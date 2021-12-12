«Ахмат» разгромил «Химки» в Грозном

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вчера, 18:26

В матче 18-го тура чемпионата России «Ахмат» на своем поле обыграл «Химки» со счетом 4:1.

Голами в составе грозненской команды отметились Артём Тимофеев (19', 45+4', оба с пенальти) и Мохамед Конате (дубль — 50' и 65'). «Химки» ответили голом Александра Трошечкина (67').

В турнирной таблице «Ахмат» идет на 6-м месте (27 очков), «Химки» — на 16-м месте (14 очков).