«Валенсия» обыграла «Эльче». Черышев вышел на замену

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вчера, 22:29

В рамках 17-го тура чемпионата Испании «Валенсия» дома обыграла «Эльче» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Гонсалу Гедеш (23’) и Кристиано Пиччини (86’), за гостей забивал Лукас Бойе (75’). Что касается российского хавбека «летучих мышей» Дениса Черышева, то он появился на поле на 82-й минуте, но результативными действиями не отметился.

«Валенсия» набрала 25 очков в и занимает седьмое место в турнирной таблице, «Эльче» (15) расположился шестнадцатой на строчке.

В следующем туре «Валенсия» отправится в гости к «Леванте», а «Эльче» сыграет с «Барселоной».