
Да ничего там не было.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:03
Аджоев плачет чаще всех.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 23:47, ред.
Аджоев ко всему прочему ещё и фантазер. Я посмотрел эпизод раз шесть. Там скорее сам грузин нарушал. ЦСКА должен был 4-5 забивать. Игра была равная? А Божевич сказал, что ЦСКА полностью переиграл Тулу. Аджоева надо тренером ставить, а графа домой
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:36, ред.
.....- Аджоев. У меня вопрос. Зачем нужен VAR, за который клубы, в том числе и тульский «Арсенал», платят серьёзные деньги?

- Ответ: Кто больше платит, в пользу того и свистят! ))))
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:17
Гурам ничего нового не сказал
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:01
Это тот Панин каторый каторый отбитый на всю голову!?😜
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:57
Гураму всегда есть, что сказать особенно про других а за себя ручается только сам.
протон
протон
вчера в 22:46
Это когда шашлычник правила выучил и стал разбираться в судействе?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 22:37
Аджоев как всегда плачет после матча и обвиняет всех в предвзятости, ничего нового.
YVG
YVG
вчера в 22:35
Ошибки судей признаются, а судьи продолжают беспределить.
beefs
beefs
вчера в 22:28
очередной скандал, не расстраивайтесь СК завтра признает ошибку судьи...
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