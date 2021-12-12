ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2021/2022

Гол Ибрагимовича спас «Милан» от поражения в Удине

сегодня, 00:41
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе1 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

В рамках 17-го тура чемпионата Италии «Удинезе» сыграл вничью с «Миланом».

В составе хозяев отличился Бето (17’), за гостей забивал Златан Ибрагимович (90+2’).

«Удинезе» набрал 17 очков и занимает пятнадцатое место в турнирной таблице, «Милан» (39) расположился на первой строчке.

В следующем туре «Удинезе» отправится на выезд к «Кальяри», а «Милан» сыграет с «Наполи».

Все новости
«Атлетик» дома уступил «Севилье»
Сегодня, 00:55 Комментарии14
В Англии лидер и аутсайдер сыграли 5:5. Фаворит упустил победу, ведя 4:1
Вчера, 22:46 Комментарии12
«Валенсия» обыграла «Эльче». Черышев вышел на замену
Вчера, 22:29 Комментарии7
МЮ обыграл «Норвич» благодаря голу Роналду с пенальти
Вчера, 22:20 Комментарии42
«Венеция» и «Ювентус» победителя не выявили
Вчера, 21:50 Комментарии28
«Ростов» дома крупно проиграл «Уралу»
Вчера, 20:52 Комментарии43
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:57
очень своеобразная команда :
великий Ибра и группа ещё каких-то людей !
Ironigor
Ironigor ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
сегодня в 10:35, ред.
Это на счёт вашего, - " Не понимаю "!!!
А за это ещё и лайков больше ставят , когда не понимают ???
Ежели шоо, я не коллекционир ☝😉
tsk116
tsk116
сегодня в 09:23
Вечный Ибра
Gabriel Omar Batistuta
Gabriel Omar Batistuta
сегодня в 08:51
Ибра прям спасательный круг какой-то для Милана.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 08:48
Не понимаю, зачем постоянно цитировать первую фразу? Чтобы лайков набрать побольше? "Трави Бобров"!)
ОПС
ОПС
сегодня в 08:37, ред.
Молодчина Ибра. Пусть ему надолго пороха хватит.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:32
Тянет на себе команду 😉
Gahi
Gahi
сегодня в 08:29
Златан Ибрагимович весь матч играл на партнёров создавая им условия и возможность отличиться, но не дождавшись от них голов, сам в компенсированное время умудрился в окружение соперников в штрафной пробить нажницами и сравнять счёт. Молодец что забил гол и показал футболистам как нужно играть в нападении. Удачи
амурец
амурец
сегодня в 08:25
Ибра молодец
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:20
Ибра сделал своё дело.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:57
Милан - отвратительно. Ибра - спаситель.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:57
Ибра знает свое дело...
RuyVik
RuyVik
сегодня в 07:37
Просто чудесно отскочили с такой игрой.
beefs
beefs
сегодня в 07:33
Златан знает свое дело = забивать...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:41
Честно говоря повезло Милану, игра миланцев никакая.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 06:37
Отскок года.
ABir
ABir
сегодня в 06:36
Молодец ветеран, теперь надо в следующем туре попытаться забить Наполи
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 04:47
Чудо Чудное.Ибрагимович забил. Это его работа,забивать голы
Mangur
Mangur
сегодня в 03:44
Забили .И ладно.
1bear
1bear
сегодня в 02:52
да уж,опять я пролетел,Милан меня неприятно удивил,хотя сказалось конечно отсутствие ключевых игроков из за травм,но даже в таком составе обязаны были выносить аутсайдера,а сами еле ноги унесли,-спасибо Златану...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:10
Ибра один тащит Милан!
протон
протон
сегодня в 01:47
Если объективно, то на длинной дистанции Милан Интеру не конкурент! Максимум - борьба за зону ЛЧ!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:10
Гол Ибрагимовича спас «Милан» от поражения в Удине.
Почему-то было предположение именно такого исхода этого матча. Посмотрел несколько матчей команд которые не так давно выступили в еврокубках. И почти все эти команды показали посредственную игру в своих чемпионатах, сказалась усталость и психологическое напряжение которое было оставлено в еврокубковых играх . И этот матч был ярким на то подтверждением.
Особо ничего так и не показал Милан в этом матче, и гол который был забит Ибрагимовичем только в добавленное время матча говорит и лишний раз доказывают о том что команда находится не в лучшей своей форме после еврокубковых матчей.
Но а Удинезе можно поздравить с тем что смогли отобрать очки у лидера чемпионата Милана.
Всем Добра !!!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 01:10
В прошлом году так же сначала лидировал, а потом посыпался
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 01:06
Милан с каждой игрой будет опускаться ниже, и по итогам чемпа если пройдут в ЛЧ, то это будет отлично с таким составом.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:00
Ибра красавчик спас от поражения
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:51
А игры и не было. Не видать Скудетто
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:46
Сегодня игра Милану не удалась. Повезло что удалось сравнять в конце.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100