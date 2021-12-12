«Ахмат» разгромил «Химки» в Грозном

В матче 18-го тура чемпионата России «Ахмат» на своем поле обыграл «Химки» со счетом 4:1.
Голами в составе грозненской команды отметились Артём Тимофеев (19', 45+4', оба с пенальти) и Мохамед Конате (дубль — 50' и 65'). «Химки» ответили голом Александра Трошечкина (67').
В турнирной таблице «Ахмат» идет на 6-м месте (27 очков), «Химки» — на 16-м месте (14 очков).
Химки играли плохо, Ланкратова жаль, свои защитники чудили, Ахмат хаслужил победу, Химки кандидат на вылет в ФНЛ.
Химки играли плохо, Ланкратова жаль, свои защитники чудили, Ахмат хаслужил победу, Химки кандидат на вылет в ФНЛ.
По всем фронтам короче.😂
По всем фронтам короче.😂
А Химки уверенно возглавляют арьергард, всё больше теряя способность к выживанию и сопротивлению...
А Химки уверенно возглавляют арьергард, всё больше теряя способность к выживанию и сопротивлению...