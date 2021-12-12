«Динамо» и «Зенит» сыграли вничью. Клаудиньо не забил пенальти

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вчера, 15:57

«Динамо» и «Зенит» сыграли вничью в центральном матче 18-го тура Российской Премьер Лиги (1:1).

На 11-й минуте матча в ворота москвичей был назначен 11-метровый удар, который не сумел реализовать нападающий «Зенита» Клаудиньо. На 34-й минуте встречи Клаудиньо всё же добился своего и отправил мяч в ворота «Динамо» с передачи Вячеслава Караваева.

Во втором тайме сравнять счёт московский клуб смог благодаря усилиям защитника команды Дмитрия Скопинцева, который забил гол на 72-й минуте встречи.

Ничейный результат оставил обе команды на своих местах в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» лидирует (38 очков), «Динамо» идет вторым (36 очков).