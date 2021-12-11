ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2021/2022

«Валенсия» обыграла «Эльче». Черышев вышел на замену

вчера, 22:29
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия2 : 1Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльчеМатч завершен

В рамках 17-го тура чемпионата Испании «Валенсия» дома обыграла «Эльче» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Гонсалу Гедеш (23’) и Кристиано Пиччини (86’), за гостей забивал Лукас Бойе (75’). Что касается российского хавбека «летучих мышей» Дениса Черышева, то он появился на поле на 82-й минуте, но результативными действиями не отметился.

«Валенсия» набрала 25 очков в и занимает седьмое место в турнирной таблице, «Эльче» (15) расположился шестнадцатой на строчке.

В следующем туре «Валенсия» отправится в гости к «Леванте», а «Эльче» сыграет с «Барселоной».

Все новости
«Атлетик» дома уступил «Севилье»
Сегодня, 00:55 Комментарии14
Гол Ибрагимовича спас «Милан» от поражения в Удине
Сегодня, 00:41 Комментарии28
В Англии лидер и аутсайдер сыграли 5:5. Фаворит упустил победу, ведя 4:1
Вчера, 22:46 Комментарии12
МЮ обыграл «Норвич» благодаря голу Роналду с пенальти
Вчера, 22:20 Комментарии42
«Венеция» и «Ювентус» победителя не выявили
Вчера, 21:50 Комментарии28
«Ростов» дома крупно проиграл «Уралу»
Вчера, 20:52 Комментарии43
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:20
Зачем выпустили черышева? Он ведь мог сломаться. Не нужно так рисковать Мышам, а то могут снова надолго потерять своего топаря. ))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:31
Дениска очень болезненный, мало играет
Gahi
Gahi
сегодня в 03:07
Удачи Денису и здоровья, пусть всё будет у него хорошо.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:19
Самое главное чтобы без травм. И конечно же с Победой !!!
drug01
drug01
вчера в 22:51
С победой молодцы
протон
протон
вчера в 22:45
Валенсия Черышева без Черышева(
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 22:36
Круто!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100