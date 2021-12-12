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«Динамо» и «Зенит» сыграли вничью. Клаудиньо не забил пенальти

вчера, 15:57
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Динамо» и «Зенит» сыграли вничью в центральном матче 18-го тура Российской Премьер Лиги (1:1).

На 11-й минуте матча в ворота москвичей был назначен 11-метровый удар, который не сумел реализовать нападающий «Зенита» Клаудиньо. На 34-й минуте встречи Клаудиньо всё же добился своего и отправил мяч в ворота «Динамо» с передачи Вячеслава Караваева.

Во втором тайме сравнять счёт московский клуб смог благодаря усилиям защитника команды Дмитрия Скопинцева, который забил гол на 72-й минуте встречи.

Ничейный результат оставил обе команды на своих местах в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» лидирует (38 очков), «Динамо» идет вторым (36 очков).

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Все комментарии
MIvan
MIvan ответ stachel (раскрыть)
сегодня в 14:03
Согласен годы у Ярика берет своё, но все-таки он лучше Ловрена и Чистякова. А вообще-то у меня вопрос, что делают в команде тренера вратарей и защитников???
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:08
Откинув всё лишнее...судейство...погоду...Мальдивщика...Карасёва...пенальти...и ещё 174 обсуждаемых объекта....

По итогам двух встреч 5:2 в пользу Зенита...
Убедительно...однозначно...логично....
gentlewolf
gentlewolf ответ баск (раскрыть)
вчера в 23:47
Я по чемпионату. По Кубку кстати надо глянуть что с жк у него.
баск
баск ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 22:34
Да, согласен по всем пунктам, особенно по Моро и горчичникам, я даже не замечал, что он весь сезон живёт без них, что для опорника штука редкостная..)
alexamit
alexamit
вчера в 22:15
А пенальти там и не было.Газпром рулит везде в России.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 19:43
Не думаю что разговариваю с человеком у которого после имени идет приставка II ("второй") или сиамскими близнецами а посему обращаюсь всегда к человеку в единственном числе, если же вам нравится обращаться на "ВЫ" то я не против, кому как удобней тот это и делает!
Я тоже не москвич, мне 600 км. до Москвы, но уважение к жителям своей страны имею душевное а не "словесное"!!!
OzonMax
OzonMax ответ баск (раскрыть)
вчера в 19:42
Приятно отвечать ВМЕНЯЕМЫМ любителям футбола. Скорей всего Ты прав. Ничья наверно это был бы правильный исход матча.. Удачи Вам ДИНАМО просто глаз радует Ваша игра в последнее время, но нужен опыт все ребята горячие , такое в гей-рое е простят
viv
viv
вчера в 19:38
Повезло Зениту что в концовке не пропустили, динамики прижали сильно. Так что Семак должен быть доволен хотя бы одним очком увезенным из Москвы
suiw
suiw
вчера в 19:28
Карась помог бомжам отскочить. Гнилые там все игроки, симулянты
протон
протон
вчера в 19:19
Карасев снова превращается в карася. Левый пеналь в ворота Динамо, и не назначил очевидный в ворота Зенита
динамо спасибо за игру за то что бились и не сдались . ОДНА ЖИЗНЬ ОДНА КОМАНДА
Сп62
Сп62
вчера в 19:17
Идеальных судей, как и людей, не бывает. Для нейтрального болельщика судейство удовлетворительное, как и ничья закономерная. Всё остальное от пристрастия к той или другой команде.
протон
протон
вчера в 19:16
Самый топовый момент матча - это когда Дед Мороз решил в гонг ударить не молотком, а посохом. Угарнул с этого знатно
lobsterdam
lobsterdam ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 19:04
Нас, скорей всего не представляли друг другу, а посему на "ты" мы не переходили, ну, а во-вторых, стать даже в перспективе "питерским" мне не грозит...
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:04
Динамо - костоломы. Скопинцев своей костлявой голенью чуть чуть Оздоеву шипы на бутсе не поломал. Негодяи, заслуживал красную я считаю.

https://t.me/reffedotov/856
gentlewolf
gentlewolf ответ stachel (раскрыть)
вчера в 18:51
Конечно фигня.
Как вообще можно заявлять что МВД РФ имело что то что помогало московскому "Динамо" ? Какая такая мощь? Если уже давно они так же практически относятся к клубу как Армия РФ к ЦСКА?
О чем вообще можно говрить ? :)))))))
И да, фигня. Грязные победы тех или иных клубов в продажном чемпионате.
Продажа Баварией полуфинала КЕУФА одному известному клубу тоже фигня.
Спасибопожалуйста кушайте на здоровье вышел из чата.
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 18:50
Хочется всё-таки надеяться, что Динамо весной поборется.
sir_Alex
sir_Alex ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:43
И это очень печально. Скорее всего, "с волками жить – по-волчьи выть". А в Европе чувствует себя по-другому.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 18:42
Когда пищешь "мАсквичи", готовься к тому что назовут "2буржцем"!
протон
протон ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 18:34
Динамо удалось прижать Зенит к воротам во втором тайме, могли даже выиграть.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 18:33, ред.
Левый пенальти, эпизод где Оздоев прямой ногой бьет шипами под колено Скопинцева (Соболев в мяч сыграл и то красную получил) и несколько нырков Мостового - это все чем запомнилась игра Зенита! А от Карасева такой продажности я не ожидал!!
протон
протон
вчера в 18:33
Вендел и Малком ушли с поля, совсем другой футбол, Клаудиньо в атаке сыграть не с кем. Вышел Оздоев, походил по полю. Сразу у Зенита мысль в атаке закончилась ступор и т.д...
lobsterdam
lobsterdam ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 18:32
теперь у нас все мАсквичи с оленеводом во главе
stachel
stachel ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:22
Карась судит +- одинаково, что в рпл что в европе. И всегда держит свой уровень. Поэтому его хотят на матч практически всегда, особо если матч статусный. Обрати внимание, он судит все топовые матчи и претензий к нему почти нет ни от кого.
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 18:18
по судейству карасева можно сказать- и еще один надышался из газовой трубы.
1bear
1bear
вчера в 18:17
результат по игре в холодную погоду
stachel
stachel ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 18:15
Какая фигня? Кубок и суперкубок УЕФА? А что смогло выиграть в европе Динамо М, имея за спиной всю мощь МВД СССР/РФ?
протон
протон
вчера в 18:13
Когда смотришь на судейство Карасёва в Европе и дома, создаётся ощущение, что настоящий Карасёв так и остался на Западе, а здесь свистит его двойник.
протон
протон
вчера в 18:12
Я даже не собираюсь спорить пенальти это или нет - просто вдумайтесь ВАР смотрит только очевидные ошибки по регламенту! Неочевидные пропускает!
Алле! А это очевидная ошибка?! Когда Карасев долгое время даже после повтора не мог понять пенальти это или нет?
Почему регламент не работает в данном случае? Я думаю все все понимают!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:05
С бронзой парней Томшина, Серохвостова, Логинова, Латыпова!))).
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 17:59
Очень слабый первый тайм, думал мороз помеха, но почему тогда Клаудиньо мороз не мешал. Да всё просто, игроки Зенита посильнее наших ребят в классе. Почти полсостава основы не было и всё равно сегодня нам Зенит не по зубам. Но с хорошим отрывом от третьего места заканчиваем этот отрезок чемпионата. Динамо всё лучше играет, молодёжь прибавляет, прогрессирует, и это радует.
Успехов и удачи Динамо!!!!
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