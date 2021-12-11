Аджоев: «Панин не назначил чистый пенальти на Давиташвили»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев отреагировал на поражение от ЦСКА .

Это была ничейная игра. В конце первого тайма в ворота ЦСКА судья Панин не назначает чистый пенальти на Давиташвили и не даёт красную карточку. Наш игрок получает травму, не может продолжить игру, делаем вынужденную замену. На судейском языке это называется лишение явной возможности забить гол. Плюс нанесение травмы. Человек после матча на костылях. На игре работает VAR , на котором сидит судья Турбин. Ни просмотра, ни подсказа, ни проверки, ничего.