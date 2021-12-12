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«Ахмат» разгромил «Химки» в Грозном

вчера, 18:26
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)4 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

В матче 18-го тура чемпионата России «Ахмат» на своем поле обыграл «Химки» со счетом 4:1.

Голами в составе грозненской команды отметились Артём Тимофеев (19', 45+4', оба с пенальти) и Мохамед Конате (дубль — 50' и 65'). «Химки» ответили голом Александра Трошечкина (67').

В турнирной таблице «Ахмат» идет на 6-м месте (27 очков), «Химки» — на 16-м месте (14 очков).

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Все комментарии
Навзир
Навзир ответ Рентон (раскрыть)
сегодня в 10:20
Я рад твоему разочарованию!😂
112910415
112910415
сегодня в 08:33
звучат всякие тревожные звоночки !
sir_Alex
sir_Alex ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:22
Очередной претендент на прекращение существования. Увы.
Рентон
Рентон
вчера в 21:26, ред.
Разочарован что Ахмат выиграл.
я из Химок
я из Химок
вчера в 20:24
Всё хужее и хужее играют. А мне мне всё печальней и печальней.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:58
остаётся Поздравить с Победой на своём поле..
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:54
Кто смотрел матч? Неужели все 3 пенки в ворота Химок по делу? А то вон Карасян сегодня такую пенку в ворота Динамо поставил, аж выключить телек хотелось и не смотреть больше на это. Хорошо Клаудиньо смазал. Пришлось смотреть дальше, справедливость восторжествовала!
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:45
Болельщиков Ахмата с победой, а фк Химки наверное придётся весной несладко.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:28
ИО отбывали №.)))).
Сп62
Сп62 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:24, ред.
Так основных защитников и не было. Были ИО.
drug01
drug01
вчера в 19:03
Счёт по игре
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:01
Пожалуй Химки, сдались. Команда никому не нужна и неинтересна. А жаль.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:01
Не припомню когда и в каком матче ставились 3 пенальти гостям.
Химки играли плохо, Ланкратова жаль, свои защитники чудили, Ахмат хаслужил победу, Химки кандидат на вылет в ФНЛ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:56
Всё,Химки поплыл!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 18:44
Ахмат сильно сегодня прошёлся по химчанам.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:43
Ахмат с заслуженной Победой !!! Так держать, Удачи !!!
Навзир
Навзир ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:39
И это тоже победа.))))
По всем фронтам короче.😂
Futurista
Futurista ответ Навзир (раскрыть)
вчера в 18:37
Так то по фолам Ахмат победил)...10:9...
протон
протон
вчера в 18:34
Уверенная победа, молодцы Терек. С победой Вас.
Навзир
Навзир ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:33
Неруй было фолить,и пендалей небыло бы. Терек с победой.
particular
particular
вчера в 18:31
Своеобразная игруха с показательным доминированием хозяев через пенальти :))
А Химки уверенно возглавляют арьергард, всё больше теряя способность к выживанию и сопротивлению...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:30
"Разгромил", ага! Три пенки, это не Ахмат разгромил, а Химки уступили
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:29
Химки совсем плохи.
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