Гол Ибрагимовича спас «Милан» от поражения в Удине.

В рамках 17-го тура чемпионата Италии «Удинезе» сыграл вничью с «Миланом».
В составе хозяев отличился Бето (17’), за гостей забивал Златан Ибрагимович (90+2’).
«Удинезе» набрал 17 очков и занимает пятнадцатое место в турнирной таблице, «Милан» (39) расположился на первой строчке.
В следующем туре «Удинезе» отправится на выезд к «Кальяри», а «Милан» сыграет с «Наполи».
Почему-то было предположение именно такого исхода этого матча. Посмотрел несколько матчей команд которые не так давно выступили в еврокубках. И почти все эти команды показали посредственную игру в своих чемпионатах, сказалась усталость и психологическое напряжение которое было оставлено в еврокубковых играх . И этот матч был ярким на то подтверждением.
Особо ничего так и не показал Милан в этом матче, и гол который был забит Ибрагимовичем только в добавленное время матча говорит и лишний раз доказывают о том что команда находится не в лучшей своей форме после еврокубковых матчей.
Но а Удинезе можно поздравить с тем что смогли отобрать очки у лидера чемпионата Милана.
Всем Добра !!!
Почему-то было предположение именно такого исхода этого матча. Посмотрел несколько матчей команд которые не так давно выступили в еврокубках. И почти все эти команды показали посредственную игру в своих чемпионатах, сказалась усталость и психологическое напряжение которое было оставлено в еврокубковых играх . И этот матч был ярким на то подтверждением.
Особо ничего так и не показал Милан в этом матче, и гол который был забит Ибрагимовичем только в добавленное время матча говорит и лишний раз доказывают о том что команда находится не в лучшей своей форме после еврокубковых матчей.
Но а Удинезе можно поздравить с тем что смогли отобрать очки у лидера чемпионата Милана.
Всем Добра !!!