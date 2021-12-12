«Динамо» и «Зенит» сыграли вничью. Клаудиньо не забил пенальти

«Динамо» и «Зенит» сыграли вничью в центральном матче 18-го тура Российской Премьер Лиги (1:1).
На 11-й минуте матча в ворота москвичей был назначен 11-метровый удар, который не сумел реализовать нападающий «Зенита» Клаудиньо. На 34-й минуте встречи Клаудиньо всё же добился своего и отправил мяч в ворота «Динамо» с передачи Вячеслава Караваева.
Во втором тайме сравнять счёт московский клуб смог благодаря усилиям защитника команды Дмитрия Скопинцева, который забил гол на 72-й минуте встречи.
Ничейный результат оставил обе команды на своих местах в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» лидирует (38 очков), «Динамо» идет вторым (36 очков).
Гости допускали кое-какие ошибки в передачах, причиной чему был динамовский прессинг.
Но динамовцы, в свою очередь, более-менее успешно разрушая, в активной игре ничуть не преуспевали и мяч у нас не держался совсем.
При такой игре, как в первом тайме, шансов на очки у нас не было.
Гол мы пропустили глупый, имени Моро-Шунина..
Сначала Никола проиграл борьбу за мяч вблизи штрафной гостей, после чего от него уехали как на мотике, создали атаку с фланга с прострелом в центр, а Антон Владимирович выбросился на перехват, не рассчитав броска и, соответственно, не успев на мяч, хотя при его опыте рассчитывать такие вещи можно уже было бы и научиться..
Вернули интригу в игру Малком и Вендел, "освежившие" перед перерывом свои растяжения и не вышедшие на 2 тайм.
Игра изменилась, и значительную часть второй половины мячом владели мы, пытались атаковать, давление вроде и обеспечивали, но толковых моментов почти не создавали и пользы из своего преимущества почти не извлекли.
Единственным светлым пятном стал ответный гол, оказавшийся немного похожим на зенитовский.
Умный скрытый пас Макарова на ход партнёру по своему флангу, зрячий прострел в центр, ну и Скопа- красавец).
Что ж, ничья это, в принципе-то, неплохо.
В качестве некоторых выводов хотел бы отметить три вещи :
1- Яйца мы себе- завели, что проявилось не впервые и, конечно, продолжает радовать;
2- Весь второй тайм Зенит был без Ракицкого, Азмуна, Рукаку, Малкома и Вендела, т.е. без доброй половины основы, тогда как мы- только без Шимы. Однако одолеть его мы не смогли..
Так что объективно мы пока питерским не очень-то соперники, и это радует намного меньше;
3- С другой стороны, учитывая некоторую расхлябанность Зенита, проявляемую им против заведомо более слабых команд, побороться с ним за золотишко мы ещё при желании вполне можем, пара очков это не отрыв- одна осечка, и нет их, а вот кто будет больше осекаться, покажет весна..)
Питерским спасибо за игру, она была непростой, учитывая также и погоду.
СораДников- с хорошей, в целом яркой осенью и заслуженной на данном этапе второй строчкой)
Гости допускали кое-какие ошибки в передачах, причиной чему был динамовский прессинг.
Но динамовцы, в свою очередь, более-менее успешно разрушая, в активной игре ничуть не преуспевали и мяч у нас не держался совсем.
При такой игре, как в первом тайме, шансов на очки у нас не было.
Гол мы пропустили глупый, имени Моро-Шунина..
Сначала Никола проиграл борьбу за мяч вблизи штрафной гостей, после чего от него уехали как на мотике, создали атаку с фланга с прострелом в центр, а Антон Владимирович выбросился на перехват, не рассчитав броска и, соответственно, не успев на мяч, хотя при его опыте рассчитывать такие вещи можно уже было бы и научиться..
Вернули интригу в игру Малком и Вендел, "освежившие" перед перерывом свои растяжения и не вышедшие на 2 тайм.
Игра изменилась, и значительную часть второй половины мячом владели мы, пытались атаковать, давление вроде и обеспечивали, но толковых моментов почти не создавали и пользы из своего преимущества почти не извлекли.
Единственным светлым пятном стал ответный гол, оказавшийся немного похожим на зенитовский.
Умный скрытый пас Макарова на ход партнёру по своему флангу, зрячий прострел в центр, ну и Скопа- красавец).
Что ж, ничья это, в принципе-то, неплохо.
В качестве некоторых выводов хотел бы отметить три вещи :
1- Яйца мы себе- завели, что проявилось не впервые и, конечно, продолжает радовать;
2- Весь второй тайм Зенит был без Ракицкого, Азмуна, Рукаку, Малкома и Вендела, т.е. без доброй половины основы, тогда как мы- только без Шимы. Однако одолеть его мы не смогли..
Так что объективно мы пока питерским не очень-то соперники, и это радует намного меньше;
3- С другой стороны, учитывая некоторую расхлябанность Зенита, проявляемую им против заведомо более слабых команд, побороться с ним за золотишко мы ещё при желании вполне можем, пара очков это не отрыв- одна осечка, и нет их, а вот кто будет больше осекаться, покажет весна..)
Питерским спасибо за игру, она была непростой, учитывая также и погоду.
СораДников- с хорошей, в целом яркой осенью и заслуженной на данном этапе второй строчкой)