Гол Ибрагимовича спас «Милан» от поражения в Удине.

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сегодня, 00:41

В рамках 17-го тура чемпионата Италии «Удинезе» сыграл вничью с «Миланом».

В составе хозяев отличился Бето (17’), за гостей забивал Златан Ибрагимович (90+2’).

«Удинезе» набрал 17 очков и занимает пятнадцатое место в турнирной таблице, «Милан» (39) расположился на первой строчке.

В следующем туре «Удинезе» отправится на выезд к «Кальяри», а «Милан» сыграет с «Наполи».